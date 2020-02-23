Гороскоп на неделю 23-29 февраля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 23 по 29 февраля для всех знаков зодиака

Неделя перезагрузочная, стартует новый цикл действий, где прошлое уперто и агрессивно диктует свое, тормозя движение. А будущее мягко и чувственно манит вперед. Маневрируйте, прислушиваясь к позывным души, она лидер, а практичный рассудок отодвиньте на второй план…

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака Фото: Pinterest

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на неделю 23-29 февраля для Овна

Вы неотразимы! Обольстить противоположный пол легко, но увы, рискуете стать объектом искушений, сфокусировав на себя романтические симпатии совсем не того человека. И попасть к нему в зависимость. Будьте как нитка с иголкой с постоянным партнером, храня верность друг другу.

Сейчас ваше место "за кадром", где бурлят предопределенные события. Спрячьтесь, и не высовывайтесь без надобности. Избегайте авантюр, храните служебные тайны. Если подкачало здоровье, корень болезней – психосоматический. Идите на жертвы, проявляйте сочувствие и милосердие, молитесь, чтобы исцелить душу от греховных пороков, негативных самовнушений, зависимостей, соблазнов. И впредь их не повторять. Тогда и на физическом уровне все нормализуется.

Профориентация остается прежней, менять тут пока что ничего нельзя, разгребайте старые трудовые завалы, не бунтуйте против шефа, который закручивает гайки. Карьерные амбиции заведут в тупик. Зато утешит семья. Именно под. родным кровом витает дух прогресса, максимально направляйте туда внимание, заботу и ваша судьба улучшится.

Телец (21 апреля – 21 мая)

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Гороскоп на неделю 23-29 февраля для Тельца

Тема дружбы, взаимной любви – ключевая. Здесь идет перезагрузка. Отношения со старыми друзьями придется строить на новых принципах. Домочадцы – это тоже ваши друзья, требующие внимания, заботы, милосердия. Настройтесь на волну лидерства, и уверенно рулите, в первую очередь воплощая собственные замыслы. Если чужие нравоучения раздражают, но дать отпор нет аргументов, это знак что вы отстаете в развитии. Укрепляйте бронь собственных убеждений новыми знаниями, регулярно занимаясь самообразованием, чаще задушевно общайтесь с людьми. У вас обязательно должна быть родственная душа.

Целесообразно чаще заглядывать в зеркало, возможно вы себя "забросили". Пора обновить туалет, прическу, придерживаться дресс-кода по ходу обстоятельств. Неплохо сесть на диету, заняться спортом, похудеть.

Сфера самопожертвования (любовь, отношения, материальные блага) несет соблазн от лукавого, будьте осмотрительны, ибо здесь безвозмездный героизм вылезет вам боком. И сами не пытайтесь на чужой спине въехать в рай.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на неделю 23-29 февраля для Близнецов

На работе реорганизациоонный аврал, вам нужно разработать новую стратегию действий, поставив на первое место творческую самореализацию и прибыль. Браться за малооплачиваемые заказы, задания нельзя. Вы профессионал, требующий достойной оплаты. Торгуйтесь с работодателями, сейчас урожайная полоса, договориться повезет. Стремитесь вовремя "чистить перышки", модно одеваться и красиво выглядеть.

Сейчас основное задание – получать удовольствие от всего. Путь решения простой – гармонично соединить в себе догматика и психолога. Научиться тонко чувствовать реальное положение вещей и душевное настроение окружающих, чтобы воплотить теорию в практику. И непременно расплатиться с долгами, ибо любая задолженность – это свищ, через который идет утечка жизненных ресурсов.

От друзей, подруг, пока держитесь подальше, не принимайте участие в протестных акциях, коллективных бунтах. Это искусители, "зажигающие" на порочные дела.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 23-29 февраля для Рака

Философское мировосприятие кардинально меняется, то что ранее окрыляло, уже неинтересно, ибо себя исчерпало. Вы стали мудрее, мыслите более осознанно, но почивать на лаврах нельзя. Теперь нужны новые взгляды, идеи, интересы, проекты для поддержания вдохновения. Иначе жизненный локомотив пойдет под откос.

Личное участие, инициативность, принятия на себя важной ответственности на всех фронтах – самая важная задача. Ракам, смело двигающимся вперед к цели, умеющим отбиваться от назойливых соперников, конкурентов, врагов, открыты удачные пути. Идти на чужом поводке нельзя, собственные правила игры священны!

