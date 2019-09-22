Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 22 по 28 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю, 22-28 сентября 2019 года, предусматривает, что вам отведена роль общественного деятеля, неформального лидера в коллективе. Принимая активное участие в жизни социума, вы умножаете силы. Нажимайте на рычаги влияния, используя личную популярность, демократичность, дружескую солидарность, должностной статус с максимальной выгодой.

Не следует отказывать себе в удовольствиях, сорите деньгами, ублажайте себя и окружающих, сесть на финансовую мель не грозит, нынче дается с избытком благ, делитесь (все вернется сторицей), в этом нынче и состоит счастье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Овнов

В партнерских отношениях (деловых, супружеских) – "перезагрузка". Для обоюдной духовной эволюции нужна новая программа действий, базирующаяся на общих интересах. Закройте ящик Пандоры, что взорвался недавно с истериками, покайтесь в собственных ошибках и больше их не повторяйте. Авторитет спутников — на незыблемом пьедестале, они сейчас влиятельны, очаровательны, идите в ногу с возлюбленными, наслаждайтесь гармонией, вместе горы свернете.

Следует остерегаться обманов, не плести интриг, демонстрировать честность и дружелюбие с окружающими.

На профессиональном небосклоне — сумрачно, идет отработка прошлых программ, не бунтуйте, терпеливо трудитесь, карьерный лифт — пока заблокирован. Благоустраивайте личную жизнь, это первостепенное задание на данном этапе.

28 – кризисный день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Тельцов

Если вас штурмуют болезни, это сигналят накопившиеся за год стрессы, -- пришло время исцеления. Несбалансированный организм посылает SOS, с целью создания гармонии внутри себя и с окружающим миром. Тут все методы хороши, главное чтобы вас не покидало ощущение прекрасного. Это и есть формула здоровья. Бунты самоутверждения, ультимативные шаги, претензии противопоказаны, сейчас вы в плену у обстоятельств, зависимы от чужих интересов, ресурсов. Дипломатично подстраивайтесь, с охотой выполняйте то, что от вас требуется, тогда и собственные замыслы реализуются.

Самое время подумать о поисках новой работы, дополнительных заказах, служебных полномочиях, заняться самообразованием. Учитесь на ходу жизненным премудростям, доверяйте собственным взглядам, личное мнение святое.

Выделите максимум внимания творчеству, хобби, детям, любимым.

На друзей не полагайтесь, здесь строит козни лукавый.

23 – удачный день

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Близнецов

Ваше сердце пылает романтическим вдохновением, обуревают невостребованные чувства. Кому их подарить? Вхолостую этот дар не должен перегореть. Развлекайтесь, влюбляйтесь, стремитесь сделать всех, кто очутился в вашем поле счастливыми. И прежде всего укрепляйте супружеские узы. Они благословенны. Сейчас жизнь – это азартная творческая игра, где вам отведена первая скрипка в оркестре. Личные увлечения, хобби проходят "модернизацию", то, что вчера волновало, сегодня отходит на задний план, освобождая место новому.

Личные желания есть судьбоносным компасом, поэтому если что-то очень хочется, то не сдерживайте тот порыв. Неудовлетворенные Близнецы, которые танцуют под дудку чужих запросов, безумно идут на риск, будут деградировать. Зарабатывайте и с удовольствием тратьте на себя любимых. Брать в долг запрещено.

24-25 – удачные дни

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Раков

Жизнь, как в кинофильме, отмотает пленку событий назад, заставив вас окунуться в прошлое, и осознать все по-новому. Эта ретроспектива на благо личной жизни, исправите ошибки, отбросите ненужное, взяв на вооружение только хороший опыт. А главное избавитесь от желаний, которые уже не актуальны и тормозят развитие.

