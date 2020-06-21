Гороскоп на неделю 21-27 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 21-27 июня для всех знаков зодиака

Эта неделя начинается с дня летнего солнцестояния, новолуния и солнечного затмения, а потому для большинства знаков зодиака она будет яркой и экспрессивной. В такой период люди часто бывают очень чувствительными и легкоранимыми, а настроение – переменчивым и непредсказуемым.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

К концу недели появится определенность и оптимизм, настроение значительно повысится, а в поступках людей будет сквозить уверенность, желание делать комплименты, проявлять щедрость, дарить подарки и нравиться окружающим.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Овна

Следующая неделя может начаться конфликтными ситуациями на работе или в семье. Постарайтесь не допустить их и уделить свое время и внимание тем людям, которые в большей степени от вас зависят. Также проявите бдительность в вопросах финансов. К концу недели вы можете испытывать в них недостаток.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Тельца

Начало следующей недели – не время выяснять отношения и отстаивать свою правоту. Поберегите здоровье и нервы как свои, так и близких, поскольку ваше плохое настроение может сказаться и на них. Наоборот, постарайтесь быть к ним внимательнее. Уже в середине недели ваши оппоненты осознают свои ошибки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Близнецов

Следующая неделя принесет ощущение удовлетворения в общении с коллегами и родными. К вашему мнению прислушиваются. Не переусердствуйте, чтобы избежать эмоциональной усталости. Также не стоит злоупотреблять спиртным – поберегите печень. В четверг следите за ценными вещами – есть риск кражи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Рака

Постарайтесь более оптимистично взглянуть на жизнь, даже если в рабочих и финансовых аспектах вы не испытываете морального удовлетворения. Многое будет зависеть именно от вашего отношения к жизни, особенно настрой в начале трудовой семидневки. А вот в конце недели вашего внимания потребует здоровье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Льва

Прислушайтесь к своей интуиции. На следующей неделе она – ваш главный советчик в вопросах улучшения благосостояния, общения с людьми и личной жизни. Путешествие, если оно не связано с работой, обещает быть благоприятным. А вот с дальними служебными командировками вам лучше пока повременить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Девы

Следующая неделя для Дев очень удачна в сфере самообразования, обучения, получения информации и творческого самовыражения. Не откладывайте до выходных, приступайте уже с понедельника. Любые ваши начинания в этой области будут успешными и интересными. Благоприятно общение с единомышленниками.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Весов

Хорошая неделя для дел, связанных с решением финансовых вопросов – вам сопутствует удача, не проморгайте это время. Благоприятно избавляться от старых вещей и ненужных идей – на их место придет обновление. Ваша семья потребует внимания, поддержки и духовного общения. Ближе к концу недели уделите больше времени детям.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Скорпиона

На следующей неделе Скорпионы будут страдать от недостатка самодисциплины и отсутствия объективности во взгляде на жизнь. Это может вылиться в неприятности как с начальством, так и в семейных отношениях. Вам кажется, что вас не слышат или не понимают. Приятное и спокойное общение пойдет вам на пользу.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Стрельца

Стрельцов ожидают масштабные изменения в жизни, но не стоит торопиться с выводами и действиями. Шаг за шагом, постарайтесь обдуманно и правильно все взвесить. Дополнительного внимания потребует ваше здоровье, особенно ближе к концу недели, так что лучше сделать профилактику и выходные просидеть дома.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Козерога

Вам хочется приятного общения, домашнего уюта и определенности в отношениях. Середина недели полезна для новых знакомств как делового, так и личного характера. Старайтесь побольше общаться с людьми, в том числе и незнакомыми – Интернет вам в помощь. Но не будьте опрометчивы в отношении новых людей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Водолея

На следующей неделе Водолеи будут активны и инициативны, причем не только в семейных вопросах. Ваша щедрость будет граничить с расточительностью, так что будьте внимательны к деньгам. Если вы вовремя не остановитесь, придется доставать свою заначку или залезать в долги. Зато здоровье обещает не подвести.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 21-27 июня для Рыб

Благоприятная во всех смыслах неделя ожидает Рыб. На работе, среди друзей и в кругу семьи вы будете в центре внимания. К вашему мнению будут прислушиваться и считать его авторитетным, что польстит вам. Также вы в состоянии порадовать и вырасти в глазах своего любимого человека. Финансовые вопросы благополучно решаются.

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