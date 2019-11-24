Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 24 по 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Овна

Если карьерное восхождение застопорилось, это нормально. Главное чтобы работа не превратилась в бремя. Устраивайте личную жизнь, воспитывайте из себя примерного семьянина. Это основной маршрут судьбы.

Нынче предстоит "обнулить" старые убеждения (любви, творчества, семейных отношений это касается прежде всего) и четко определиться с новым мировоззрением, где основными принципами являются высокая мораль, набожность. То, что воодушевляло раньше, уже себя исчерпало и является пережитком прошлого. Сейчас нужны новые идеалы – стимуляторы для духовного роста. Стремитесь увеличить диапазон познаний, анализируйте, смотрите на вещи не под микроскопом, а широко и далеко, под философским ракурсом, с высоты глобальных перспектив.

Помните о своих корнях, больше уделяйте внимания и заботы родным, близким, именно ваша любовь их исцеляет, делает совершеннее. Сейчас все прекрасное видится издалека. Поэтому целесообразно менять обстановку, путешествовать (чем дальше, тем лучше) чтобы напитаться свежими позитивными впечатлениями. Паломничать, посещать места силы, изучать чужие традиции, культуру.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Тельца

Это неделя духовного преображения, наполненная риском, чрезвычайными ситуациями, которые призваны вас символически "убить" и воскресить из пепла страха. Ходьба по краю бездны сделает сильными, пробудив героический дух. И это замечательно! Приготовьтесь встретиться с людьми, вещами, ситуациями, опасными проблемами, которых ранее избегали, теперь прятаться некуда, предстоит смело им взглянуть в лицо, чтобы выйти на новый виток эволюции.

В любых отношениях (сотрудничестве) не тяните одеяло интересов на себя, а отдайте бразды правления энергичным партнерам, ведь вожделенное "да"можно и не услышать, если идти эгоистическим штурмом. Вы ныне глобально зависимы от желаний, ресурсов окружающих. Хотите их получить, включайте генератор обаяния, практический ум и действуйте.

Сейчас желания, запросы благоверных, знакомых, близких, сестер, братьев, соседей, одноклассников кардинально меняются. А поскольку их роль судьбоносна, вам следует не бунтовать, а разумно приспосабливаться к тем изменениям. Любой ценой берегите супружеские узы, ведь нынешний партнер деловой, хорошо обеспечен, фартовый в деньгах, и очень щедр для вас. Пока…

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Близнеца

В партнерстве грядет перезагрузка. Взаимная симпатия, сексуальное влечение плюс созвучность духовных взглядов – вот фундамент для модернизации союза. Если с благоверными есть общая цель, совместные деловые интересы супружескую цитадель ничем не разрушить! Живите душа в душу и дайте шанс благоверным избавиться от дурных привычек! А вот на их кошелек не претендуйте, – даст денег – хорошо, не даст –тоже хорошо. И не позволяйте материальным благам стать яблоком раздора в любых отношениях!

Сейчас нужно обязательно удовлетворять собственные желания, но рассчитывая только на собственные средства, не брать в долг. Насильно взятое чужое пойдет прахом.

Трудитесь с охотой, не бездельничайте, как профессионал широкого профиля вы достигли пика. Мастер на все руки – денег заработаете и сможете реализовать задуманное. Если мучает внутренняя неудовлетворенность – это плохой симптом, спешите создать комфорт в душе и вокруг себя. Это не бунт развращенного Эго, а естественное желание жить уютно и счастливо.

Параллельно занимайтесь оздоровительной профилактикой, излечивайте старые недуги.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Раков

Здоровье и работа – сфера трансформации, где ваши капиталовложения дадут хорошие дивиденды. Лечитесь, трудитесь добросовестно с творческим огнем, денег заработаете, а конкуренты, пытающиеся подсидеть, будут обезоружены. У тех, кто болел, начинается выздоровление. Организм избавляется от токсических стрессовых нагрузок за длительный период.

