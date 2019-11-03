Гороскоп на неделю 3 — 9 ноября

Астрологический прогноз на 3 — 9 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Овнов

Гармонизируйте "хочу" и "надо", проявляйте чуткость и милосердие к окружающим. Страсти достигли градуса кипения, жажда любви, романтики, дружбы и ... материальных благ смешались в один клубок. Хочется все и сразу, но от вас это мало зависит. Все в руках обстоятельств и энергетических, властных, финансовых, деловых ресурсах других людей. Играйте по их правилам, идите на уступки, объединяйтесь сердцами, кошельками, творческим и деловым потенциалом, идеями, тогда будете в выигрыше.

Зависимость от чужих запросов не должна угнетать, а наоборот способствовать успешному укрощению эгоистических аппетитов.

Фронт судьбоносных событий пролегает через семейные пенаты и работу. Семья – святой алтарь, тех, кто игнорирует семейным благополучием (или насильно его разрушает), губит личную жизнь – в будущем и рискует получить наказание через потерю работы.

Сейчас вы склонны заблуждаться, обманываться в чувствах, поэтому любые наваждения, подозрения отметайте – те призраки от лукавого.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Тельца

Ключевая тема нынче – совместное бытие, сотрудничество с достойными партнерами. Действовать на свое усмотрение смысла нет, вы глобально зависимы от окружающих. Их желаний, денег, интересов. Постарайтесь гармонично "вписаться" в опытную деловую команду, однако выбираете не вы, инициатива принадлежит другой стороне. Поэтому чтобы выиграть "конкурс", блюстите имидж, и вас пригласят сотрудничать. Для сохранения гармонии в браке, сосредоточьтесь на общих целях, отдав бразды правления благоверным.

Одновременно всем интересуйтесь, будьте в курсе всех новостей, непременно поддерживайте хорошие отношения с соседями, одноклассниками, братьями, сестрами, однокурсниками. Они прогрессивный резонатор.

Следует активно повышать образовательный уровень, высокая профессиональная грамотность плюс рабочий энтузиазм – залог должностного и финансового роста.

Избегайте разнообразных сообществ, клубов по интересам, рискуете обольститься, став членом плохой дружеской компании.

Регулярно слушайте себя, собственные убеждения, взгляды самые правильные, ибо прошли душевную закалку, им доверяйте, а сторонняя догматическая мораль толкнет на путь деградации.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Близнецов

Если вы одержимы трудовой страстью, это прекрасно, самое время "ковать" деньги. Беритесь за прибыльную работу, с творческим огнем тяните воз рабочих полномочий, укрепляйте мосты сотрудничества. Источник обогащения – работа, где вы достигли пика профессионализма. Но к сожалению по поводу должностного роста не обольщайтесь, начальство склонно к обману. Вы ему нужны, как трудолюбивая рабочая лошадка.

Держите руку на пульсе событий, регулярно анализируя внутренние импульсы. Что для вас самое ценное на данном этапе? Голос желаний является истинным, им и руководствуйтесь в критические моменты. Отказывать себе в удовольствиях противопоказано, приложите максимум усилий чтобы жить комфортно. Но только за счет собственных ресурсов. Насильно посягать на чужие нельзя.

Не просите дважды у окружающих ничего, и старайтесь закрыть долговые дыры (моральные, материальные). То, что заслужили, дастся судьбой. На больше не претендуйте.

С благоверными идиллия, живите в любви, согласии и будьте счастливы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Рака

Вам предназначено витать на крыльях вдохновения, любить, развлекаться, забыв о надоедливых проблемах. Им нет ни конца, ни края. Воспринимайте жизнь как театр, где можно блеснуть актерским талантом, стать режиссером красивого сценария, перевоплотившись в увлекательную роль и стать счастливыми!

Судьба велит стать командиром во всех сферах бытия. Научиться принимать важные решения и нести ответственность за их результат. Внимание тем, кто находится в конфронтации с окружающими. Отношения спасет не борьба за командное первенство, а игривость и любовь.

На работе пока везучая полоса, трудовой ассортимент широкий, выбирайте, что вам больше импонирует и обогащайтесь. Труженики профессионалы полностью застрахованы от безработицы и нищеты. А бездельники воруют у себя.

