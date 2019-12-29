Гороскоп на неделю 29 декабря-4 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 29 декабря по 4 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Овна

В деловой сфере, бизнесе предначертанные пертурбации (кадровые реорганизации), где как профессионал вы состоялись, но многие проекты, пришли здесь к закономерному завершению. То, чем занимались ранее уже себя отжило. Судьба делает ревизию, и если занимаетесь не тем, что есть вашей миссией, придется поставить точку. Во избежание регресса.

Жизненная река делает крутой поворот, если вы всем яством стремитесь подняться на карьерный Олимп, что так забавляет амбициозное самолюбие, напрасно стараетесь, это подрывает личную репутацию, уводит в сторону от истинного пути.

Правильный маршрут – это семья, благоустройство личной жизни. Здесь эволюция. Занимайтесь семейными делами, а предназначенная работа, сама вас найдет. На высоких покровителей повезет, мужайтесь, как говорится: "профессиональная броня крепка и танки наши быстры"!

Особенно следует контролировать свое поведение. Персональный имидж сейчас играет чрезвычайную роль, его могут осквернить личные комплексы, плохие привычки, нежелание подчиняться домочадцам. Проявляйте братское дружелюбие, вы у всех под микроскопом!

Накопленный чувственный негатив – самый ядовитый, общайтесь только с позитивными людьми, ибо вы, как губка, впитываете извне грязный эмоциональный мусор.

2-4 января кризисные дни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Тельца

У вас дежавю, на повестке дня смысл бытия, поиски истины, смена философского мировоззрения. Держите в чистоте совесть, не тираньте людей нравоучениями, не агитируйте за собственные идеи, убеждения. У каждого своя правда и путь к ней.

Да, вы помудрели, что радует. Старайтесь эффективно коммуницировать с окружающим миром (случайности здесь исключены), не сбавляйте темп в самообразовании, шлифуйте эрудицию, а полученной информацией щедро делитесь с теми, кто просит.

Есть ненасытное желание получать новые знания – замечательно, вы на правильном пути развития, высоких учителей, наставников Небеса пошлют. И никто не смеет осуждать за то, что сунете везде свой любознательный нос!

А вот фобий, самообманов, подозрений бойтесь, отметайте любые наваждения, которые сейчас активно вас бомбардируют. Доверять секреты тем, кого мало знаете, распахивая душу, нельзя. На друзей тоже не полагайтесь.

Работу любите, шефиню кадрите (мужчинам), служебные романы – это прекрасный тоник и залог карьерного роста.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Близнецов

Если вы намерены жить за чужой счёт, выжимая из партнеров все соки, нагло их раскошеливая – это роковая ошибка! А надо научиться понимать алхимические процессы в материальной и психологической сфере, с уважением относиться к интересам спутников, делать равноценный вклад в общий бюджет, тогда духовная эволюция пройдет успешно, а ваши дурные привычки исчезнут. Партнерская идиллия, пронизанная дружбой и любовью – это смерть для эгоизма!

Делайте подарки благоверным, не скупитесь на чувства, больше инвестируете собственных ресурсов в отношения, больше получите. Но и себя, любимых, нельзя обижать, страсть – желание святое, удовлетворяйте его, иначе жить будет тошно и неинтересно. Кстати, если кто-то на ваши просьбы не реагирует, тем хуже ему.

На службе с воодушевлением трудитесь, здесь вы ценный работник, коэффициент полезного действия высокий. Запрягают – охотно везите, сил предостаточно, хорошо заработаете.

Долгов не накапливайте, везде вовремя расплачивайтесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Рака

Желание быть в гармоничной паре, продуктивно сотрудничать – колоссальное, однако чего вы на самом деле хотите от партнеров? Исследуйте, какую болезненную струнку внутри они затрагивают. И готовы ли обуздать собственных демонов, что глубоко притаились, держат вас в рабстве?

Если да, тогда отдайте все силы на благо мирного сотрудничества, которое облагородит ваш внутренний мир.

Искоренение комплексов, плохих привычек, зависностей, это ваша забота, а не окружающих, и не следует их обвинять! Совершенствуйтесь, ориентируясь на поведения тех, кто рядом, их реакция есть тестом на ваши ошибки.

