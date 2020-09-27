Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 27 сентября – 3 октября для всех знаков зодиака

Многим знакам зодиака потребуется внутренняя свобода и раскрепощенность. В этот период будет неуместным любое давление на личность. Это удачное время для удовлетворения собственных желаний, на которые раньше не доходили руки или было жаль средств.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Вторая половина недели отличается умиротворенностью и внутренним спокойствием. Острота мысли несколько замедляется. Но зато появляется уверенность в себе и собственных силах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Овна

Овнам предстоит сложная и противоречивая неделя. Уже со вторника вы окажетесь в центре внимания, самостоятельно создавая ситуации и перемены в своей жизни. Вас могут преследовать неудачи из-за вашего обновленного внешнего вида и нестандартных мыслей. Вам выбирать – быть серой мышкой или блистать оригинальностью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Тельца

Тельцы до самой пятницы будут заняты по горло работой, домом и семьей. Одним словом – рутиной. Однако это не помешает вам одновременно хорошо отдохнуть, поскольку такая работа вам только в удовольствие, да и предложения об отдыхе неожиданно посыплются со всех сторон, откуда и не ждали. Суббота опасна травмами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Близнецов

Для Близнецов следующая неделя подготовила много общения по различным вопросам как деловым, так и общеобразовательным. Это могут быть как разговоры при личной встрече, так и виртуальная переписка. Вам не привыкать вести переговоры. Зато выходные на контрасте пройдут спокойно в тихих домашних заботах.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рака

На следующей неделе Ракам следует проявить осторожность и сдержанность при общении с вышестоящими людьми, причем не только на работе. Активно отстаивая свою позицию, в среду, вы рискуете навредить работе или же поссориться с родителями. Ваша самоуверенность и энтузиазм очень пригодятся вам на выходных.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Льва

Начало следующей недели Львам следует посвятить решению вопросов делового и личного партнерства. Если вначале вы напряжетесь и уделите должное внимание и силы своему партнеру, то впоследствии он сможет действовать за двоих, а вам останется лишь контролировать и направлять дела в нужное вам русло.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Девы

Несмотря на сильную занятость, Девам следует проявить больше внимания своему здоровью и общему самочувствию. Постарайтесь в плотном графике выкраивать время для отдыха, следите за режимом и диетой. На выходных Девы будут окружены вниманием друзей и близких. Вы легко сможете организовать общение, поездки и совместный отдых.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Весов

Следующая неделя у Весов будет посвящена очистке, облагораживанию и украшению мира – окружающего и внутреннего. Вы захотите обновить гардероб, изменить прическу и весь свой стиль, а также заняться творчеством. Впечатления этого периода будут незабываемыми, и они выльются в шикарные выходные, чтобы закрепить достигнутое.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Скорпиона

Для Скорпионов на следующей неделе большое, можно сказать, ключевое значение будут иметь друзья. Вам будет интересно общение с ними, полезны их советы и важно совместное времяпровождение. В среду возможен конфликт на работе, который вы же и спровоцируете. Выходные принесут разочарование в любовных делах.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Стрельца

Стрельцы активны и работоспособны, однако вас подстерегает неудача в финансовых вопросах. Будьте аккуратнее с чужими деньгами, в частности, в середине недели. В общении проявляйте деликатность, иначе вам не избежать ссор и ненужной суеты. Также это травмоопасный период, будьте осторожны с электроприборами.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Козерога

У Козерогов следующая неделя будет связана с решением рабочих вопросов. Денежные неприятности вам не грозят. В конце недели важные для Козерогов дела будут происходить территориально где-то далеко от вас – за границей или же в виртуальном мире. Выходные готовят вам разочарование в близких людях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Водолея

Для Водолеев следующая неделя принесет заманчивые перспективы практически во всех сферах жизни. Однако будьте осторожны: часто за чужими обещаниями может скрываться пустая трата времени и сил. Это вызывает непонимание и обиду. В среду проявите осторожность. Выходные посвятите составлению планов на будущее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рыб

На следующей неделе Рыбам, несмотря на занятость, настоятельно рекомендуется посвятить время своему здоровью и отдыху. Во второй половине недели для многих Рыб очень важными будут партнерские отношения, и они не ограничиваются сугубо деловыми связями. Все серьезные вопросы лучше решать сообща, а не в одиночку.

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