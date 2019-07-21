Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 21 июля по 27 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю, 21-27 июля 2019 года, предусматривает, что тема творчества, любви, романтики, веселых развлечений выходит на первый план. Не сорите деньгами. Желания контролируйте, ибо сейчас многие из них вам не по карману.

Вовремя нажимая на нужные психологические "кнопки" в моменты разногласий. Зажигайте на действия давних деловых партнеров, брачных спутников. Вместе вам подвластны самые неприступные вершины. Двигаемся дальше, впереди реализация желаний, штурм материальных высот и вдохновенный творческий труд, здесь к счастью фортуна улыбается всем труженикам.

Читайте подробнее гороскоп на 21–27 июля 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Овнов

Завершайте семейные проблемы, благоустраивайте личное пространство, быт (не превращая ремонт в стройку века), консолидируясь с родными. Ваш домашний очаг должен быть образцовым.

Тема творчества, любви, романтики, веселых развлечений выходит на первый план, но это - не повод для "загулов", забавляйтесь с умом, будьте благоразумны. Не сорите деньгами.

Завоевывайте симпатии окружающих своей харизмой и духовной культурой, демонстрируя эталон нравственности, не нарушая моральных границ.

Турне, путешествия в дальние края очень позитивны. Желания контролируйте, ибо сейчас многие из них вам не по карману, грозят непредсказуемые траты. Экономьте, приспосабливайтесь при минимуме денег жить полноценно.

На начальство, которое держит вас в "черном теле", не нарекайте. Здесь продолжается искупительная полоса с 7 ноября 2018 до 5 мая 2020г, держите на высоте имидж профессионала, любите свое дело, это — главное. И не стремитесь к карьерным высотам. Тех, кто одержим должностными амбициями, старается "подсидеть" коллегу, – ждет фатальное падение.

Опирайтесь на Львов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Тельцов

Вы общительны, коммуникабельны, с душевной тонкостью воспринимаете окружающий мир, умеете отлично ладить и договариваться, тонко чувствуя настроение собеседника. Вовремя нажимая на нужные психологические "кнопки" в моменты разногласий. Личные убеждения правильные, они сейчас доминируют, а чужие взгляды на вас не должны влиять. Это главное для успешного развития. Идя на поводу сторонних нравоучений, вы регрессируете.

На повестке дня – обустройство личной жизни, создание надежного семейного тыла.

Продемонстрируйте великолепную хозяйскую "жилку", изобретательность, сейчас вам отведена роль идейного детонатора по благоустройству дома. Впрочем, ломать — не строить, рассчитывайте на финансовую поддержку половинки, раскошеливайте благоверных с чистой совестью. Умелое использование совместных ресурсов станет залогом успешных модернизаций под родным кровом в ближайшее время.

Личное поведение контролируйте, чтобы не испортить идиллию мимолетными прихотями, капризами, плохим настроением.

Контакты с Раками — самые продуктивные.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Близнецов

Там, где нужно извлечь пользу, удовлетворить желания, вы — большие умницы, блещете изысканным интеллектуальным шармом, завоевывая симпатии публики, умело завязывая нужные знакомства с целью плодотворного сотрудничества. Зажигайте на действия давних деловых партнеров, брачных спутников. Вместе вам подвластны самые неприступные вершины.

Но, когда обстоятельства требуют идти на спонтанные жертвы, с радостью безвозмездно делитесь. Материальная милостыня нынче нужна непременно. Пожалеете, судьба все равно конфискует положенное.

И не позволяйте собой манипулировать, избегайте назойливых вампиричных людей, которые заставляют танцевать под их дудку. То, что душе претит, – вредно.

Держитесь Раков.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Раков

Вы — неотразимы в своем очаровании. Вы освоили роль смелого инициативного завоевателя (искоренив дух слабака-дезертира), умеете принимать серьезные решения и нести ответственность за их результат. Рубикон конкуренции, партнерский разногласий победоносно преодолен, обременительные мосты сожжены. Общие цели намечены, обязанности распределены. Но окончательный эффект получите в январе.

Двигаемся дальше, впереди реализация желаний, штурм материальных высот и вдохновенный творческий труд, здесь к счастью фортуна улыбается всем труженикам Ракам, готовым вкалывать на любом поприще. Бездельники очутятся на финансовой мели.

