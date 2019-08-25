Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 25 по 31 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю, 25-31 августа 2019 года, предусматривает, что 29 — пустой день (для начинаний) для всех знаков Зодиака. Это время подведения итогов, доработок ранее начатых дел.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Овнов

Арена творческой самореализации – служба. Здесь грядет "перезагрузка", это — неизбежно, работы прибавится одновременно со стрессовыми нагрузками, которые входят в повышенный фактор риска для здоровья. На должностной трон не рвитесь, подчиняйтесь руководству, никого не "подсиживайте", каждый сверчок должен знать свой шесток. Будьте трудолюбивы, исполнительны, беритесь за дополнительные задания, чтобы повысить материальный статус, вам предстоит стать специалистом широкого профиля. Нужно поискать дополнительные левые заработки. А также уделить первостепенное значение семье, взяв на себя роль добытчика и кормильца. Помогайте домочадцам, дайте им возможность улучшить свою судьбу, самореализоваться творчески.

Общение с Девами нужны для взаимного развития.

28 – удачный день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Тельцов

Вы в предвкушении кардинальных перемен на творческом и любовном фронте. Личная жизнь требует срочной модернизации. Если одиноки, встретите принца сердца, многих ждет масса развлекательных приключений. А если в паре, то приготовьтесь к медовому месяцу, лед остывших чувств тронется.

Сейчас вы — талантливый актер на жизненной сцене, которому рукоплещет аудитория почитателей, заряжая мощной энергетикой. Главное получать удовольствие и не насиловать себя перевоплощением в противные роли, в зависимости от обстоятельств. Начинайте новые проекты, пока творческое вдохновение бьет ключом и есть финансовые спонсоры. Раскулачивайте с чистой совестью партнеров (деловых, брачных).

И непременно общайтесь со всеми, дружите с интернетом, шлифуйте эрудицию, вектор судьбы нынче проходит через сферу информации, коммуникаций и самообразования.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Близнецов

Источник силы — семья. С радостью несите вахту под родным кровом, где проходят кардинальные перемены, вы эталон домашней берегини. Облагораживайте быт, оздоравливайте психологическую ауру в семье, удачно подбирая ключик к каждому домочадцу. Добрыми делами заложите себе на будущее надежный тыл. Инвестиции (душевные, материальные, физические, умственные) вернутся сторицей. Многим предстоит сменить место жительства, решать вопросы с арендой жилья.

Объединяйтесь с брачными партнерами (самостоятельно каши не сварите), то ваше благословенное второе крыло. И старайтесь заниматься только тем, что вам нравится и несет прибыль.

Между "дай" и "на" лежит опасная фатальная трещина, будьте осторожны и не требуйте то, что вам не положено. Объективно оценивайте свои и чужие ресурсы, возможности.

Опирайтесь на Львов.

30-31 – кризисные дни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для для Раков

Воплощение желаний идет через сферу контактов. Здесь намечаются кардинальные перемены, отсейте зерна от плевел, и имейте дело только с практическими опытными людьми. Договаривайтесь, воплощайте идеи, заключайте соглашения с компаньонами со свойственной вам, скрупулезностью, деловой смекалкой.

Сейчас вы обязаны ставить цель и действовать смело, диктуя собственные правила игры, чтобы реализовать задуманное. Если кто-то сунет палки в колеса, заставляет подчиниться, – боритесь, в итоге должно быть так, как вы хотите. Осваивайте роль главнокомандующего на деловом, личном фронте, и помните о личной ответственности за сделанные шаги. Ибо судьба потребует отчет именно с вас.

В сфере партнерства закрываются отработанные программы, рвите с облегчением обременительные узы и действуйте на свое усмотрение.

На службе — все чудесно, коллектив — прекрасный, с удовольствием работайте, любой труд сейчас благословенный.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для для Львов

Вас следует избрать правильную жизненную позицию, крепко на ней стоять и не метаться. Реализация сокровенных желаний идет интенсивным темпом, впрочем, репертуар "хочу" резко изменится. Источники прибыли щедро зафонтанируют благодаря прибыльным заказам, тут дорога ложка к обеду, маневрируйте и усердно пашите, если хотите заработать. Полученными благами обязательно делитесь с окружением, делайте необходимые покупки. Развлекательных тусовок тоже не сторонитесь, романтичный накал — огромен и должен найти выход на „сцене", где ваш талант романтического соблазнителя раскроется сполна. Если возгорится пламя страсти — это замечательно. В стремлении наслаждаться жизнью, главное одарить других счастьем.

Если возникла тупиковая ситуация, расслабьтесь и действуйте не по здравому рассудку, а по наитию.

Опекайте больных, несчастных. Именно в этом деле вы обязаны продемонстрировать высший пилотаж жертвенности, бескорыстия.

28 – удачный день.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для для Дев

Вы сам себе жизненный двигатель, господин, слуга. Сумеете сжечь отработанное прошлое, избавиться от зависимостей, плохих привычек и возродиться без посторонней помощи, отлично! Берите на вооружение самый хороший опыт в будущее, внутренние силы для преображения бездонны. Да здравствует новая жизнь, прочь старье! Дебютируйте, смело программируйте новые проекты, на пути желаний быть самыми лучшими, успешными, любимыми — шлагбаум открыт. А главное пройти удачно внутренний катарсис, избавиться от консервативных установок, всевозможных комплексов. Занимайтесь домом, семьей, личная жизнь под покровительством благодатных сил, самое время укрепить родственный тыл.

