Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 29 марта – 4 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Овна

Вы в апогее творческого расцвета, личность влиятельная, способна зажечь людей на масштабные прогрессивные дела. Бурный энтузиазм принесет успех, прежде всего на внутреннем уровне в борьбе с плохими привычками, всевозможными зависимостями, что положительно отразится на здоровье, характере, личном имидже. А также на семейных отношениях, где следует воспитывать из себя образцового семьянина, благоустраивать очаг, латать дыры в психологической домашней ауре.

Заботьтесь о родных, поддерживая эмоциональный уют в семье, почитайте фамильные, национально-культурные традиции. Окунайтесь в прошлое, изучайте историю, свои корни, любите Отчизну.

Нынче вас питает дух Рода, будьте на связи с его высшими вибрациями, почитайте предков, ведь их бесценный опыт заложен в ваших генах. Тогда личная жизнь сложится удачно и счастливо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Тельца

Спрячьтесь и смиренно плывите по течению событий (на них вы не способны влиять), где предстоит решать чужие проблемы. Подводите итоги года, делайте выводы над ошибками в амплуа отшельника. Желательно найти духовника доверенное лицо (друг, подруга) исповедоваться. Впрочем, излить то, что накипело на душе, поплакаться в "жилетку" можно даже случайному знакомому. Интуиция подскажет кому.

Проявляйте не фиктивную коммуникабельность, а чуткость и отзывчивость, учитесь подбирать ключик к сердцам разных людей. И не прите, как бульдозер, навязывая свои рациональные убеждения, они требуют кардинального пересмотра, многие догмы себя отжили. И уже есть тормозом в развитии.

Сейчас вам судьба отвела роль не учителя, а ученика. Удовлетворяйте информационные аппетиты, повышайте образовательный уровень. И непременно ищите родственные души. Чем больше их будет, тем лучше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Близнецов

В тишине одиночества очень комфортно, но вам одновременно нужно идти в ногу с социумом, наполненным бурлящими событиями. Они – источник жизненных сил. Расширяйте круг друзей, с которыми вас объединяют общие идеалы, интересы. В коллективе вы – неформальный лидер, где можно использовать общие ресурсы с пользой для себя.

Если сели на финансовую мель, ограничьте запросы, затяните пояса, брать взаймы противопоказано. Но отказывать себе в приятных мелочах нельзя. Любая неудовлетворенность взрывоопасна, аукнется неприятностями. Позывные "хочу" – священны. На чужую щедрость не стоит рассчитывать, чужое жмотство по отношению к вам есть тестом – вы кармический должник. Переходить красную черту, пытаясь кого-то насильно раскошелить нельзя, активируете многочисленные убытки (материальные, энергетические). Будьте осмотрительны, любой риск нынче противопоказан. На "авось пронесет" не полагайтесь.

Брачные отношения сложные, требования и запросы благоверных (окружения) жесткие, прагматичные, и если нет возможности их выполнить, терпите, не озлобляйтесь. Цементом укрепления брачных уз сейчас есть ваша жертвенная любовь и забота.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Рака

Неделя предстоит сложная, внутреннее напряжение достигнет пика. Ведь вам нужно продемонстрировать профессиональное мастерство, чтобы укрепить карьерные позиции, а это идет вразрез с личными амбициями. Маневрируйте, быстро преображайтесь на внутреннем уровне и везде работайте на отдачу, чтобы энергия не "закисла" в сосудах.

Сейчас вы – экстраверт, которого изменит общество. С начальством не ссорьтесь, если профессия отвечает призванию, значит рьяно трудитесь и докажите, что вы бесценный достойный работник! Ракам-руководителям следует с максимальным вниманием и заботой относиться к подчиненным.

Профессиональная сфера – это не только источник творческой подпитки, а место искушений, иллюзий, будьте внимательны, рискуете опозориться. А имидж должен быть безупречным! Публика жаждет видеть вас образцовым везде, без малейших ляпсусов.

Конфронтация продолжается (хотя здесь уже наработали иммунитет), но самые ярые противники уже иссякают и сходят с дистанции, вражда рассеивается. Вздохните с облегчением…ведь это не надолго (до июля).

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Льва

Сейчас вы кузнецы своего счастья, отличный профессионал, не упускайте случая пощеголять. Презентация собственных достижений, талантов – это пропуск на олимп авторитета и популярности. Неделя пройдет под аккорды кармических событий, будете пожинать плоды допущенных промахов, набираясь мудрости. Почему так случилось и за что – будете беспокоить больше всего и ответы найдутся, ведь мировоззрение кардинально меняется. Вы духовно взрослеете, становитесь умнее, совершеннее.