Объединяйтесь с продвинутыми друзьями, идя с ними в ногу, приготовьтесь к непредсказуемым моментам, которые нарушат ваш покой, но, увы, им нужно покориться, там прогресс. Счастье найдете в трудовом коллективе, поддерживайте там хороший микроклимат, ладьте с коллегами. Вы - нынче уникальный специалист широкого профиля и в этом ваша кадровая ценность для работодателей. Требуйте повышения зарплаты.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Львов

Вы энергичны, удачливы, креативны, умеете не только завоевать симпатии и любовь публики, но и владеете судьбоносными тайными рычагами влияния на окружающих — это чрезвычайные плюсы на фоне других, старающихся вас обскакать. Если вас погоняют, силой нагибают, стараясь заставить играть по своим правилам, выскальзывайте – вы птица вольная, призвана порхать на свое усмотрение. Это рабство губительно – загонит в клетку деградации.

Эти приоритеты следует использовать в служебной сфере, профессиональной деятельности. Сейчас вам следует работать меньше, чтобы сберечь драгоценные ресурсы, ориентироваться на прогрессивные методы в работе, используя достижения научного прогресса. Там заработаете бонусы для будущей карьеры. Сможете продвинуть личный бизнес. Профессионализм, повышение статуса в социуме требует творческой оригинальности, экспериментов. И вам эти искры изобретательности нужно высекать из себя любой ценой. Старые методы, технологии себя изжили.

Если у вас есть творческое хобби, стоит его поставить на продуктивные рельсы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Дев

Время сойти с общественной арены, здесь завершаются активные события, а точнее они переходят с бурного темпа в тихотекущую фазу. Прошлое "сигналит", требуя доработать "хвосты", переосмыслить ошибки. Любовные проблемы (мучения, переживания) достигли пика и отходят на задний план. Хватит изводить себя, комплексовать. Сердце в ледяных оковах – терпите, придет время весеннему половодью.

Ваше мировосприятие (хотите или нет) меняется неожиданным образом, и это — отличный стимулятор на пути духовного роста. Дальние путешествия (где приходят озарения) отличный помощник в этом деле.

Больше уединяйтесь, не афишируйте о сокровенном всем подряд. Сейчас вы отличные кулуарные стратеги, знаете на какие нажимать "педали", чтобы реализовать замыслы.

Занимайтесь благотворительностью, опекайте родных, близких. Семья для вас ныне служит источником благодати. Восстанавливайте кровные узы с дальними родственниками, посетите место рождения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Весов

Карьерное восхождение – в разгаре. Дело всей вашей жизни (бизнес, статус, творческое призвание, должность, профессия), к которому шли долгой дорогой, – на кульминационном финише. Что в свое время посеяли, вложили силы, то и получите. Справедливо, – не больше, не меньше. Дальше придется трудиться и зарабатывать, конвертировать достижения в материальные блага. А также сплотиться с дружеским коллективом, дружба для вас нынче служит источником жизненных сил. Но как говорится, друзья являются отражением вашей истинной сути. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если кто-то припал к сердцу, протяните руку дружбы, не прогадаете с избранником. Вместе вас ждут масштабные планы. Договориться вы сможете на любую тему, главное не поссориться из-за денег. Расплатитесь с долгами, здесь заложена мина, которая обязательно рванет в самый непредсказуемый момент.

Если семья, как камень на шее, возможно, вы слишком эгоистичны, черствы, не умеете ладить с близкими, или наоборот, сгоняете на них зло из-за неудовлетворенности, личных комплексов. Проанализируйте и сделайте выводы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Скорпионов

Отношения с братьями, сестрами, близкими, соседями резко обострятся и могут закончиться окончательным разрывом. Ссоры опасны, никого не судите, избегайте перемывать чужие косточки, сейчас вы не видите бревно в собственном глазу. Принимая серьезные решения, согласовывая общие с партнерами цели, учитывайте обоюдные интересы. Если возник конфликт мировоззрений, нужно прийти к общему знаменателю, избегая идейных манипуляций, чтобы стать на путь истины, озаренным добром и любовью. Именно по этой духовной траектории вы должны двигаться. С финансами все чудесно, здесь пока к вам фортуна благоволит. Планы поехать далеко (путешествие, отпуск, туристический вояж), получить высшее образование, закончить судебную тяжбу не судьбой одобряются.

