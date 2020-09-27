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Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 27 сентября – 3 октября для всех знаков зодиака

Многим знакам зодиака потребуется внутренняя свобода и раскрепощенность. В этот период будет неуместным любое давление на личность. Это удачное время для удовлетворения собственных желаний, на которые раньше не доходили руки или было жаль средств.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Вторая половина недели отличается умиротворенностью и внутренним спокойствием. Острота мысли несколько замедляется. Но зато появляется уверенность в себе и собственных силах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Овна

Овнам предстоит сложная и противоречивая неделя. Уже со вторника вы окажетесь в центре внимания, самостоятельно создавая ситуации и перемены в своей жизни. Вас могут преследовать неудачи из-за вашего обновленного внешнего вида и нестандартных мыслей. Вам выбирать – быть серой мышкой или блистать оригинальностью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Тельца

Тельцы до самой пятницы будут заняты по горло работой, домом и семьей. Одним словом – рутиной. Однако это не помешает вам одновременно хорошо отдохнуть, поскольку такая работа вам только в удовольствие, да и предложения об отдыхе неожиданно посыплются со всех сторон, откуда и не ждали. Суббота опасна травмами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Близнецов

Для Близнецов следующая неделя подготовила много общения по различным вопросам как деловым, так и общеобразовательным. Это могут быть как разговоры при личной встрече, так и виртуальная переписка. Вам не привыкать вести переговоры. Зато выходные на контрасте пройдут спокойно в тихих домашних заботах.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рака

На следующей неделе Ракам следует проявить осторожность и сдержанность при общении с вышестоящими людьми, причем не только на работе. Активно отстаивая свою позицию, в среду, вы рискуете навредить работе или же поссориться с родителями. Ваша самоуверенность и энтузиазм очень пригодятся вам на выходных.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Льва

Начало следующей недели Львам следует посвятить решению вопросов делового и личного партнерства. Если вначале вы напряжетесь и уделите должное внимание и силы своему партнеру, то впоследствии он сможет действовать за двоих, а вам останется лишь контролировать и направлять дела в нужное вам русло.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Девы

Несмотря на сильную занятость, Девам следует проявить больше внимания своему здоровью и общему самочувствию. Постарайтесь в плотном графике выкраивать время для отдыха, следите за режимом и диетой. На выходных Девы будут окружены вниманием друзей и близких. Вы легко сможете организовать общение, поездки и совместный отдых.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Весов

Следующая неделя у Весов будет посвящена очистке, облагораживанию и украшению мира – окружающего и внутреннего. Вы захотите обновить гардероб, изменить прическу и весь свой стиль, а также заняться творчеством. Впечатления этого периода будут незабываемыми, и они выльются в шикарные выходные, чтобы закрепить достигнутое.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Скорпиона

Для Скорпионов на следующей неделе большое, можно сказать, ключевое значение будут иметь друзья. Вам будет интересно общение с ними, полезны их советы и важно совместное времяпровождение. В среду возможен конфликт на работе, который вы же и спровоцируете. Выходные принесут разочарование в любовных делах.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Стрельца

Стрельцы активны и работоспособны, однако вас подстерегает неудача в финансовых вопросах. Будьте аккуратнее с чужими деньгами, в частности, в середине недели. В общении проявляйте деликатность, иначе вам не избежать ссор и ненужной суеты. Также это травмоопасный период, будьте осторожны с электроприборами.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Козерога

У Козерогов следующая неделя будет связана с решением рабочих вопросов. Денежные неприятности вам не грозят. В конце недели важные для Козерогов дела будут происходить территориально где-то далеко от вас – за границей или же в виртуальном мире. Выходные готовят вам разочарование в близких людях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Водолея

Для Водолеев следующая неделя принесет заманчивые перспективы практически во всех сферах жизни. Однако будьте осторожны: часто за чужими обещаниями может скрываться пустая трата времени и сил. Это вызывает непонимание и обиду. В среду проявите осторожность. Выходные посвятите составлению планов на будущее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рыб

На следующей неделе Рыбам, несмотря на занятость, настоятельно рекомендуется посвятить время своему здоровью и отдыху. Во второй половине недели для многих Рыб очень важными будут партнерские отношения, и они не ограничиваются сугубо деловыми связями. Все серьезные вопросы лучше решать сообща, а не в одиночку.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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