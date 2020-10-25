Гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 25-31 октября для всех знаков зодиака

В самом начале следующей недели люди будут испытывать тягу к мечтательности и романтичности. У многих очень обострена интуиция, а вот логика работает с трудом.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Зато вторая половина недели способна вызывать напряженность во взаимоотношениях, а также склоки и негативные эмоции. Люди склонны к ссорам, а потому лучше воздерживаться от необоснованных претензий друг к другу.

Не забудьте о том, что в самом конце октября, 31-го числа, наступит Хэллоуин-2020.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя будет наполнена активной деятельностью. Уже в начале семидневки вы успеете сделать так много дел, что другим понадобилось бы вдвое больше времени. Ваше умение рассуждать приведет в восторг окружающих, благодаря чему вы многого достигнете. Не поддавайтесь плохим эмоциям, чтобы сохранить здоровье.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцам важно творчески подходить к решению возникших вопросов и не отлынивать от работы – только в этом случае вас ждет материальный успех и личностный рост. В среду всерьез поборитесь со своей ленью. Победы в личной жизни вас немало порадуют. Однако возможны неприятности со стороны членов семьи.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Следующая неделя – важный период для формирования условий дальнейшего успеха Близнецов. Старайтесь максимально исполнять взятые на себя обязательства, и награда не заставит себя долго ждать уже к концу недели. Взаимоотношения с окружающими будут позитивными, вы без сожаления избавитесь от унылых людей и ненужных и связей.

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Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Начало следующей недели для Раков будет более приятным, чем ее окончание. Поэтому на понедельник и вторник запланируйте решение важных вопросов, а также поторопитесь с выполнением ответственных действий в этот период. В выходные дни, как назло, ожидаются испорченные отношения и плохое настроение.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

У Львов на следующей неделе будет завышено чувство долга и ответственности. Вы придираетесь к коллегам и членам семьи, контролируете их действия, и это никак не добавляет стабильности в ваших отношениях, скорее, наоборот – все раздражены и недовольны друг другом. В скором будущем возможны положительные перемены на работе.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Дев будет наполнена интересом к обучению и получению новой информации. В среду ваше самообладание и спокойствие даже в спорных вопросах принесет вам успех у собеседников. Звезды предостерегают: не будьте слишком доверчивыми, потому что есть риск обмана, воровства или шантажа.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Очень удачная и плодотворная неделя ожидает представителей знака Весы. Вы легко и непринужденно распоряжаетесь своими делами, составляете планы на будущее и пожинаете плоды прошлого. Имейте в виду, что вам просто противопоказано в эти дни лениться и упускать предоставленный шанс – такая удача бывает не часто.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

У Скорпионов намечается размеренная, спокойная и ничем особо не примечательная семидневка. Возможные мелкие проблемы вам не страшны, вы легко находите общий язык с окружающими и без труда планируете события своей жизни. На выходных вы полны лени и блаженства, потому сможете отдохнуть сполна даже в Хэллоуин.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцов ожидает период умиротворенности и приятых семейных хлопот. Благодаря бодрому состоянию духа, в течение всей следующей недели ваши планы легко осуществляются, новые знакомства приносят удовольствие, а также возможны романтические встречи. Старайтесь полноценно отдыхать от работы – тогда и труд будет в удовольствие.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерогов ожидает вполне благоприятный период. Ваши планы и идеи будут реализовываться еще легче и плодотворнее, если вы поделитесь ими с руководством или друзьями. В пятницу остерегайтесь семейных разборок с супругом или же со старшими родственниками – конфронтация никому не принесет радости и удовольствия.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

В начале следующей недели слишком активных Водолеев могут подстерегать проблемы на работе и в личной жизни. Тише едешь – дальше будешь, так можно охарактеризовать этот период. Вторая половина недели более благоприятна для решения проблем и вопросов в различных сферах вашей жизни – так что мобилизуйтесь.

Гороскоп на неделю 25-31 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам лучше оградить себя от лишних контактов и разговоров, иначе вы рискуете нарваться на неприятности или даже открытый конфликт. Чтобы успокоить свою раздражительность, старайтесь чаще бывать в одиночестве и заниматься любимым делом – ваши силы в этом случае быстрее восстановятся.

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