Если на работе возникло ЧП, не стоит пятиться назад, смело рискуйте, в итоге выиграете и заработаете карьерные бонусы, укрепите деловые узы.

2-4 января кризисные дни.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Льва

На службе реорганизационный аврал, где в ваших интересах лучше избавиться от дополнительных нагрузок. Сократить круг полномочий, оставив те, где вы как профессионал, с присущим практицизмом, высокой самодисциплиной, достигли совершенства. А также освоить высокие прогрессивные технологи. Их задача – облегчить ваш повседневный кропотливый труд.

Не хватайтесь за все подряд, больше отдыхайте, иммунитет низкий, рискуете подхватить инфекцию, подорвать здоровье. Психологическая релаксация – святая святых. Любая деятельность, которая расслабляет, самая целительная.

Главное – не подкачать в амплуа исполнителя, но и не стать фанатичным трудоголиком. Проявляйте скрупулезность и ответственность, будьте дисциплинированы, регулярно прислушиваясь к внутреннему "таймеру", он подает правильные сигналы к труду и отдыху.

Конкурентов (нынче это движущая сила) следует уважать, на ниве сотрудничества вас сплотят общие взгляды, убеждения, деловой опыт.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Девы

Жизнь нынче забавная лицедейская игра, создающая условия для творчества. Вы настроены пленять публику артистизмом и режиссировать, в зависимости от обстоятельств, нужные сценарии. Но многие из них уже знакомы и требуют закрытия, поскольку себе исчерпали. Меняйте тактику игры. Тяготение к пуританским вкусам вполне вписывается в ваш темперамент. Если любить, то нужно за что, требования к избраннику рациональные, легкомысленные романтики исключены из списка претендентов на сердце и руку, и не тратьте силы на их завоевание.

Задача вашего сердца – дать любви возникнуть в нужное время в нужном месте, чтобы зажечь пламя возвышенных чувств. Стать верным другом и заботливым возлюбленным в одном лице.

На работе вдохновенная атмосфера, если возникнет экстремальная ситуация, спешите ее устранить. Благодаря деловой смекалке, изобретательности, умению идти в ногу с инновационными технологиями, вы вне конкуренции у коллег. А это прекрасный шанс повысить авторитет у работодателей.

Взаймы не берите, с долгами расплатитесь.

Избегайте любых разногласий, здесь строит козни лукавый.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Весов

Сконцентрируйтесь на домашних заботах (здесь перезагрузка), опекайте семью, родителей, детей. Какова ваша роль в семье, что вы унаследовали от предков, и почему не так, как хотелось, складываются взаимоотношения с родными? А так хочется простого семейного счастья, где царит дружелюбная атмосфера и никто никого не притесняет! Причина – неотработанная родовая кармическая программа, которая будет терзать до мая.

Не перепутайте жанры, переносить негатив домашних проблем в служебную атмосферу категорически противопоказано. Рабочий коллектив (руководство, подчиненные) не должны от этого страдать. Наоборот, они ваш судьбоносный путеводитель. Ориентируйтесь на их советы, подсказки, замечания, совершенствуйте профессиональное мастерство, ставьте глобальные цели и настойчиво к ним шагайте.

Если коса интересов нашла на камень противодействия и непонимания окружающих, опирайтесь на благоверных. И любите их.

2-4 января кризисные дни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Скорпиона

Логическое мышление – блестящее, рационально используйте обстоятельства, разумно и практически подходите к повседневному окружению. Здесь идет предопределенная фильтрация, отсеиваются отработанные связи, отношения с рабочим коллективом, руководством кардинально меняются. Настраиваясь на другой ритм.

Оставьте поиски прагматичной родственной души, не поглощайте сплетни, сорока на хвосте вам ничего хорошего не принесет. Сейчас вам нужен советник (гуру) высокого духовного уровня. С тонким философским мировосприятием. Чуткий и милосердный. Именно его поучительные наставления способствуют вашему прогрессу.