На службе вы — мастер на все руки, отличный труженик, прекрасный исполнитель, нажимайте на трудовые педали и зарабатывайте деньги. Главное — держать инициативу в собственных руках и не идти на поводу чужих амбиций. Уверенность в собственных силах послужит мощным стимулом для укрепления мостов сотрудничества. Если вас что-то (кто-то) не устраивает, маневрируйте по собственному усмотрению, освобождайтесь от гирь чужого влияния. А также избавляйтесь от пагубных привычек. Если коса нашла на камень, окончательное решение должно быть только за вами. Играть в поддавки – себе во вред.

28 — кризисный день

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Львов

Вам следует жить собственным умом, культивировать независимость (финансовую также), научиться приспосабливаться к различным обстоятельствам, чтобы получить желаемый результат. Активно общайтесь, заводите новые знакомства, регулярно меняйте обстановку. Жизнь –это школа, где каждая ситуация учит разуму, ставит оценки, требуя от вас быть только отличником. Новая информация — прекрасный интеллектуальный "тоник" для мозгов. Пересмотрите отношения с близкими, коллегами, братьями, сестрами, юными чадами, соседями. Возможно вы их недооценивали. На романтическом фронте высокая динамика, влюбляйтесь, стремитесь воодушевить и осчастливить тех, кто рядом.

От тяжелых рабочих нагрузок увиливайте, ведь окружающие так и норовят повесить на вас свои обязательства. В такие моменты прячьтесь, вам нужно заниматься только любимым делом, искать отдушину в творчестве, хобби. Занимайтесь духовными практиками, посещайте места силы. Все, что снимает психологическое напряжение -- это ваша стихия.

Если кто-то плачется — помогите несчастному душевно (материально), он нуждается в вашем сострадании и милосердии.

24-25 – удачные дни

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Дев

Не хлебом единым живет человек. Как достичь гармонии между духовным и земным, чему отдать предпочтение — материальным или духовным интересам? Тут нужна золотая серединка. Но если баланс был доныне нарушен, придется изменить стиль бытия, провести ревизию жизненных ценностей. Научитесь правильно распоряжаться деньгами, моральными и энергетическими ресурсами. Объективно оцените собственные и чужие возможности.

Финансируйте других, делайте заветные покупки, вкладывайте заработанное в рентабельные дела –рука дающего не оскудеет.

И не идите на чужом поводу, ведь партнеры склонны к соблазнам! Вы энергичная личность с отличной лидерской закваской, рулите в нужном направлении, используя коллективные, дружеские ресурсы с пользой для себя. Есть достойные друзья, замечательно, они ваш судьбоносный поводырь.

23 – удачный день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Весов

Если ваши должностные амбиции отвечают профессиональным амунициям, все будет хорошо. Готовьте новый стартовый плацдарм для взлета. Но не все так гладко, скрытые враги еще "достают" ( до 4 октября), лавируйте, хитро отстреливайтесь, не афишируя о своих действиях.

Перед вами открывается широкий спектр новых возможностей для достижения успехов на творческом, любовном, деловом, профессиональном подиуме. Личная харизма зажигает, умножая ряды поклонников, готовых идти за вами в огонь и воду. Не предайте их надежд!

Внешний вид следует модернизировать (посоветуйтесь со стилистом), это не только манеры, но и гардероб, прическа, макияж. А самое главное плохие привычки, от них следует немедленно избавляться. Поскольку клятые вредят здоровью.

Личная (семейная жизнь) – серая и рутинная, но это не повод для разочарования, меняйте обстановку, путешествуйте, общайтесь с теми, кто вдохновляет. На высоких покровителей сейчас везет, при надобности кто-то всегда подставит крыло

В служебном коллективе орудует лукавый, будьте на чеку.

24-25 – удачные дни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Скорпионов

Путь карьерных устремлений пролегает через подпольные действия. Осваивайте роль тылового стратега. Законспирируйтесь и тихо, подальше от любознательных глаз воплощайте сокровенные замыслы. Посвящать в тайные дела, впускать в душу нужно только тех, кому доверяете. Без "приглашения" не высовывайтесь. Сила ваша — закулисная. Но если нужно заявить о себе, сделайте это, продемонстрировав высокий волевой потенциал. Держитесь людей высокой духовной культуры, другого менталитета (иностранцев), обуздайте блудные помыслы. Левые увлечения запрещены, попадете в сети иллюзий. Контролируйте чувства, ощущения ибо рискуете запылать страстью совсем не к "тому", кто вам нужен.

