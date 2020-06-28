Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 28 июня – 4 июля для всех знаков зодиака
Неделя начинается с праздников, а потому и настроение у большинства знаков зодиака будет приподнятым и оптимистичным. Работать совершенно не хочется, видимо, сказывается разгар лета.
Уже с середины недели появится тяга к порядку и стабильности. Кому-то это может показаться скучным, но такое расклад исключает раздражительность, разлад, недопонимание и ссоры. Конец недели будет вполне миролюбивым и демократичным.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Овна
На следующей неделе Овны будут внимательны по отношению к окружающим, что не останется незамеченным. Среда и суббота – наиболее подходящие дни для решения личных вопросов. Все серьезные финансовые дела лучше отложите на конец недели – есть больше вероятность их благополучного разрешения в вашу пользу.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Тельца
Всю неделю вас переполняют чувства и эмоции, которые вы держите в себе и не открываете чужому взгляду. Вы стремитесь наладить личные и семейные вопросы, а также тайную романтическую связь. Среда – наиболее благоприятный день для воплощения в жизнь задуманных вами планов.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Близнецов
Близнецам необходимо уделить внимание своему здоровью, поскольку это благоприятный период для диагностики какого-то скрытого заболевания или же просто полноценного отдыха. Начало недели обещает удачное разрешение финансовых вопросов. А вот поездки в этот период совершать не стоит.
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Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Рака
Следующая неделя – это благоприятный период для личностного и карьерного роста, однако не стройте слишком далеко идущие планы. Конец рабочей семидневки грозит финансовыми неприятностями и даже убытками – это могут быть как непредвиденные расходы, так и банальное воровство. Будьте осторожны.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Льва
В целом вас ждет отличный период для профессионального роста, несмотря на возможные трудности. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций с деловыми и романтическими партнерами, поскольку именно вы окажетесь в них виноватыми из-за своей раздражительности и неумения сдерживаться.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Девы
Для Дев со следующей недели начинается период изменений и обновлений как в жизненных ситуациях, так и в семье. Вы способны влиять на происходящие события и окружающих людей. В середине недели не бойтесь совершить возможные ошибки – они даются, чтобы вы могли учиться приобретать умение и мудрость.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Весов
Для представителей знака Весы вся следующая неделя – благоприятный период для вспоминания и анализа своих прошлых ошибок. Пусть они не пройдут для вас бесследно, а станут опытом, благодаря которому вы сможете выйти из неприятных ситуаций, периодически повторявшихся с вами последнее время.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Скорпиона
Середина недели для Скорпионов станет поворотной в вопросе финансовых проблем – они начнут отступать. Однако чтобы удержать свои позиции, вам необходимо упорно трудиться и обдумывать свои слова и действия. А еще – сократить размер желаний, особенно в преддверии выходных дней.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Стрельца
Внутренний мир Стрельцов нуждается в душевной гармонии. Займитесь своим здоровьем как физическим, так и духовным – начните делать зарядку по утрам, почитайте книги на философские темы, побеседуйте с подходящими людьми. Таким образом вы сможете избавиться от пессимистического настроения.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Козерога
Козерогам на следующей неделе стоит быть поаккуратнее с деньгами. Даже если вас попросят – лучше не давайте в долг, если хотите сохранить собственное душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне. Благоприятный период для налаживания отношений с любимым человеком, а также поиска общего языка с детьми.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Водолея
Ваше состояние раздражительности с первых дней грядущей недели может повлечь за собой конфликты и ссоры, а потому в таком состоянии избегайте контактов с окружающими. Хорошая задушевная беседа может получиться только с близкими. Благоприятный период для вопросов недвижимости и благоустройства жилья.
Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля для Рыб
На следующей неделе, особенно в четверг, представителям знака Рыб рекомендуется обратить внимание на свое здоровье. Любая нервозность или волнение, а также некачественная пища, могут спровоцировать проблемы в сердечнососудистой системе или же напомнит о себе хроническое заболевание.
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