Гороскоп на неделю 26 июля – 2 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 26 июля – 2 августа для всех знаков зодиака
Начало предстоящей недели принесет некую взвинченность и возбуждение в настроениях людей. Возрастает недовольство собой и окружающими, появляется импульсивное желание все поменять кардинальным образом. Есть риск наломать дров необдуманными поступками.
Однако вскоре такой сумбурный настрой сменится чувством долга и ответственности, а эмоциональность осядет и отойдет на второй план. В поступках появится практичность и рациональность.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Овна
С первых дней следующей неделе для Овнов станут актуальными проблемы семьи, родителей и дома. Это может быть как забота о слабом родственнике, вопросы воспитания детей, так и конфликт с другими членами семьи. В среду у вас может появиться реальная возможность заработка – не пропустите. Будьте бдительны в пятницу.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Тельца
Следующая неделя у представителей знака Телец благоприятна для получения новых знаний и обучения. Можете попробовать силы в новой для себя отрасли. Ваши поездки могут задерживаться. Возможны трудности и разногласия в общении с друзьями и родственниками, особенно в пятницу. Проявляйте дипломатичность.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Близнецов
Неоднозначный период ждет Близнецов в финансовых вопросах. У кого-то намечается существенная прибыль, а у других, наоборот – предстоят потери и растраты. Но не переживайте раньше времени, потому что складывающиеся ситуации будут вам под силу. Решайте их по мере поступления проблем. В четверг обратите внимание на здоровье.
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Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Рака
У Раков возрастает чувство уверенности в собственных силах и значимости, а также ответственности за себя и окружающих людей. Не ограничивайте себя в поиске новых интересных направлений для собственного развития, общайтесь с мудрыми людьми, читайте побольше полезной литературы. Поберегите здоровье.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Льва
Предстоящая неделя для представителей знака Львов будет благоприятна для общения с родственниками, а также для поиска новых контактов. Будьте готовы к интригам – либо от вас скроют какую-то важную информацию, либо вы сами будете покрыты таинственностью. Для улучшения состояния здоровья полезны водные процедуры.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Девы
У Дев будущая неделя – многообещающий период для интеллектуальной деятельности. Но ваши планы могут не так легко реализоваться, особенно на начальном этапе. Понедельник и вторник для этого – сложные дни. Круг вашего общения претерпит некоторые изменения. Могут появиться новые знакомые, однако вы рискуете утратить старые связи.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Весов
У Весов начинается хороший период для роста вашей карьеры – вы способны достичь многого. Только будьте аккуратнее с деньгами. Во взаимоотношениях с близкими людьми старайтесь проявлять больше тактичности и внимательности, иначе к концу недели рискуете серьезно испортить отношения с ними.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Скорпиона
Достаточно неспокойный период наступает с самого начала следующей недели для Скорпионов, когда будут решаться финансовые вопросы, а также юридические дела, связанные с наследством или же долгами. Вы готовы переосмыслить свою жизнь и по-новому смотреть на многие вещи. Постарайтесь сделать правильные выводы.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Стрельца
Во вторник Стрельцам необходимо обратить внимание на состояние здоровья – свое или членов семьи. Не пропустите надвигающуюся проблему. Возможны финансовые нестыковки, однако в четверг вам может поступить серьезное предложение работы или сотрудничества. Взаимоотношения в семье складываются тепло и удачно.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Козерога
У Козерогов на следующей неделе успех дела прямым образом зависит от контроля за собственным поведением, поступками и словами. Уделите более пристальное внимание вопросам взаимодействия и партнерства. Одна необдуманная фраза может испортить длительное сотрудничество, и все пойдет не так, как вы планировали.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Водолея
Бурная неделя намечается у Водолеев. Вы достигнете успехов в вопросах работы и карьеры, однако для этого придется проявить терпение и показать весь свой профессионализм. Настраивайтесь на рабочий лад с самого начала семидневки. В конце недели в семье может возникнуть серьезное разногласие. Поберегите свое здоровье.
Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа для Рыб
Рыб ожидает период перемен в сфере чувств и увлечений. С середины недели вы заметите в себе тягу к философским размышлениям. Вам захочется чего-то новенького, вы ищете искренности и теплоты во взаимоотношениях, но для этого нужно и самим проявлять такие чувства по отношению к партнерам. Займитесь вопросами здоровья.
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