Сфера искушений – чужие советы, напутствия, они заведут в тупик.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Льва

У вас дежавю, требуется доработка незавершенных дел. Оглянитесь назад, именно в семье идет процесс "перезагрузки" вас как семьянина. Модернизируйте отношения с домочадцами, детьми, благоверными, станьте заботливым хозяином в доме, это залог надежного тыла, защита от различных невзгод.

Если потянет на романтическую охоту, это нормально, здесь сплошной кайф. Флиртуйте, ухаживайте, охмуряйте, выпуская шальной "пар". А отвечают ли взаимностью -н е существенно. Состояние влюбленности – это неотъемлемая часть бытия и душевный тоник.

Сократите репертуар служебных полномочий и заданий, повышенные трудовые нагрузки запрещены, подорвут здоровье. Одновременно поддерживайте хороший микроклимат в рабочем коллективе даже если коллеги, подчиненные вас тяготят. И обязательно найдите творческую отдушину!

И будьте на чеку, сейчас вы подвержены негативному гипнотическому влиянию со стороны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Девы

Проявляйте честность, справедливость, дружескую солидарность, чтобы сберечь высокий лидерский рейтинг в социуме! Успешная перспектива самореализации – это обучение, поднятие образовательного уровня, расширение круга знакомств, педагогика. Интуитивно вы знаете кого научить уму-разуму, с кем завязать дружеский контакт, приблизить к себе – в будущем тем деловым отношениям суждено сыграть судьбоносную роль.

Если разбогатели, не скупитесь, деньги должны работать, инвестируйте средства в благие дела, прежде всего на пользу семьи, делитесь, делайте подарки. Транжирить налево противопоказано.

С домочадцами стройте отношения на философских и религиозных началах, уважая их взгляды, убеждения. Под родным кровом пока царит удача, очаг пылает благодатным огнем, грейтесь и радуйтесь! Ощущение надежного тыла, вселяет уверенность в себе, окрыляет к продуктивным действиям.

Провокационная сфера – ссоры, разногласия, если партнер склонен к неадекватным действиям – это от лукавого, который пытается вас столкнуть лбами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Весов

Вы на пике влияния: обаятельные, целеустремленные, диктуете свою волю. Платите и заказываете музыку. Ключевая задача – получение заслуженного статуса в обществе (или сохранение ранее полученного, если он на волоске), материальные достижения. Эволюционируют те, кто зарабатывать только собственным трудом, профессиональным мастерством. И нашел персональное предназначение (любимое дело) всей своей жизни.

Нажимайте на трудовые педали и упорно обустраивайте карьеру, бизнес, зарабатывайте деньги. И шикуйте в удовольствие, расширяя сферу коммуникаций с людьми. Экономить в ущерб себе, отгораживаться от окружающего мира (он для вас прекрасен) — кощунство.

Роль спонсора не возбраняется, вкладывайте финансы в благие дела, и меньше концентрируйтесь на семейной (личной) жизни. Домоседов, семейных диктаторов ждет крах глобальных устремлений.

Пчелкам-труженицам совет: не сильно увлекайтесь работой (эмоционально) – получите психологическое выгорание.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Скорпиона

Вы на пороге новой жизни, магия воздействия на окружающий мир чрезвычайная. Однако на внутреннем плане кипят термоядерные эмоции, разрушая уверенность в себе. Укротите их, вы основной повелитель на жизненной арене, от которого люди в восторге. Заявляйте о себе, презентуйте достижения, таланты везде. Начинайте новые проекты. Сейчас судьба посылает именно в те места, где ваше присутствие крайне необходимо, чтобы блеснуть самым лучшим и главное почувствовать веру в собственные силы.