Больше путешествуйте, (ввиду сложившихся обстоятельств можно по интернету) смена впечатлений – залог высокого жизненного тонуса. Если дискомфортно – спрячьтесь в ракушку, много работать сейчас вредно. Больше отдыхайте. Впрочем, трудоголиков сама судьба ограничивает. Не ропщите, а радуйтесь, лишившись некоторых трудовых нагрузок, полномочий.

Внутренний духовный мир самый важный, здесь проходят активные чувственные процессы, имеющие созидательно – исцеляющую силу. Чистка тонких планов блестяще проходит в отшельничестве, поэтому с радостью уединяйтесь, медитируйте. И больше спите.

У брачных пар начинаются (до июля) "терки", это тяжелый урок на зрелость в партнерстве, умение делить поровну радости и печали. Уйти от него нельзя, поэтому подключайте любовный ресурс, если его недостаточно, дело пахнет разводом…

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Девы

Не паразитируйте на чужих достижениях, а учитесь сами зарабатывать деньги, инвестировать их в полезные проекты. Укротите Эго, сейчас вы зависимы от интересов, требований окружающих и должны их удовлетворять, если дорожите будущим. За собственные ресурсы не переживайте, больше отдадите, больше получите. Это касается как деловых, так и любовных отношений. Скупой платит дважды.

Духовная трансформация личности успешно идет в динамичных интимных отношениях. Где дружба, базирующаяся на единстве интересов взглядов, идеалов есть движущей силой. Вы очень впечатлительны и если желанны и любимы, будьте уверенны, эта незримая сила влияния вас не оставит безразличным. Впитаете как губка чужие чувства, эмоции.

С домочадцами, соотечественниками, земляками поддерживайте дружеские отношения, а с друзьями – родственные. Друг, подруга, это прежде всего член вашей семьи. Сейчас нужно разрабатывать стратегические планы на будущее, но увы, задача очень сложная ибо практически это сделать невозможно.

Трудитесь вполсилы, без "напряга", нужно беречь здоровье (здесь до июля иммунитет на минимуме), от вас требуется не количество, а качество выполненной работы. С соответственной оплатой.

На любовном небосклоне распогодилось, в сердце проснулись спящие чувства, влюбляйтесь времени для романтического триумфа отпущено мало (до июля).

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Весов

Идет "реставрация" деловых (брачных) взаимоотношений, где преимущества на стороне влиятельных партнеров с провокационными фокусами. Они к сожалению часто пребывают в иллюзии и втягивают вас туда. Будьте миротворцем, миссия чрезвычайная, где нужно ювелирное искусство дипломата, личное обаяние, высокий профессионализм, уважение.

Плюс соответственный социальный статус, с особами другого статуса вам делать нечего, вы не поймете друг друга, общие усилия сойдут на нет. Каждый сверчок знай свой шесток. Сейчас вы на должностном пике к которому шли годами. Внимание руководителям, главам семейства: цели ясны, дерзайте, придерживаясь субординации (семейной, служебной).

Малейшая оплошность угрожает падением собственного авторитета, с негативными последствиями в семье, карьере, деловом сотрудничестве. Впрочем плюс в том, что все плюсы и минусы соперников, как на ладони, поэтому превратить недругов в союзников труда не составит.

Судьбоносная ось проходит через сферу "профессия- семья", поэтому гармонично совмещайте семейные и трудовые обязанности, востребованность на работе – это замечательно, здесь куется прогрессивное будущее.

Безработным Весам грозит тормоз в развитии.

Скорпион (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Скорпиона

Вы – образец страстного неутомимого труженика, проявляйте творческую оригинальность в работе, идите в ногу со временем, осваивая инновационные технологии. Механический трудоголизм (чтобы больше заработать) противопоказан, главный стимул – опыт и удовлетворение от рабочего процесса.

Плоды вашего труда должны быть в социуме востребованы. Не бойтесь дополнительных обязательств, беритесь за левые подработки. "Пашите" на полную катушку. И непременно рекламируйте свои таланты, достижения. Скромничать себе во вред.