Среди коллег и работодателей у вас есть высокие покровители, заручившись их поддержкой, укрепляйте карьерные позиции, не затевайте служебных переворотов, не плетите интриг, а демонстрируйте эталон труженика. И с охотой беритесь за дополнительные задачи, полномочия. Сейчас вы универсальный специалист, золото кадрового фонда в трудовом коллективе, где любые пертурбации пойдут на пользу.

Сердечные дела в расцвете, свеча страсти пылает. Брачным парам рвать узы если ресурс чувств не исчерпан, бессмысленно, следует сохранять союз. А если вас уже ничего не держит, пожелтевший листок сам отпадет.

Не поддавайтесь манипуляциям, собственные принципы священны, в любых ситуациях, всегда последнее слово за вами. Оно незыблемо. Подкаблучников и флюгеров ждет деградация.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Льва

Пора на романтическую охоту. Определитесь с объектом увлечения, запускайте амурные стрелы и четко бейте по цели. Пламенная любовь вас преобразит, сделает лучше, счастливее, совершеннее. Творческим личностям самое время заняться презентацией новых творческих проектов.

А супружеским парам воскресить затухающие чувства. Заботьтесь о семье, где вам отведена роль хранителя домашнего очага. Заработанные деньги не транжирьте, а несите в дом, благополучие семьи святое. Благоверных любите и дайте шанс реализоваться в работе. Пускай трудятся. Ведь вам вкалывать вредно, это негативно отражается на здоровье. Свое кармическое ярмо уже отработано, больше отдыхайте, жизнь нынче – это увлекательная красивая игра, где вы – актер и режиссер в одном лице. Создавайте людям веселый праздник, вдохновляйте на благие дела и судьба вас вознаградит.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Девы

Молитесь на домашний очаг, спешите благоустроить личную жизнь, это оазис счастья и благоденствия.

Самореализация в семейной сфере, здесь намечаются перемены, самая плодотворная. Хозяйничайте, приводите в порядок быт, финансируйте домочадцев, создавайте комфортную психологическую ауру в доме. И не "пилите" домочадцев за мелкую неряшливость, а станьте им мудрым советчиком и духовным наставником, это гарантия надежного тыла.

В социуме проявляйте коммуникабельность, чувственную проницательность, интересуйтесь всем, чем шире диапазон вашей любознательности, интересов, тем лучше. Фортуна улыбается лицам информированным, с высокой эрудицией, умеющим грамотно использовать коллективный ресурс для личных и общих интересов.

Укрепляйте дружеские узы, проявляйте везде дружескую солидарность с теми, чьи убеждения созвучны вашим. Здесь перспективы, вместе вам под силу горы перевернуть. А любовно-романтическая тема, это секонд-хенд…

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Весов

Движение – это аккумулятор положительных эмоций, источник энергии, знаний и здоровья, шанс изменить судьбу к лучшему. Чаще меняйте обстановку, завязывайте интересные знакомства, посещайте развлекательные тусовки. И учитесь на ходу.

Любая ситуация есть уроком, что ляжет золотой валютой в копилку жизненного опыта. Вектор профессионального мастерства нынче основополагающий, трудитесь, спешите построить карьеру, повысить статус в обществе, здесь успех будущего.

А семейные дела подождут, тут вы себя уже исчерпали и духовно регрессируете под пятой домочадцев. Бегите из дома и спешите реализоваться как профессионал в работе!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Скорпиона

Вы личность влиятельная, обладаете магнетическим обаянием, приковывая взгляды окружающих. Поэтому ловите момент и не занимайтесь самолюбованием. Пришло время диктовать собственные правила, заказывать музыку и платить. Скромность гоните прочь, наметили цель, действуйте быстро с нахрапом, наглость не порок, а шанс добиться желаемого. Потери и мелкие поражения должны вас затормозить, глобальный результат –положительный.

