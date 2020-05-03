Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 3-9 мая для всех знаков зодиака

Следующая неделя подходит для завершения ранее начатых задач, а вот глобальные дела лучше отложить на потом. Зато наступает подходящий период для развития делового сотрудничества, особенно если оно опирается на взаимопонимание между партнерами без каких-либо серьезных разногласий. Но вот если у вас возникают сомнения, то вы можете долго топтаться на одном месте, так и не рискнув принять важное решение.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

С середины недели эмоциональный фон несколько изменится и от миролюбивой нерешительности качнется в сторону эмоционального возбуждения, переходящего в агрессивность. В этом случае важно контролировать свои чувства и эмоции, чтобы не наломать дров.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Овна

Предстоящая неделя способна заметно поубавить ваш энтузиазм из-за нахлынувшей лени и других негативных влияний на ваши усилия прошлого периода. Не удивляйтесь, это может вас раздражать. Но и не останавливайтесь на полпути к достижению поставленных целей, несмотря на все препятствия. Будьте осторожны в отношениях с противоположным полом. А еще остерегайтесь травм головы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Тельца

На следующей неделе возрастает ваша сосредоточенность и логика, а вместе с ними – требовательность и категоричность, причем не только к окружающим, но и к себе лично. Этот период будет посвящен решению накопившихся хозяйственных проблем, финансовых вопросов, а также деловым и семейным отношениям. В середине недели не исключены проблемы личного характера.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Близнецов

В течение всей недели у вас будет наблюдаться тенденция роста дохода. Но наряду с ним увеличатся и финансовые траты, связанные с повышением вашего социального статуса, а также проснувшейся тягой к предметам роскоши. На первый план выходит дружба и доверительные отношения . Вполне возможно, вам придется выполнить дипломатическую миссию и помирить конфликтующие стороны.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Рака

Вы будете проявлять удивительную скорость реакции и одновременно энергичность, вплоть до агрессивности. Это не может не вызывать раздражения как со стороны окружающих, так и внутри вас. Происходит нарушение во взаимосвязи вас с внешним миром. Велика опасность поломки техники, оборудования или травм и ожогов. Тем не менее, вы способны достичь поставленных целей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Льва

Предстоящая неделя богата небольшими и малозаметными, но в то же время приятными бонусами. К примеру, улучшится самочувствие близких, изменятся условия работы, поступит выгодное предложение и т.д. У вас будет развита интуиция и уверенность в себе – не игнорируйте знаки судьбы. Вы легко помогаете людям, и если вам нужна помощь – можете на нее рассчитывать в ответ.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Девы

На следующей неделе вашим слабым местом станет неорганизованность, витание в облаках и полное отсутствие чувства времени. Из-за этого будет страдать ваше продвижение к успеху. Вашему статусу может угрожать давление со стороны окружающих. Но не стоит опускать руки – благодаря своему опыту и консультации авторитетных специалистов, вы вскоре наладите свои дела.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Весов

На предстоящей неделе вам придется подбивать итоги в области взаимоотношений – будь то в сфере любви или бизнеса. Не исключено, что вам придется искать новые контакты и выстраивать новые деловые связи. Вы стремитесь к независимости, причем изменения, которые в вас происходят и касаются многих сфер жизни, могут показаться непредсказуемыми даже для вас самих.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Скорпиона

Следующая неделя для вашего знака – время расцвета таких личностных качеств, как благородство, сила духа, решительность, а также компетентность и успешность в карьере. Вы способны посмотреть на себя со стороны, проанализировать и поднять собственную самооценку – что немаловажно. Благодаря этому вы также сможете произвести достойное впечатление на окружающих.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Стрельца

В течение следующей недели вы ощутите прилив и развитие сил, деятельности и собственной значимости. Спавший вулкан начинает действовать. Тишина и спокойствие вас более не привлекают. При таком раскладе будет благоприятна работа в области строительства, реконструкции, реставрации, поиска новых идей. Ваши технические навыки и опыт принесут успех.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Козерога

На предстоящей неделе вами будет управлять непреодолимое желание действовать, причем далеко не всегда конструктивно – скорее импульсивно и беспорядочно. Это может плохо отразиться на здоровье, особенно на органах пищеварения. Будьте готовы к конфронтации окружающих. Чтобы этого избежать, уходите от агрессивности и опрометчивости в своих действиях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Водолея

Следующая неделя для вашего знака связана со стремлением к приобретению нового опыта, самообразования, интеллектуального и культурного роста. Видимо, вы засиделись на старых проектах и устали от однообразия. Это хороший стимул для развития. Также будьте готовы к тому, что у вас могут появиться новые обязанности. В самый неподходящий момент о себе напомнят прошлые разочарования.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 3-9 мая для Рыб

Предстоящая неделя заставит вас задуматься о конфликте ваших возможностей и желаний. От вас потребуется выполнение слишком сложных задач. Будет ощущаться ваша неподготовленность. Но предстоящие трудности на пути к вашей цели вас закалят и заставят работать с большей отдачей. Относитесь спокойнее к критике – за такой короткий период вы не сможете стать выше на голову, во всем важна постепенность.

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