Для многих покров иллюзий будет сорвано, вы неожиданно прозреете, пройдя через муки разочарований, убедившись, что не все золото, что блестит. Не всем следует слепо верить, а внимательно слушать собственный голос разума. Фильтровать зерна от мусора.

В профессиональной сфере лукавый строит козни, если не имеется (с целью карьерного роста, служебных привилегий) соблазнить шефа, коллегу, это плутовской почерк, будьте благоразумны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вам предстоит встретиться тет-а-тет с ситуациями, людьми, которых избегали, боялись, но теперь деваться некуда, искореняйте страх и смело прыгайте в "пропасть". В итоге не умрете, а преобразитесь к лучшему, откроются новые источники энергии. Должники вернут долги.

Если испытываете острую потребность в любимой половинке и она рядом, но что-то незримое мешает слиться воедино, стать одним целым -- ищите корень разбалансирования в себе. Скорее всего нужно избавиться от эгоистичных притязаний, плохих привычек, завышенных требований, а потом настроить свой камертон на сердечную, душевную, интимную волну избранника. И стать верными друзьями.

Для поддержания хорошего здоровья больше спите, меньше нервничайте по пустякам, занимайтесь духовными практиками. Трудовой "секонд хенд" утомителен и регрессивен, "шлангуйте", ибо на вас все норовят навесить собственные задания, служебные полномочия. Валять дурака позволяется, если чувствуете неудовлетворенность, усталость от работы. И меньше слушайте чужие моральные наставления, та воспитательная пила – козни нечистого.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Жизненная река делает крутой поворот. Вокруг наэлектризованная атмосфера. Пристегните ремни и придерживайтесь правил безопасности в деловом, материальном сотрудничестве, брачных взаимоотношениях -- малейший промах (отсутствие компромисса) и авария с разрушительными последствиями неминуемая.

Спасет заботливое милосердно-дружественное расположение к людям и мобильная реакция на задание начальства, у которого семь пятниц на неделю, и где можно не спешить с выполнением приказов.

У брачных пар "перезагрузка" в активной фазе, игра в перетягивание каната увлекающая, стимулирует дух самоутверждения, но опасная. Старайтесь достичь консенсуса интересов.

Ценность истинной дружбы нынче на высоте, дорожите друзьями, подругами с которыми узами братства связали общие интересы, идеалы. А от старых любовних связей (что воскресают из прошлого) избавляйтесь. Это уже не актуально для вашого духовного развития.

Расплатитесь с собственными долгами, взаймы не берите. Соблазнитесь кредитами -- умножите потери. С февраля по октябрь 2020г. на чужие ресурсы наложен запрет. В этот период вы под. дулом черной чужой зависти.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Ваша миссия –стать трудовым генератором и создать благодатный микроклимат в служебном коллективе. Если ранее запряглись и уже нет сил тянуть воз загрузок, хитро маневрируйте, бездельничать, создавать видимость работы противопоказано.

Вы отличный психолог, имеете тонкое влияние, найти выход из тупиковой служебной ситуации сможете. Опасность регресса кроется в зависимости от домочадцев, бытовых проблем. Тех, кто бросил якорь дома, личное счастье видит только в семье, а работу игнорирует, не стремится реализоваться профессионально ждут неудачи. Если дом превратился в рабочий офис – это нормально. Конфликтов избегайте, любые разногласия с окружением, это козни нечистого, пытающего через стрессы откачать энергию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Жизнь это праздничный фейерверк, не заморачивайтесь на проблемах, им ни конца ни края. Веселитесь, развлекайтесь, творите, влюбляйтесь! Вы созрели для возвышенных чувств. Дерзайте! Шансы встретить свой идеал очень высоки. Красиво артистически вальсируйте на жизненной сцене в паре с избранником сердца, не требуя от него аналогичной лавины чувств, главное что вы пылаете страстью, а ответит ли взаимностью виновник торжества, не столь важно. Все придет позже. Чтобы стать крепким тандемом следует сделать "инспекцию" слабинок интимных взаимоотношений. Что-то устранить, а что-то доработать.

В трудовой деятельности полно соблазнов (опасны левые подработки, рабочий фанатизм), избегайте должностных злоупотреблений, безукоризненно выполняйте и любите порученную работу, взятые обязательства. Поддерживайте гармоничный микроклимат в деловом коллективе.

