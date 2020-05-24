Гороскоп на неделю 24-30 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 24-30 мая для всех знаков зодиака

Эта неделя принесет людям повышенные чувственные переживания и излишнюю ранимость. Настроение будет часто меняться по не зависящим от вас обстоятельствам. Исчезнет чувство стабильности, на смену которому придет мимолетное воздействие внутренних бессознательных импульсов и неадекватных поступков.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

Однако во второй половине недели настроение у многих заметно улучшится, появится уверенность в себе, которой хватит для покорения новых вершин и даже осуществления подвигов. Желание понравиться и произвести благоприятное впечатление на окружающих – великая движущая сила этого периода.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Овна

С самого начала следующая неделя будет удачной для обращения к более старшим людям – то ли по возрасту, то ли по социальному статусу. Также стоит рассмотреть вопрос сотрудничества с зарубежными партнерами. Благоприятный период для обучения, духовного роста и саморазвития. Новые знакомства принесут много пользы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Тельца

Следующая неделя поглотит вас необходимостью решать социальные вопросы. Звезды советуют быть открытыми новым знаниям и отношениям, прислушиваться к советам других людей и не работать в одиночку, а привлекать более опытных коллег. Начало недели – удачное время для решения серьезных рабочих и юридических задач.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Близнецов

Предстоящая неделя – одна из самых благоприятных в году для Близнецов. У вас есть все шансы восстановить утраченные и приобрести новые связи, наладить гармоничные отношения в социуме, получить новые знания. Во второй половине недели возможно полезное знакомство с влиятельным человеком.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Рака

Хорошая неделя для Раков особенно в сфере творчества и публичных выступлений. Отдавайте предпочтение нестандартным решениям, прислушивайтесь к собственной интуиции, а не к посторонним советам, и успех не заставит себя долго ждать. Только делайте все постепенно и не хватайтесь за все дела одновременно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Льва

Для Львов удачным будет поиск новой информации, а также работы. Самое время рассылать резюме, если вы планируете продвигаться вперед в своей отрасли. В конце недели много сил и внимания отнимут семья и дети. Будьте осторожны в высказываниях – вас могут неверно трактовать, что повлечет за собой склоки и пересуды.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Девы

Обращайте внимание на детали и мелочи – они могут оказаться важными как в работе, так и в личной жизни. Ближе к концу недели от вас потребуются дополнительные усилия в восприятии информации, поскольку ваша внимательность и память снизятся. Чтобы не упустить чего-то важного – лучше все фиксируйте.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Весов

В целом представителей знака Весы ждет благополучная и гармоничная неделя. Хорошо налаживать взаимоотношения в семье, с любимыми людьми, обустраивать дом, заниматься ремонтом и делать приобретения. Успешной будет деятельность, связанная с медициной, литературой, искусством.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Скорпиона

У Скорпионов впереди достаточно сложный и конфликтный период. Вы слишком упрямы и амбициозны, скоропалительны и резки в выводах, что может послужить причиной ссор и обид, особенно в личных отношениях. Постарайтесь обуздать свои эмоции, держать себя в руках и думать, прежде чем кому-то что-то говорить.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Стрельца

Стрельцов ждет насыщенная и суетливая неделя, особенно в самом ее конце, на выходных. Нежелательно начинать новые дела, лучше завершить все ранее начатое. В крайнем случае, займитесь обучением, повышением своих профессиональных знаний. Будьте осторожны в высказываниях – ваши тайны могут узнать другие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Козерога

Несколько напряженная неделя предстоит у Козерогов, особенно в вопросах карьеры, финансов, общения и учебы. Разного рода неточности, задержки, мелкие несостыковки, беспорядок в бумагах, снижение внимательности будут раздражать и портить жизнь, особенно во второй половине недели.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Водолея

Следующая неделя обещает быть интересной в плане общения, завязывания новых знакомств, обретения полезных знаний и интересов. Однако имейте в виду, что дополнительного внимания от вас потребуют финансовые вопросы – возможно, придется экономить. Не стоит начинать каких-либо важных дел, особенно в начале недели.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Рыб

На предстоящей неделе Рыбам стоит заняться своей внешностью и сменой имиджа. Эти перемены будут удачными и благотворно повлияют на остальные сферы вашей жизни, в том числе – личную. Не делайте крупных покупок, не давайте деньги в долг. Фортуна на вашей стороне, так что не упускайте свой шанс.

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