Это высший пилотаж борца за правду и вы способны удержаться на этой духовной траектории.

Если с финансами туго, приходится сидеть на голодном пайке, терпите и не завидуйте богачам, это экзамен судьбы. В конце концов на самое необходимое средства найдутся. Профессионалам нищета не грозит (престижная работа в этом году найдется).

Если под родным кровом скучно, целесообразно больше путешествовать, чем дальше, тем лучше. Для отпуска прекрасное время.

5—7 июля не сорите деньгами и берегитесь воров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Стрельцов

Вы отлично освоили роль всесильного Зевса, управляющего со своего Олимпа громом и молнией (карать-миловать). Атмосфера экстрима за последнее время закалила сполна, умножила силы, научила переваривать любой негатив (обиды, измены, предательства), пропускать всю гадость через внутренний фильтр души и оставаться чистыми.

Теперь ничем не запугаешь, чем больше внешнее напряжение, тем вы спокойнее внутри, принимаете правильные решения, вскрываете червоточины в людях. Умеете правильно ориентироваться и чувствовать чужие желания. Если потеряли, не сожалейте, так надо, вы расплатились за ошибки.

Сейчас вы призваны расширить философский кругозор, стать мудрее и совершеннее, и обязательно поделиться тем опытом с окружающими. Смотрите на вещи не под микроскопом рационализма, а с высоты глобальных перспектив. Если здоровье хромает, следует подлечиться, здесь нужны неординарные методы для исцеления (йога, медитация), профилактические диеты. Экспериментируйте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Козерогов

Самый тяжелый трансформационный период в вашей жизни потихоньку отходит в прошлое, плоды его будете пожинать в январе. Судьба научила укрощать авторитарный норов и гармонично ладить с окружающим миром. Высшее "Я" освободилось из плена низменного эгоизма. Теперь строить партнерские отношения намного проще и легче. Вы тонко чувствуете чаяния другого человека. На первый план выходит тема сотрудничества, чужие требования и запросы, но это уже легко, угодить, реализовать сможете успешно и даже с учетом собственных интересов. Ублажая других, вы приносите себе пользу.

Самое время расплатиться с долгами, выполнить взятые обязательства, заняться благотворительностью.

На любовном фронте все непредсказуемо, есть риск неожиданно влюбиться в продвинутого друга (подругу).

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Водолеев

Трудовой марафон – в разгаре. Вы втянулись в работу, пашете, как лошадь, но пришла пора переключиться на совместное сотрудничество, заключить сделки, контракты, взять новые обязательства. Дух конкуренции витает и вам следует себя обезопасить, заручившись официальной поддержкой деловых партнеров, получить новые заказы.

Возьмите в союзники вашу готовность поделиться собой, своим богатым опытом с партнером (брачным, деловым) и сотрудничество будет урожайным.

Избегайте вражды, если с кем-то в контрах, подружитесь. А старых друзей целесообразно пригласить к совместной работе. Тот друг, с кем пуд соли съели, нынче ваш счастливый оберег и небесный покровитель.

Дома непредсказуемая обстановка, если возникнет поломка электрооборудования, это знак, что ваш психический потенциал зашкаливает, а оборудование берет удар на себя.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля 2019 года для Рыбы

Хватит лодырничать, вы слишком увлеклись развлекательными мероприятиями, романтическими приключениями, хобби. Впрочем, судьба вас разбаловала не случайно, а заслуженно, так надо. Чтобы наполнили сердечное депо энергиями счастья и удовольствия, пробудили творческие фантазии, они сейчас очень кстати в работе. Профессиональное реноме следует держать на высоте, начальство к вам благоволит и может повысить. И вообще если вы очень любите свое дело, чувствуете, что здесь ваше профессиональное предназначение значит есть широкие возможности сделать стремительный должностной прыжок, продвинуть бизнес. Не стесняйтесь просить помощи у давних высоких покровителей. Сильные мира сего к вашим услугам.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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