А вот пытаясь учить, навязывая собственные взгляды, убеждения, критиковать других, вы делаете ошибку. Только в гармоничном синтезе своих и чужих точек зрения, рождается истинное понимание вещей.

Труд на благо счастья домочадцев ныне самый целесообразный. В нем высший смысл бытия. Запрягайтесь и пашите. Но не переусердствуйте. Только мысли о родном очаге, персональном благоденствии заряжают позитивной вдохновенной энергией. А вкалывать на других, если дома плохо, личная жизнь летит кувырком, не спешите.

В служебном коллективе старайтесь подобрать ключ к коллегам и руководящему персоналу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Стрельца

Если вы одержимы материальными аппетитами, хочу все и сейчас, это плохо. Фанатизм желаний имеет фатальные последствия. Деньги это ваш господин и слуга, возможность держать под каблуком бедняков, манипулировать слабаками, или источник для духовного роста. А поскольку шансов заработать немало, поэтому поставив целью найти хлебное место, дайте клятву, что полученную прибыль инвестируете в благие дела, совместный бизнес, тогда вы его найдете!

А тем, кто изголодался по развлекательным приключениями, и готов ринуться на романтическую охоту, совет: щедро раскошеливайтесь и не жалейте о тратах, гулять так гулять на полную катушку!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Козерога

У вас внутри вулкан страстей, что создает вокруг наэлектризованную атмосферу. Поэтому вас любят и одновременно ненавидят, равнодушных рядом нет. Хотя вы довольно неразумно относитесь к собственной магической природе, а затем наивно удивляетесь почему люди так непонятно ведут себя с вами.

Воздержитесь от коварных психологических манипуляций, эмоциональный террор, что так привлекает, противопоказан! Старайтесь правильно пользоваться личной харизмой, с благими намерениями, чтобы не запятнать имидж. Ваша задача, со всеми договориться, обустроить мосты сотрудничества на деловом и личном фронте. С учетом обоюдных интересов.

Под родным кровом перемены, консолидируйтесь с домочадцами и с удовольствием решайте домашние и финансовые проблемы – ваш вклад первоочередной.

2-4 января кризисные дни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Водолея

Вы движетесь по судьбоносной магистрали, "проживая" сценарии из прошлого, копаясь в чужих греховных завалах, сворачивая отработанные многолетние программы. Главное в том "секонд-хенде" не провалиться из реальности в другое виртуальное измерение и гармонизировать себя на внутреннем уровне. Проанализируйте промахи, ошибки, прегрешения и осознав их, сожгите на костре покаяния. Чтобы больше не повторять. Отпускайте обиды, прощайте обидчиков.

Сейчас вы прозорливы, очаровательны, обладаете искусным мастерством по вскрытию чужой подноготной, знаете, кто чем дышит, спрятать ничего нельзя. Все, как под рентгеном! Воспользуйтесь плюсами своего положение, очистив окружение от непорядочных и двуликих лиц, хитрецов, лгунов, авантюристов.

Многие из них вредят служебным делам. А вам нужно с пристрастием вкалывать, не чураясь никакой работы, это залог материальной стабильности и отличного самочувствия.

Трудитесь, служите людям, заботьтесь о животных, будете уважаемы, богаты и здоровы. Желания вызывающие кайф, укротите, они обольщают, чтобы вас обанкротить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 29 декабря—4 января для Рыб

Дружба с людьми проходит через горнило испытаний, чтобы избавиться от тех лиц, с кем отношения исчерпали ресурс общих интересов, увлечений. Вам нужны не пустомели, а мудрые духовные, прагматичные товарищи, крепко стоящие на земле. С которыми можно творить великие дела, продвигать бизнес, карьеру, иметь практичные привилегии.

К счастью, такие в дружеском окружении есть, можете на них рассчитывать. Прекрасные друзья и покровители, не подведут.

На любовном фронте удача улыбнется тем, кто гармонично вписывается одновременно в амплуа друга и любовника. Идет на жертвы, не жалеет чувств и денег ради совместной идиллии.

Планы на будущее желательно не строить, сейчас оно в зоне невидимости, окутано туманом иллюзий.

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