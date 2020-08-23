Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 23-29 августа для всех знаков зодиака

Следующая неделя для многих знаков зодиака начнется с приподнятого настроения, которое, впрочем, может перерасти в раздражительность из-за пустяков. Важно следить за своими словами, иначе можно наломать дров, а затем пожалеть о своей импульсивности.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но постепенно взвинченность осядет, а в поступках людей начнет просматриваться больше ответственности, практичности и рациональности.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Овна

Удачный исход всех дел на следующей неделе зависит только от вашего настроя, профессионализма, собственного ума и рассудительности. В среду вам не стоит рассчитывать на чьи-то советы – вы легко справитесь сами с поставленными перед вами задачами. А расслабленность и лень приберегите до выходных.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Тельца

Тельцам на следующей неделе не рекомендуется рисковать и затевать новые дела и предприятия. Лучше углубитесь в уже знакомую вам работу. В середине семидневки вам следует уделить больше внимания и времени близким. От вас потребуется решение семейных вопросов, которые иногда будут весьма противоречивыми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Близнецов

На следующей неделе Близнецам лучше держать себя в руках и не распыляться на мелочи. Во вторник отдайте предпочтение тем делам, которые не потребуют от вас больших энергетических затрат. Также будьте осторожны при общении с незнакомцами. В конце недели в семье возможны разногласия. Благоприятны встречи и путешествия.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Рака

Несмотря на серьезную нагрузку на работе, начало недели обещает быть успешным. Оставайтесь спокойными и рассудительными. Во вторую часть недели вам лучше провести хорошую физическую нагрузку на организм. В личной жизни ожидаются приятные моменты в виде нового знакомства или знаков внимания от неравнодушной к вам личности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Льва

На следующей неделе Львам следует внимательно отнестись к своим финансам, иначе придется влезать в долги, а этого совсем не хочется. Вопросы карьеры решаются удачно – держите нос по ветру. Посвятите больше времени отдыху и релаксации, ваш организм требует передышки и восстановления. Иначе ваше самочувствие может дать сбой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Девы

Дев ожидает очень благоприятная неделя. Буквально с самого начала вопросы работы, карьеры, финансов и здоровья решаются успешно. Также не наблюдается проблем в личной жизни. Однако не забывайте о своих родных и близких, уделите им должное внимание, особенно в конце недели – они нуждаются в вашей поддержке и заботе.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Весов

В целом представителей знака Весы ожидает гармоничная семидневка. Благоприятны поездки, общение и встречи. Соблюдайте меры безопасности, в том числе – санитарные. В водовороте рабочей недели не забывайте о своей семье и любимых людях. Старайтесь не поддаваться на провокации, чтобы избежать ненужных ссор и обид с их стороны.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Скорпиона

Скорпионам на следующей неделе придется решать финансовые проблемы. Ваши планы далеко не всегда совпадают с реальностью. Постарайтесь не погружаться в воспоминания о прошлой жизни, иначе вам не избежать плохого настроения и выяснения отношений. Чтобы отвлечься, лучше переключитесь на любимое занятие.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Стрельца

Следующая неделя для Стрельцов – не самое лучшее время. Несмотря на вашу активность, фортуна не на вашей стороне, и дела не блещут. Постарайтесь держать эмоции и плохое настроение под контролем и не срывать досаду на своих близких – ведь они ни в чем не виноваты. А вот качественный отдых явно пойдет вам на пользу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Козерога

На следующей неделе Козерогам сопутствует удача. Поэтому максимально используйте шанс, который предоставляет вам судьба. В среду вам особенно пригодится ваш ум и настойчивость, и вы сможете благополучно решить деловые и домашние проблемы. А вот в выходные необходимо хорошенько отдохнуть и набраться сил.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Водолея

Для Водолеев в первой половине недели лучше отказаться от точной и скрупулезной работы – она не принесет желаемого результата, вы только зря потратите время. Любовные дела также слабо порадуют. Многие вещи вас могут раздражать, поэтому большую часть времени лучше провести в одиночестве и хорошенько отдохнуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 23-29 августа для Рыб

До середины недели работоспособности и инициативности Рыб можно позавидовать. Видимо, скажутся длинные выходные накануне. Однако лучше сбавьте темпы, иначе рискуете подорвать свое здоровье. Отношения с любимым человеком порадуют вас своей нежностью и взаимопониманием. Выходные вам захочется провести вместе.

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