Левых развлечений избегайте, на детей, возлюбленных не давите, ставку следует делать на друзей, невесток, зятьев. Их роль — судьбоносная.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для для Весов

Возьмите тайм-аут и спрячьтесь подальше от мирской суеты, прислушиваясь к сигналам интуиции, ее голос священен и поможет смоделировать будущее. Не афишируйте о сокровенных вещах, большое и масштабное ныне творится скрыто в кругу доверенных лиц. Многие тайны для вас открываются, – просто сейчас пришло время. Но учтите, ваша праведная и греховная "подноготная" тоже может стать объектом публичной гласности.

Да вы очень обаятельны, обладаете блестящим интеллектом, ораторским даром, что дает возможность отлично завязывать контакты с окружающими, договариваться на конструктивную тему. Будьте любознательны, всем интересуйтесь, полученная информация дает мощный эволюционный импульс.

Судьбоносный маршрут пролегает через профессиональную сферу, тема карьеры, статуса, реализации призвания — самая животрепещущая. Будьте в тесном контакте с руководством, подчиненными, не замыкайтесь в домашних стенах. Забота и семейном очаге не должна высасывать с вас силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Скорпионов

Вы нынче птица высокого полета, поэтому не разменивайтесь по мелочам, а имейте дело с соответствующими фигурами в социуме. У профессионалов (по призванию) карьера станет хлебным местом. Делайте ставку на неформальное лидерство в коллективе и внедряйте намеченные замыслы.

Высоких покровителей найдете в кругу друзей, и сами берите под крыло более слабых, тех, кто нуждается. Личные возможности колоссальные, двери для вас везде открыты, умело воспользуйтесь рычагами влияния, сумеете достичь максимальной эффективности в любом деле. В браке вы любимы и желанны, благоверные готовы вам звезды с неба достать. Отвечайте взаимностью и не скачите в поисках страстных ощущений налево — это происки лукавого.

Следует расширять философское мировоззрение, больше путешествовать, окружающий мир переполнен разнообразной информацией, ваша задача – научиться черпать там самое необходимое для духовного развития.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Стрельцов

Грядет глобальная "перестройка". Жизненная цель, карьерные, профессиональные ориентиры будут откорректированы в наиболее успешном направлении. На работе свято придерживайтесь служебной субординации, ведь вы в ответе за судьбы людей с которыми связаны деловыми, родственными, дружескими узами. Источник подпитки – любимая профессия. Если ее нет, ищите работу не по деньгам, а по душе.

Избавляйтесь от эгоцентризма, да вы личность сильная, влиятельная, что искушает к манипуляциям. В сотрудничестве следует играть за чужими правилами, удовлетворять интересы партнеров, не жадничайте, а инвестируйте все, чем богаты, тогда и вам достанется лакомый кусок достижений с общего пирога. Это касается деловых и супружеских тандемов.

30-31- кризисные дни.

28 – удачный день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Козерогов

Вам отведена роль учителя и прагматичного наставника, который постиг жизненные премудрости, умеет совместить теорию с практикой, способствующей завоеванию высокого авторитета в социуме. Смело демонстрируйте на публике все, чем богаты и вдохновляйте людей на новые свершения.

Опирайтесь на тайных покровителей, они верная опора, источник удачных шансов. Вам следует вести себя аналогично. Получая безвозмездно добро от одних, передавайте его по эстафете другим. Принимая активное участие в благотворительных акциях, меценатстве, вы умножаете свою удачу, закрываете долговые кармические хвосты.

Избегайте упертости, конфронтации, стараясь побыть в чужой шкуре, не вызывайте в моменты разногласий огонь на себя. Ваша задача стать белым пушистым дипломатом, умеющего достичь разумного компромисса, это залог успешного сотрудничества на всех уровнях.

Если к вам есть претензии, значит много "накосячили", прежде всего следует избавляться от плохих привычек, зависимостей, оскверняющих духовный храм.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Водолеев

Чужие сердца и кошельки к вашим услугам, но не всем, а только тем, кто доныне был порядочным и сумел доказать собственную преданность партнерам (деловым, брачным). Это тест на ваш стиль бытия и духовную зрелость. Окружающие настроены к вам щедро, но это не сигнал к паразитизму, воспитывайте в себе скромность, никому не завидуйте, а искренне радуйтесь чужим успехам. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Трудись с вдохновением, труженикам, любящим свое дело, воздастся с лихвой, а бездельников, увиливающим от своих обязанностей, ждут неприятности.

Друзей следует возвести на пьедестал поклонения, через братское окружение транслируется счастье и удача, радужное будущее окрыляет. Стремитесь быть искренними, дружелюбными, не точите ни на кого зуб (обиды простите и забудьте о них), не интригуйте, гоните прочь "халявщиков", рассчитывающих на вашу жертвенность, тогда в жизни все сложится замечательно.

В общем если вы в этом году счастливчики, значит получили заслуженные призы заработанные за 12 лет.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 25-31 августа 2019 года для Рыбы

Отношения "я-ты"требуют переформатирования, в старом формате они себя исчерпали. Ищите новый стимул для сохранения союза. Где вам предстоит стать половинками одного целого, сцементированного не взаимной, а вашей любовью. Да, суженый иссяк (но это временно), сейчас вам отведена судьбоносная роль детонатора страстных чувств. Хозяйственные бразды правления вручите партнеру, он намного сильнее, более влиятельный, и способный вывести брачное судно в успешное русло, где есть общая цель, гармония увлечений и интересов, что поддерживает совместную жизнь в высоком тонусе. Забота о чадах, которые как цветы, распускаются навстречу солнцу, есть первоочередной. Ибо она формирует правильное будущее.

Если ваша профессиональная деятельность отвечает призванию сердца, это замечательно, а если нет, ищите то, что по нраву, где можно творчески самореализоваться и заработать денег. Сейчас вам повезет здесь убить двух зайцев, только не ленитесь.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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