Судьба велит стать знаменитыми и популярными, мудрыми наставниками и советниками тем, кто пал духом. Миссия –просветительская. Стройте теплые эмоциональные взаимоотношения с людьми, смотрите на мир с высоты философского кругозора (во Вселенной все справедливо). Прагматизм личных взглядов приземляет, уводит в регресс.

А вот идеализация человека (ищите своего принца) – это вполне нормальный кредит восхищения. Укрепляйте брачные узы с очаровательным партнером, пока его не увели.

К сожалению в семье, личной жизни начинается (до июля) дискомфортная кризисная полоса, крепитесь, ибо эти испытания неизбежны и в любом случае пойдут на пользу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Стрельцов

Вам не иметься с шиком гульнуть, выпустить романтическую пару – энергия бьет неисчерпаемым ключом. Развлекайтесь, влюбляйтесь по- новому в давних рыцарей сердца, открывайте в них что-то необычное и наслаждайтесь под милозвучное биение двух сердец.

Капля по капле, как неутомимая пчелка, собирайте нектар счастья в свои сердечные соты. Ваше задание – прочитать ту книгу до конца и навсегда закрыть, точка! Но учтите, командует на этом балу партнер, его интересы доминируют, и если вам на них "начхать" – это плохо, допускаете фатальную ошибку.

Ублажать себя любимых, можно, но осторожно, конечный вердикт за партнером. Не ограничивайте его действия, идите навстречу пожеланиям, идя на попятную в итоге крупно выиграете.

Сфера работы, здоровья под ангельской защитой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Козерога

Под родным кровом витает бунтарский ретроспективный дух, обустраивайте домашнее гнездо, реализуйте невостребованный мощный потенциал хозяйственника. С домочадцами возможны конфликты (то происки нечистого), поэтому будьте дипломатами, все координируйте, вам нужно красиво благоустроить жилище – это залог счастливой личной жизни.

Избегайте открытых враждебных противостояний, вы презентабельны, авторитетны, но у многих внутри притаился джин агрессии и требует выхода в скандальных ситуациях. Старайтесь направить ту невостребованную энергию в мирное русло.

Если влюбились – замечательно, взращивайте эти высокие чувства и будьте счастливы. Не требуя взаимности, она придет потом. Главное обрести достойного спутника и шагать дальше с ним вместе. Одинокие Козероги будут несчастны (женатым противопоказан развод).

Материальные аппетиты укротите, до июля следует затянуть пояса, жить экономно на собственные средства. От вас требуется аскетизм на всех уровнях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Водолея

Жизнь прекрасна, ветер перемен надувает ваши паруса в удачном направлении. Откройте сердце навстречу новым знакомым, больше общайтесь, занимайтесь самообразованием. Случайный прохожий, сосед, коллега может стать вашим любимым. Интересуйтесь всем, любопытство не порок, а стимул к интеллектуальному развитию. Главное, чтобы это не отразилось плохо на работе.

Ведь судьба велит много трудиться, закрывая собой геройски амбразуру трудовых заданий. Не важно где, на службе или дома, должностные регалии вам не нужны, работайте усердно для души на любом поприще. А те, кто сачкует, будут покараны (репертуар наказания широкий).

Сейчас от вас ничего нельзя спрятать, дискредитировать обманным путем. Хотя тут палка в двух концах. Если имеете тайные компроматы, занимаетесь авантюрами, все всплывет на поверхность. Ведь это Высшие силы искореняют замаскированное зло с пользой для вас.

К сожалению, до июля инициативные крылья будут связаны, проблемы гнетущей ношей лягут на спину, поглощая драгоценные силы, мужайтесь, сбросить это бремя невозможно… Так надо для духовного роста.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 29 марта—4 апреля для Рыб

Открываются нетрадиционные источники прибыли, а когда есть материальный стимул – вы способны трудиться с колоссальной производительностью. Творческие силы фонтанируют, самое время "конвертировать" эту валюту на благо материального роста и инвестировать деньги в прибыльные дела.

С любимыми забурлят давние "законсервированные" страсти. Не сдерживайте их порывы чувств, они сейчас командуют парадом в отношениях, а ваша миссия – красиво подыгрывать половинке, делая ее счастливой.

Стремитесь во всем ублажать свою душу, она призвана радоваться по максимуму. Жизнь – это не рутинная работа, а красивая романтическая игра, заряжающая энергией высшего вдохновения. Азартные увлечения, пылкие чувства, творческое хобби – это ваша стихия, подключающая к Океану Вселенской Любви.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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