Не следует отказывать себе в удовольствиях, сорите деньгами, ублажайте себя и окружающих, сесть на финансовую мель не грозит, нынче дается с избытком благ, делитесь (все вернется сторицей), в этом нынче и состоит счастье.

23 – удачный день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Стрельцов

Вам отведена роль общественного деятеля, неформального лидера в коллективе. Принимая активное участие в жизни социума, вы умножаете силы. Нажимайте на рычаги влияния, используя личную популярность, демократичность, дружескую солидарность, должностной статус с максимальной выгодой. Не следует делить людей на своих и чужих, сейчас у вас в друзьях -- весь мир. Дружелюбие, дипломатичность, искренность, общение с людьми, которые дышат с вами одним духом -- это залог удачи.

Дорожите пламенным личным авторитетом (это дар Небес), он способен творить чудеса там, где другим не дано. Зажигайте, вдохновляйте, идите навстречу чужим пожеланиям, интересам, рискуя собственными ресурсами, смелым и щедрым проигрыш не грозит. Бросаясь в экстрим, вы открываете двери в светлое завтра.

24-25 – удачные дни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Козерогов

У вас – успешная "перезагрузка" глобальной цели жизни. Трамплин для карьерного, профессионального взлета отличный. Сейчас станет ясно, в чем состоит творческое призвание, заложенное природой. Кому-то повезло, а кому-то нет. Если ошиблись ранее с выбором профессии, или трудились (лишь бы заработать) самое время наверстать упущенное, исправить ошибку. Вы - личность духовно зрелая, потенциальные возможности высокие, ищите новую работу, меняйте специализацию. Высокие покровители найдутся и протежируют в нужный момент.

Придерживайтесь должностной субординации, учитесь правильно руководить и подчиняться, люди, зависимые от вас, не должны страдать, а успешно развиваться

У семейных пар — идиллия, но при условии, что спутник держит бразды правления в своих руках. Вам рулить противопоказано. Пересмотрите свое отношение к брачным ценностям. Ведь до этого вы во многом заблуждались.

Не бойтесь реорганизаций на работе, они на пользу.

28 – кризисный день.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Водолеев

Ваша удача — вдали от родных мест, где скучно и не интересно. По возможности путешествуйте, расширяйте духовный кругозор, изучайте чужие культуры, традиции, посещайте храмы. Любые ситуации – это тест, на сколько вы ощущаете связь с высшим духовным миром, они дают импульс для создания новой философии бытия. Запускают "переформатирование" идеалов, мировоззрения. "То", что волновало вчера, теперь отходит на задний план, освобождая место новым духовным ценностям, убеждениям, увлечениям. Обязательно прислушивайтесь к чужим советам, там зерна истины, держите на привязи друзей. И трудитесь не брезгуя никакой работой. Любой труд нынче почетен. Главное не пасовать, бездельники будут наказаны.

Любые страстные желания следует контролировать, они имеют демонический характер. Вас может пленить дух сребролюбия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 22-28 сентября 2019 года для Рыбы

Вам предстоит столкнуться с ситуациями, которых боитесь, но это неизбежно, обойти их стороной нельзя. Так нужно, чтобы разблокировать мощные жизненные арсеналы. Культивируйте в себе смелость, героически рискуйте. Проверка на стрессовую устойчивость в экстремальных ситуациях, ЧП пройдет успешно, усилив уверенность в себе, подняв авторитет для окружающих. В результате откроются самые краткие дороги к цели. Внимание профессионалам, вы заслужили высокий статус и в ближайшее время его получите.

Избегайте коллективной суматохи, ищите собственные тропинки в царство удовольствия. Дети, возлюбленные, творческое хобби укажут истинный маршрут судьбы.

Контролируйте свои чувства, действия, сейчас вы под дулом искушений и соблазнов.

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