Профессиональный поезд движется правильным курсом, где доходы играют ведущую роль. Дорожите фартовым хлебным местом (здесь намечаются удачные перемены). Реализация интересов находится в сфере "беру-даю", где следует соблюдать баланс, не тащить одеяло желаний на себя. Поскольку запросы окружения (партнеров) высоки, вам дешевле будет уступить, поделиться тем, что имеете ради мира и согласия. В любом случае, нужда не грозит, богатеет тот, кто отдает. Шикуйте и наслаждайтесь благами бытия. Скоро это манна закончится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Стрельцов

Преображение на внутреннем уровне в активной фазе. Вы успешно избавляетесь от плохих качеств и делаете квантовый скачок в духовном развитии, завоевывая симпатии окружающих, расширяя круг достойных соратников, друзей, ярко демонстрируя личную силу, влияние, принципиальность.

Впрочем за этим фасадом бурлит еще и тайная жизнь, где "достают" коварные враги. Поэтому следует везде успевать, то прятаться, то выходить на передовую. В зависимости от ситуаций. Правильно использовать полученную конфиденциальную информацию. Не интриговать, не хитрить, не лукавить, ибо все всплывет на поверхность. Такая двуликость не высасывает силы, а наоборот приумножает.

И за тех, кто действует благородно, не боится риска, не скряга, а добрый и щедрый, можно только порадоваться! Закостенелые эгоисты копают себе яму.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Козерога

Процесс духовной трансформации интенсивно идет в подполье. Всплывают на поверхность подсознательные страхи, комплексы, избавляйтесь от этого воспалительного нарыва, тогда глобальная цель четко засияет на горизонте. Избегайте боевых баталий, чаще уединяйтесь и полагайтесь на Высшие силы (тогда не уклонитесь от правильного пути). Мудро используйте дружеские контакты, и все будет хорошо.

Нужно избегайте амбиционной показухи (а хочется!), вас украсит скромность, искусство дипломата, умение пойти на уступки в моменты разногласий. Укрепляйте мосты сотрудничества с людьми, если не удается, значит вы двигаетесь против течения судьбы. Так нельзя. Личные претензии – это бунт эгоизма, несущий роковые разрушения. Не прибегайте к авторитаризму, проявляйте великодушие к чужим слабинкам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Водолея

Вы в фаворе у сильных мира сего (теперь их станет больше). Рейтинг популярности в социуме зашкаливает. Разумно пользуйтесь теми привилегиями, высоким профессионализмом и личным обаянием для продвижения бизнеса, восстановления карьеры. В искусстве завязать прочные дружеские узы с влиятельными фигурами вы непревзойденные. Только не шагайте бесцеремонно по головам, ослепленные успехом, а придерживайтесь должностной субординации.

Беритесь за любую работу, нужно приучать себя тянуть безропотно плуг обязательств и полномочий, не перебирать рабочими заданиями. Уметь сообща трудиться с партнерами и получать высокий результат. Именно на этом поприще намечаются успешные перемены.

Лентяи, саботажники будут наказаны болезнями. Безработным следует обязательно искать работу!

На личном фронте все чудесно, вы любимы и желанны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 24 – 30 ноября для Рыб

Вы прикованы цепями обязанностей к семье, работе, где грядут пертурбации. Рвать их бессмысленно. Заботьтесь о родных, трудитесь на благо карьеры, здесь ваше призвание, романтический стимул, место реализации талантов, источник жизненных сил. Мыслите глобально, стройте планы с перспективой на будущее – высокие патроны вас оберегают от опрометчивых шагов и в критический миг окажут покровительство.

Тема дружбы удручающая. В том старом виде она себя исчерпала, нужна модернизация, которая еще не созрела. Поэтому не обижайтесь на закадычных в прошлом друзей, потерпите и "та" сакральная связующая нить общих взглядов, интересов появится.

Живите в удовольствие, ловите каждый миг бытия, он прекрасен и неповторим!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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