Гороскоп на неделю 20-26 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20-26 сентября для всех знаков зодиака

Для многих знаков зодиака начало недели будет ровным и спокойным. Прислушивайтесь к советам и рекомендациям – чаще всего они будут логичными, дельными и полезными. Это отличный период для налаживания трудового процесса, преподавательской работы и обучения.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

К концу недели усилится чувство долга и ответственности. А вот эмоциональность, ранимость и мечтательность отойдут на второй план. Так что не удивляйтесь, если романтическое свидание, запланированное на выходные, пройдет совсем не так, как вы себе нафантазировали.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Овна

На следующей неделе Овны будут плохо владеть своими эмоциями, поскольку нацелены на собственную независимость. Это может привести вас к импульсивным и часто необдуманным поступкам уже с самого начала семидневки. Старайтесь держать себя в руках, прислушиваться чужим советам и собственным оригинальным идеям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Тельца

Тельцам на следующей неделе предстоит налаживание ранее испорченных отношений с коллегами или близкими. Прежде всего разберитесь в себе – причина многих неприятностей кроется именно в вас. Главное – правильно расставить приоритеты. Влюбленные Тельцы в среду или четверг могут рассчитывать на взаимность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Близнецов

На следующей неделе Близнецам будет легко и комфортно в компании близких людей и друзей. С ними можно поделиться самым сокровенным и рассчитывать на понимание, поддержку и ценный совет, который вам понадобится ближе к концу недели. Старайтесь соблюдать режим экономии. А вот дорогие покупки не всегда могут быть удачными.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рака

Предстоящая неделя для Раков будет наполнена энтузиазмом и желанием творить и созидать. Постарайтесь дольше сохранять такой настрой. Вам легче будет добиться желаемого с помощью окружающих людей – прислушайтесь к их советам и не отказывайтесь от помощи. Спорные вопросы вторника легко решаются и без агрессии.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Льва

С самого начала трудовой семидневки Львов потянет на солидные заработки, новые приобретения и улучшения условий жизни. При большом желании вы добьетесь своего. Следите за своей репутацией. Не стоит конфликтовать, выяснять отношения как личные, так и рабочие. Также не следует препираться с законом и затевать судебные тяжбы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Девы

Следующая неделя для Дев готовит не совсем приятные сюрпризы в финансовых делах и на работе. Несмотря на это, уделите время своей внешности. Попробуйте что-нибудь новенькое в прическе, макияже или одежде. Не бойтесь экспериментов – они будут удачными и поднимут вам настроение, а заодно – и самооценку.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Весов

Весам не дает покоя внутренняя напряженность, пережитые обиды и неразрешенные конфликты с окружающими. Постарайтесь на следующей неделе побыть в одиночестве и разобраться в себе. Такая работа над собой пойдет вам на пользу и восстановит гармонию с собой и миром. Не переживайте – бурное общение вы наверстаете на выходных.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Скорпиона

Скорпионы настолько ушли с головой в работу, что неожиданно оказались на обочине отношений с друзьями. Вы остро почувствуете нехватку внимания окружающих, да и в личной жизни наблюдается некоторый застой. Обратите внимание на здоровье, возможно, вам потребуется серьезное лечение. Постарайтесь хорошо отдохнуть.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Стрельца

Следующая неделя обещает Стрельцам успешное продвижение по карьерной лестнице. В среду ждите приятных новостей от близких людей, отчего ваше настроение заметно улучшится. Ваши поиски правды могут завести в тупик, но не стоит отчаиваться. А вот свои планы на скорый отдых вам придется подкорректировать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Козерога

На следующей неделе Козероги открыты для получения новой информации и ярких впечатлений. В личной жизни вам предстоит непростой период выяснения отношений – будьте готовы к этому в четверг. Старайтесь прислушиваться к советам родственников, похоже, без них вам будет сложно восстановить гармонию в отношениях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Водолея

На предстоящей неделе Водолеев ждут непростые отношения с людьми. Всем угодить не получится, поэтому действуйте так, как удобно вам. Во вторник не стремитесь понравиться окружающим, из вас все равно сделают виноватого. Из-за этого вы будете раздражаться, поэтому старайтесь максимально сдерживать эмоции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для Рыб

В целом Рыб на следующей неделе ожидает благоприятный период. Отношения с деловыми партнерами складываются удачно. В личных взаимоотношениях вы готовы к кардинальным и при этом приятным изменениям, например, к браку. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Старайтесь контролировать свои финансовые расходы.

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