Только избегайте нравоучений, ваши прагматичные советы деструктивны, а вот чужие напутствия (пронизанные чувствами и заботой)– истинны, к ним и прислушивайтесь. Безденежье не грозит, фортуна к вам благосклонна, можете пофорсить. Только не скачите в гречку, рискуете "промазать" и романтически обольститься не той особой, о чем потом будете горько сожалеть.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Стрельцов

Вы неотразимы; красивы, величественны, притягательны, мир таких боготворит! Живите с полной самоотдачей, подводите итоги прошлого года, исправляйте ляпсусы, кайтесь в грехах. Идет закрытие отработанных программ, перед новым квантовым скачком. Когда жертвуете собой, прощаете людей за их пакости, несовершенство, вы наполняетесь колоссальной силой, главное дать им понять, что вы пассажиры одного поезда. Ориентируйтесь на Небесную волю, а все, что происходит вокруг, то суета- сует, следствие как разумных так безрассудных действий. Душу малознакомым не открывайте, делитесь сокровенным только с доверенными лицами.

Чтобы эгоистичные камни желаний не тянули вниз, уравновешивайте их альтруизмом, без сожаления отрывайте от себя то, с чем срослись, и отдайте другим! Это самое правильное решение, залог духовного преображения.

С домочадцами ладьте, здесь нечистый строит козни, вводит в заблуждение пытаясь навредить семейному счастью.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Козерогов

Стать образцовым другом-партнером – вот первостепенная задача и вы здесь преуспеете! Человек без преданных друзей, как дерево без корней. Организуйте братский круг с лиц, имеющих аналогичные взгляды, убеждения, родственные идеалы, именно рядом с ними вы формируетесь как высоко духовная личность. Деловое сотрудничество с друзьями самое плодотворное.

Одновременно вам Небеса посылают тайных покровителей, благодаря их поддержке жить станет легче и веселей.

Творите добро, сейте высокое светлое вечное, любите безвозмездно, ваша жертвенность окупится многократно. Главное никого не учить, ваши наставления нынче – плод иллюзий.

Одинокие Козероги, не прозевайте своего суженого. Знакомства сейчас судьбоносны, а вам следует создать надежный гармоничный союз (или реставрировать старый), самостоятельное плавание в бурном житейском океане в дальнейшем не поощряется.

Внешность очень важна, именно на блеск вашего очарования будут "клевать" партнеры. А потом сработает внутренний магнит, его мощь непреодолима там, где чувства вошли в резонанс.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Водолеев

Карьерный марафон в разгаре, если ранее выбор творческого призвания был ошибочным, самое время заняться поиском новой работы (бизнеса), вам нужна деятельность по сердцу. Определяйтесь, если созрели, меняйте специализацию. Или внесите прогрессивные коррективы в нынешнее дело. Без этого успешная самореализация в дальнейшем невозможна. Ищите любимую работу (в надежной деловой команде), к которой лежит душа, и которая одновременно дает хорошую прибыль. Убить двух зайцев реально, не расслабляйтесь, леность губительна! Ведь вы отличные труженики и профессионалы. На хорошем счету у начальства, лидер в дружеском коллективе (дух братства священный), который, кстати, работает на ваш успех.

Везде проявляйте чуткость, деликатность, придерживайтесь должностной субординации, потеря контроля над мятежными эмоциями (их нынче в избытке) недопустима.

На личном небосклоне солнечно, вы любимы и желанны, чаша супружеского счастья хлещет через край.

Избегайте безвозмездных действий, "халявщиков" гоните прочь, любой труд требует эквивалентной оплаты, а для вас нынче это незыблемый закон.

Желания фильтруйте, многие из них есть соблазном от лукавого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 3—9 ноября для Рыб

Если вас беспокоит смысл бытия, персональной миссии, с какой целью пришли в этот бурный мир, в конце- концов сделали хорошего ради блага человечества, а где согрешили, значит вы движетесь правильным курсом. Трансформация ценностей идет успешным темпом, поэтому копайтесь в себе, исследуйте внутренние тайники души (подсознание "зашлаковано" наваждениями, заблуждениями, иллюзиями, страхами ) и преображайтесь к лучшему!

Следует непременно заниматься профессиональным ( карьерным) ростом покуда вы в фаворе у высоких авторитетов, прислушиваться к чужим советам. И дистанцироваться от друзей. Сейчас вас с ними ничего не роднит.

На первом плане – испытать нирвану счастья. Ищите любые наслаждения в жизни, и ныряйте в тот сладкий водоворот. Тех, кто искренне любит, ждет удача, питает Океан Вселенской любви. И не требуйте взаимности. А любят вас или ненавидят – не столь существенно.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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