Екскурс в прошлое придется сделать в сфере прагматичных коммуникаций. Мудро и деликатно(без агрессии!) отсеять зерна от плевел, оставив те приятельские связи, где царит не выгода, а милосердие, сочувствие. Лишняя любознательность сейчас во вред. Общаться с кем попало, истощать драгоценные силы, а вот особы высокой духовной культуры станут отличным трамплином на пути личного роста. Срочно закрывайте долговые прорехи, выполняйте то, что ранее обещали и спустили на тормоза.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

В семье, личной жизни идут кардинальные перемены, Вы находитесь под перекрестным огнем домашних, бытовых, служебных, брачных проблем, и пересидеть этот аврал в окопе не надейтесь. Нужно бороться, где железным прагматизмом, а где замысловато играть на психологических струнах людей. Скорее всего результат будет -- "ничья". Но это плюс. В иерархии "начальник-подчиненный", "родители-дети" прослеживается фатализм, "отрабатывайте" и делайте выводы на будущее.

Контролируйте собственное поведение, когда вас "несет" неуправляемая стихия, хочется заняться романтической охотой -- то провокации лукавого. Рискуете в погоне за трепетными приключениями разбить совсем не то сердце, о чем потом придется горько сожалеть.

Бойтесь своих меркантильных влечений, ибо они плод низменного эго, тормоз развития. Ориентируйтесь на то, что хотят другие, с радостью доставляйте им удовольствие, спонсируйте. Там сияет благодатный чувственный огонь, освещающий путь в будущее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Налаживайте отношения с близкими, родственниками не занудными моральными наставлениями, а щедрой самоотдачей духовных (материальных) энергоресурсов, вниманием и чуткостью.. Опасность таится для Козерогов, которые упали в гордыню через наставничество, диктат, командирский гонор. Поэтому никого не критикуйте, не судите, да не судимы будете. Выньте сначала бревно из собственного глаза.

Искореняйте плохие привычки и активно трудитесь в роли подчиненного. Вражда, разногласия с людьми недопустимы, ибо выпуская джина агрессии с бутылки, вы включаете отработанное прошлое, тормозя личное развитие. Что было, то уплыло. Точка.

Совершенствуйтесь в партнерских отношениях, где первую скрипку в оркестре совместных интересов играет вторая сторона. Любая ваша уступка закладывает кирпич в успешный фундамент деловых (супружеских) союзов. С домочадцами не ссорьтесь, здесь плетет скверные интриги лукавый. Будьте благоразумны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Поиски источников прибыли -- это не только ваши личные хлопоты. Привлекайте партнеров к совместной работе. Вместе вам подвластны все высоты. О "моем" -"твоем" следует забыть, нынче есть только "наше". Все ресурсы в семейном "банке" суммируются и делятся поровну. Даже скрытые "заначки".

Да, вы отличные труженики (хотя часто хочется очень сачконуть, но нельзя), вкалываете на полную катушку, достойно зарабатываете, и соответственно можете позволить себе сорить деньгами, делать заветные покупки, оплачивать развлечения. И никто не посмеет вас упрекнуть в эгоистическом транжирстве. О тратах не жалейте, заработаете еще больше.

В сфере коммуникаций орудует нечистый, меньше болтайте, не поддавайтесь на провокационные "шпильки", ибо рискуете стать транслятором дезинформации, разрушить отношения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ваш девиз: "да здравствует обновление!" Прощайтесь с прошлым и начинайте новую жизнь, взяв на вооружение самый лучший опыт. Если высшее "Я" жаждет самоутвердиться любой ценой, быть везде во главе в передних рядах, самым лучшим, самым влиятельным --это замечательно. Зажигайте, вдохновляйте людей, вы для них пример для подражания, икона стиля. Репутация должна быть безупречной, поэтому срочно избавляйтесь от плохих привычек, разрушительных зависимостей. Поменяйте гардероб, прическу.

Ось "любовь-дружба" судьбоносная. Чтобы не сбиться с правильного пути, быть востребованными в социуме, вам нужны практичные хозяйственные друзья (они из прошлого), а также возлюбленные, забота о детях. Инертные Рыбы с оледенелыми сердцами будут регрессировать, судьба приказывает растопить лед и воспылать чувствами, усилить опеку чад. Тогда получите призы. Вживайтесь в роль сказочной феи, умеющей создавать красивый романтический праздник и делать людей счастливыми.

Если штурмуют страстные желания, не идите у них на поводу, в итоге спустя время, покупки, приобретения окажутся ненужными.

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