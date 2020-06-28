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Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:45

Астрологический прогноз на 28 июня – 4 июля для всех знаков зодиака

Неделя начинается с праздников, а потому и настроение у большинства знаков зодиака будет приподнятым и оптимистичным. Работать совершенно не хочется, видимо, сказывается разгар лета.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Уже с середины недели появится тяга к порядку и стабильности. Кому-то это может показаться скучным, но такое расклад исключает раздражительность, разлад, недопонимание и ссоры. Конец недели будет вполне миролюбивым и демократичным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Овна

На следующей неделе Овны будут внимательны по отношению к окружающим, что не останется незамеченным. Среда и суббота – наиболее подходящие дни для решения личных вопросов. Все серьезные финансовые дела лучше отложите на конец недели – есть больше вероятность их благополучного разрешения в вашу пользу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Тельца

Всю неделю вас переполняют чувства и эмоции, которые вы держите в себе и не открываете чужому взгляду. Вы стремитесь наладить личные и семейные вопросы, а также тайную романтическую связь. Среда – наиболее благоприятный день для воплощения в жизнь задуманных вами планов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Близнецов

Близнецам необходимо уделить внимание своему здоровью, поскольку это благоприятный период для диагностики какого-то скрытого заболевания или же просто полноценного отдыха. Начало недели обещает удачное разрешение финансовых вопросов. А вот поездки в этот период совершать не стоит.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Рака

Следующая неделя – это благоприятный период для личностного и карьерного роста, однако не стройте слишком далеко идущие планы. Конец рабочей семидневки грозит финансовыми неприятностями и даже убытками – это могут быть как непредвиденные расходы, так и банальное воровство. Будьте осторожны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Льва

В целом вас ждет отличный период для профессионального роста, несмотря на возможные трудности. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций с деловыми и романтическими партнерами, поскольку именно вы окажетесь в них виноватыми из-за своей раздражительности и неумения сдерживаться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Девы

Для Дев со следующей недели начинается период изменений и обновлений как в жизненных ситуациях, так и в семье. Вы способны влиять на происходящие события и окружающих людей. В середине недели не бойтесь совершить возможные ошибки – они даются, чтобы вы могли учиться приобретать умение и мудрость.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Весов

Для представителей знака Весы вся следующая неделя – благоприятный период для вспоминания и анализа своих прошлых ошибок. Пусть они не пройдут для вас бесследно, а станут опытом, благодаря которому вы сможете выйти из неприятных ситуаций, периодически повторявшихся с вами последнее время.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Скорпиона

Середина недели для Скорпионов станет поворотной в вопросе финансовых проблем – они начнут отступать. Однако чтобы удержать свои позиции, вам необходимо упорно трудиться и обдумывать свои слова и действия. А еще – сократить размер желаний, особенно в преддверии выходных дней.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Стрельца

Внутренний мир Стрельцов нуждается в душевной гармонии. Займитесь своим здоровьем как физическим, так и духовным – начните делать зарядку по утрам, почитайте книги на философские темы, побеседуйте с подходящими людьми. Таким образом вы сможете избавиться от пессимистического настроения.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Козерога

Козерогам на следующей неделе стоит быть поаккуратнее с деньгами. Даже если вас попросят – лучше не давайте в долг, если хотите сохранить собственное душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне. Благоприятный период для налаживания отношений с любимым человеком, а также поиска общего языка с детьми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Водолея

Ваше состояние раздражительности с первых дней грядущей недели может повлечь за собой конфликты и ссоры, а потому в таком состоянии избегайте контактов с окружающими. Хорошая задушевная беседа может получиться только с близкими. Благоприятный период для вопросов недвижимости и благоустройства жилья.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Рыб

На следующей неделе, особенно в четверг, представителям знака Рыб рекомендуется обратить внимание на свое здоровье. Любая нервозность или волнение, а также некачественная пища, могут спровоцировать проблемы в сердечнососудистой системе или же напомнит о себе хроническое заболевание.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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