Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 24-30 мая: все знаки зодиака

Сегодня, 06:30

Астрологический прогноз на 24-30 мая для всех знаков зодиака

Эта неделя принесет людям повышенные чувственные переживания и излишнюю ранимость. Настроение будет часто меняться по не зависящим от вас обстоятельствам. Исчезнет чувство стабильности, на смену которому придет мимолетное воздействие внутренних бессознательных импульсов и неадекватных поступков.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Однако во второй половине недели настроение у многих заметно улучшится, появится уверенность в себе, которой хватит для покорения новых вершин и даже осуществления подвигов. Желание понравиться и произвести благоприятное впечатление на окружающих – великая движущая сила этого периода.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Овна

С самого начала следующая неделя будет удачной для обращения к более старшим людям – то ли по возрасту, то ли по социальному статусу. Также стоит рассмотреть вопрос сотрудничества с зарубежными партнерами. Благоприятный период для обучения, духовного роста и саморазвития. Новые знакомства принесут много пользы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Тельца

Следующая неделя поглотит вас необходимостью решать социальные вопросы. Звезды советуют быть открытыми новым знаниям и отношениям, прислушиваться к советам других людей и не работать в одиночку, а привлекать более опытных коллег. Начало недели – удачное время для решения серьезных рабочих и юридических задач.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Близнецов

Предстоящая неделя – одна из самых благоприятных в году для Близнецов. У вас есть все шансы восстановить утраченные и приобрести новые связи, наладить гармоничные отношения в социуме, получить новые знания. Во второй половине недели возможно полезное знакомство с влиятельным человеком.

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Рака

Хорошая неделя для Раков особенно в сфере творчества и публичных выступлений. Отдавайте предпочтение нестандартным решениям, прислушивайтесь к собственной интуиции, а не к посторонним советам, и успех не заставит себя долго ждать. Только делайте все постепенно и не хватайтесь за все дела одновременно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Льва

Для Львов удачным будет поиск новой информации, а также работы. Самое время рассылать резюме, если вы планируете продвигаться вперед в своей отрасли. В конце недели много сил и внимания отнимут семья и дети. Будьте осторожны в высказываниях – вас могут неверно трактовать, что повлечет за собой склоки и пересуды.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Девы

Обращайте внимание на детали и мелочи – они могут оказаться важными как в работе, так и в личной жизни. Ближе к концу недели от вас потребуются дополнительные усилия в восприятии информации, поскольку ваша внимательность и память снизятся. Чтобы не упустить чего-то важного – лучше все фиксируйте.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Весов

В целом представителей знака Весы ждет благополучная и гармоничная неделя. Хорошо налаживать взаимоотношения в семье, с любимыми людьми, обустраивать дом, заниматься ремонтом и делать приобретения. Успешной будет деятельность, связанная с медициной, литературой, искусством.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Скорпиона

У Скорпионов впереди достаточно сложный и конфликтный период. Вы слишком упрямы и амбициозны, скоропалительны и резки в выводах, что может послужить причиной ссор и обид, особенно в личных отношениях. Постарайтесь обуздать свои эмоции, держать себя в руках и думать, прежде чем кому-то что-то говорить.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Стрельца

Стрельцов ждет насыщенная и суетливая неделя, особенно в самом ее конце, на выходных. Нежелательно начинать новые дела, лучше завершить все ранее начатое. В крайнем случае, займитесь обучением, повышением своих профессиональных знаний. Будьте осторожны в высказываниях – ваши тайны могут узнать другие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Козерога

Несколько напряженная неделя предстоит у Козерогов, особенно в вопросах карьеры, финансов, общения и учебы. Разного рода неточности, задержки, мелкие несостыковки, беспорядок в бумагах, снижение внимательности будут раздражать и портить жизнь, особенно во второй половине недели.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Водолея

Следующая неделя обещает быть интересной в плане общения, завязывания новых знакомств, обретения полезных знаний и интересов. Однако имейте в виду, что дополнительного внимания от вас потребуют финансовые вопросы – возможно, придется экономить. Не стоит начинать каких-либо важных дел, особенно в начале недели.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 24-30 мая для Рыб

На предстоящей неделе Рыбам стоит заняться своей внешностью и сменой имиджа. Эти перемены будут удачными и благотворно повлияют на остальные сферы вашей жизни, в том числе – личную. Не делайте крупных покупок, не давайте деньги в долг. Фортуна на вашей стороне, так что не упускайте свой шанс.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 24 мая: у каких знаков зодиака сбудутся желания Новолуние 22 мая: что можно, а что категорически нельзя делать в этот день Три знака зодиака, которых ждет незабываемое романтическое приключение
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
Смотри на лицо: специалисты указали на частый симптом рака легких
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом

Популярные статьи

Вчера, 16:59Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 маяШоу-бизнес

Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10": что известно о девушке

22 маяШоу-бизнес

За шаг до финала шоу Холостяк-10: сегодня станет известно, кто победит

22 маяFood

Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 маяEvents

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяEvents

Новолуние 22 мая: что можно, а что категорически нельзя делать в этот день

22 маяСтиль

Наоми Кэмпбелл – именинница: лучшие образы "черной пантеры"

21 маяFun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 маяСтиль

Яркие выходы первых леди Украины в вышиванках: фотоподборка

21 маяFun

Пропавший кот вернулся домой и сильно удивил хозяйку: фото

21 маяEvents

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

21 маяFun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

21 маяСтиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

21 маяШоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Новости партнеров

СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0
"Беременная" Ани Лорак поделилась пикантным снимком
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
"Влюблен в недосягаемое": Галкин откровенно о Пугачевой
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу