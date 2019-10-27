Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 27 октября — 2 ноябрядля всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: stocksnap.io

Это неделя перезагрузки – все, что отжило себя, уходит в прошлое, освобождая место для новых свершений. Закладывается цикл событий на будущий месяц. Но, к сожалению, в атмосфере конфликтов и разногласий – у многих активизируется бунтарский дух из-за повышенных претензий. Мудро приспосабливайтесь к обстоятельствам, шагая в ногу со временем, не цепляйтесь за вчерашний день, ибо это спровоцирует дисгармонию на всех уровнях и затормозит успешное развитие.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Овнов

Если вы очутились в плену моральных и материальных обязательств перед другими, гармонизируйте желания и возможности, четко определитесь, что вы хотите. Если это благие намерения, тогда судьба пошлет ресурсы для их реализации. Однако интересы и запросы окружения не должны быть ущемленными. Делитесь всем, чем богаты, объединяйтесь усилиями и финансами, и прежде всего ради домашнего благополучия. Семья – святая святых. Если в сфере партнерства, сотрудничества коса нашла на камень (это временно), не провоцируйте вражду, а на работе будьте исполнительны и дисциплинированны. Вынужденные служебные перемещения воспринимайте спокойно. Те, кто несчастный в личной жизни, должны меньше концентрироваться на работе, а больше уделять внимания семье.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Тельцов

В партнерстве кардинальные перемены. Пересмотрите былые отношения, укротите свободолюбивый дух. Первоочередная задача – создать гармоничный союз, жить в любви и согласии с избранником, делить счастье и горе, радости и печали поровну! Однако выбор поручено делать спутнику, он заказывает музыку. А ваша миссия – привлечь партнера своим совершенством, талантами, добродетелями и сосредоточить все помыслы на собственной персоне, чтобы сомнения не отравляли взаимоотношения. И прежде всего полюбить его всем сердцем.

Это возможно, сейчас вы две взаимодополняющие половинки одного целого. Круг общих увлечений широкий, а это прекрасный стимулятор и цемент отношений. Если вам вместе интересно, все чудесно, союз защищен от разрушений.

К неприятностям на работе, в служебном коллективе относитесь спокойно, это временно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Близнецов

Вас преобразит к лучшему любимая работа. Уважайте коллектив, трудитесь на совесть с максимальной производительностью. Хотите жить в достатке – беритесь за дополнительные служебные задания, не гнушайтесь левыми подработками. Как специалист вы достигли совершенства, доступ к хлебному месту открыт. Черпайте.

Мужчин потянет на служебные амуры, но дальше флирта это не должно выходить. Пускаться во все тяжкие нельзя, нынче у вас благословенные брачные партнеры, помните об этом и не смейте осквернять отношения!

Тема здоровья на первом плане, если ощущаете недомогание, оно имеет психосоматические корни, результат накопленных стрессов, которые сейчас успешно сжигаются. Сбалансируйте систему питания, физические нагрузки, дайте организму запустить механизм самоисцеления.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Раков

Романтическая эпопея в разгаре, страсти пылают, наполняя вас живительной энергией. Любить и быть любимыми – это так прекрасно, судьба пошлет вам высокое светлое чувство, если "сорветесь" в греховную пропасть, не корите себя, с кем не бывает. Скорее всего это срабатывает дух храброго завоевателя, стремящегося к победам и популярности ради уверенности в своих силах. Сейчас именно вам предназначено стать катализатором чувств, проявляйте лидерскую активность. Многим это поможет воскресить дышащие на ладан брачные узы. Или окончательно разорвать, если они себя исчерпали.

Уверенно, но осторожно рулите, многие Раки находятся в турбулентной зоне, выход из которой уже не за горами. Если на работе вы под защитой Высших сил, трудитесь на совесть, не перебирая заданиями, будете востребованы работодателями и хорошо заработаете. С конкурентами бороться себе во вред, перенимайте у них опыт.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Льва

Вокруг вас аура соперничества, что активизирует энтузиазм, не поддавайтесь на провокации, держите себя в железных рукавицах, контролируйте всех, кто от вас зависим. Дом, семья, личная жизнь – арена преобразующих событий, где идет борьба между интересами домочадцев (пытающихся вас приватизировать) и авторитаризмом. Кто победит? Любовь, дружба и мудрость. Не нагнетайте атмосферу, стремитесь к взаимопониманию, будьте заботливым любящим семьянином, рачительным хозяином ибо малейшие разногласия могут испортить всем жизнь.

На работе идет процесс избавления от отработанных, морально устаревших программ, методик, оборудования. Прогресс в социуме неумолим и требует идти с ним в ногу. Хотите достичь высокого профессионального, делового мастерства – осваивайте инновационные технологии, проявляйте изобретательность. Модернизационные фокусы высокого руководства воспринимайте без сопротивления. Так надо.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Девы

Пора разнообразить круг новых знакомств, вы их будете притягивать как магнитом, а точнее благодаря личному очарованию. Тот, кто попадет в их сети, уже не убежит. Главное не сидеть на месте, двигайтесь! Срочно нужна смена "декораций": волнующие впечатления, яркая эмоциональная палитра – прекрасный жизненный тоник! Процветание зависит от инициативности, умения приспосабливаться к ситуациям, интеллекта, изобретательности, чтобы получить максимальную пользу от контактов, знакомств.

Поездки (далекие, короткие) должны стать неотъемлемой частью жития, отправляйтесь в командировку, путешествуйте как турист, ваше мировоззрение прогрессирует вдали от родных мест, там где царит другая национальная культура, традиции, менталитет. Хотя и дома все замечательно, очаг благостно горит, а высшие силы его оберегают. Пока.

Дружба с людьми сейчас набирает судьбоносных тонов, поэтому ключевая задача (до мая) – окружить себя настоящими друзьями. Чьи взгляды, убеждения блестяще резонируют с вашими.

На старых любовных увлечениях, затянувшихся связях, ставьте крест. Этот "секонд хенд" вам уже не нужен.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Весов

Вертикаль "хочу-надо" самая напряженная, поменяйте желания, окружающий мир непредсказуем в своих требованиях и диктует свои правила, которые следует выполнять, за ними будущее.

Впрочем скучать некогда, жизнь прекрасна, полна сюрпризов, приключений, аромат свежих впечатлений будоражит дух, зовет на публику, где можно завести массу интересных знакомств. Однако вам следует делать ставку на материальную сферу, делать грамотно инвестиции, не сорить деньгами. И сосредоточиться на реализации личных замыслов, где карьерное восхождение, высокий профессиональный статус является приоритетными до мая.

Определитесь со своей глобальной миссией, за ней удачные перспективы. А домашние проблемы отодвиньте на второй план. Тот вез тяжелый, но бросать его на пол пути нельзя, а следует тянуть одновременно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Скорпиона

Вы неотразимы! Излучаете сексуальные флюиды, искушая противоположный пол на любовные подвиги. Неделя стартовая, начинается новый жизненный виток, где прежде всего нужно объявить войну плохим привычкам. Избавиться от отработанного хлама и сосредоточиться на важнейших вещах. Устроив генеральную "уборку" прошлого, оставьте на вооружение лучший опыт. Тяга к совершенству – вечный процесс и все же стремитесь стать образцом во всем, тогда к вам потянутся люди высокой духовной культуры, образованные, религиозные, возвышенные. Они и есть птицы вашего полета. Общаться лишь бы с кем нельзя, разбазарите драгоценный духовный потенциал.

Если притязания, аппетиты удовлетворить труда не составит, в материальном плане пока фартовая полоса, живите в удовольствие, сорите деньгами (до декабря), шикуйте, но непременно делитесь благами с окружающими, ведь дается с лихвой, а это может развратить Эго.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Стрельца

Репертуар ресурсов богат, но ими следует пользоваться тайно, у вас есть верные доверенные лица, с которыми пуд соли съели, поэтому вместе удастся горы свернуть. И сами выступайте в роли покровителя, подавайте милостыню нуждающимся (тайно, без огласки), жертвенно любите, не рассчитывая на взаимность, в Небесной канцелярии все фиксируется.

Одновременно избегайте многолюдных мест, отшельничество – отличный способ для подзарядки жизненной энергией. Если собственные аппетиты пронизаны эгоизмом, душит скупость, тем хуже, потери неизбежны. Любые убытки есть тестом на жмотство.

А когда интересы окружения на первом месте, тогда и вам достанется лакомый кусок от пирога совместных достижений. Щедрость (материальная, сердечная, физическая) до мая является стимулятором преуспевания и обогащения. Потеряли что-то (или вас обокрали)– не плачьтесь, а радуйтесь

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Козерогов

Время реставрировать дружеские взаимоотношения, братайтесь с людьми, это залог триумфа, однако имейте в виду: привилегии выбора друзей предназначены только вам. Если кто-то не пришелся к сердцу и навязывает себя—с чистой совестью отказывайте. Однако это не должно приводить к обидам, вражде, учитесь мирно сотрудничать, договариваться, идти на компромисс. Ваша задача до мая – стать дипломатом везде, поставив интересы окружения на пьедестал. Принципиальных, упертых лиц ждет регресс. Одиночки, готовьтесь замуж (жениться). Вам предназначено влюбиться и создать гармоничный союз.

Но уникальность личного мастерства заключается в том, что партнер не должен подозревать, чувствовать ваше воздействие на него, наивно считая себя героем командиром в отношениях.

Занимайтесь благотворительностью, тогда и вам придет аналогичная помощь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Водолеев

Чем выше профессиональный успех и социальный статус, тем сильнее ощущение личного счастья. Начальство от вас в восторге, роль любимца можно использовать с пользой и даже закрутить служебный роман. У бизнесменов и карьеристов счастливый звездопад, вероятны кадровые ротации, изменение должности, руководства, профессионального направления. Куйте железо пока горячо, укрепляйте профессиональную крепость, здесь вам равных не будет, если соедините природный талант, деловую смекалку и менеджерскую жилку. А главное сумеете выработать иммунитет против гипнотического воздействия шефа.

Тем, кто нашел свое предназначение (бизнес), ждет много работы. И денег. С душой трудитесь, укрепляйте дружеские узы с сотрудниками (и не только). Нынче вы отличный политический стратег, поэтому в критический момент не рубите с плеча, а помните о том, что вы вдвойне в ответе за тех, кто от вас зависим. Придерживайтесь должностной субординации.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для Рыб

Мировоззрение требует кардинальных изменений, вооружитесь отрицательными и положительными наработками плюс чужими ошибками и создайте индивидуальную философию бытия, у каждого человека она неповторима. Негативный опыт, тоже опыт.

Если возникнет ощущение фатума – это не плод бурной мистической воображения, поистине все, чего желает Господь нынче транслируется через вас. Миссия высокая, "подкачайте" духовные бицепсы, тогда сможете блестяще противостоять злу, творить добро, нести в мир любовь, мудрость, гармонию.

На сердце весенний расцвет чувств, воздействуйте на объект желаний обаянием, грациозностью, это "убойная сила" перед которой устоять невозможно. И контролируйте свое поведение оно должно быть в рамках адекватности. Вы энергичны, импульсивны, а влияние внешних обстоятельств, людей наполнено провокационным негативом. Фильтруйте внешнее воздействие, оно от лукавого. Короткие поездки, далекие путешествия залог прогресса в жизни.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.