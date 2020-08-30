Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 30 августа – 5 сентября для всех знаков зодиака

На следующей неделе многие знаки зодиака будут стремиться к внутренней свободе и раскрепощенности, видимо, скажется смена сезонов. Чувство независимости будет в приоритете, а потому для многих начало учебного года может пройти сложно.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

К концу недели мало что изменится в ощущениях. У людей усугубится стремление к романтике, усилится желание уйти от давления и влияния окружающих. Захочется уединения или спокойного времяпровождения.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Овна

В начале недели Овнам не стоит выяснять отношения с членами семьи и близкими людьми – вы вряд ли достигнете взаимопонимания из-за своей критичности. Но уже к концу недели обстановка в семье и на работе заметно наладится – вам будет гораздо легче найти общий язык с людьми. Выходные проведите со старыми друзьями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Тельца

Для представителей знака Тельцов наступает очень благоприятная неделя для решения личных вопросов, выяснения отношений, налаживания взаимопонимания с детьми, их воспитания и похвалы. В середине недели вы будете склонны поддаться ощущению одиночества, но ваша хандра и подавленность настроения быстро пройдет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Близнецов

Позитивный настрой в личной жизни и рабочих вопросах в начале недели постепенно сменится на беспокойство и плохое настроение к концу этого периода. Близнецам не стоит слишком эмоционировать, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Помните, что ваш настрой, как в зеркале, передается окружающим.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Рака

Благоприятная неделя во многих сферах жизни ожидает Раков. Ваша энергичность и оптимизм в начале осени откроют двери к приятным знакомствам, романтическим встречам и гармонии в семье. Займитесь оздоровительными процедурами с целью профилактики. А вот в конце недели звезды советуют остерегаться травм.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Льва

В начале наступающей семидневки Львы будут полны свежих идей и оптимизма, благодаря чему вы легко сможете найти общий язык с коллегами, руководством, партнерами по бизнесу. Хозяйственные и финансовые вопросы решаются легко. Пятница благоприятна для проявления нежных чувств к партнеру и улучшения семейных отношений.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Девы

Девы на следующей неделе будут отличаться красноречием и силой убеждения. Вы способны с легкостью решить многие ситуации на работе и в семье. Начало осени – как любое начало какого-то этапа в жизни, благоприятно для серьезного подхода к диете. В пятницу будьте деликатнее во взаимоотношениях с любимым человеком.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Весов

Самое начало следующей недели у Весов не располагает для общения и решения деловых вопросов, поэтому в это время лучше свести число контактов к минимуму. К концу недели ситуация изменится в лучшую сторону. Вам захочется чувственности и романтики в отношениях. В выходные уделите внимание своему здоровью.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Скорпиона

В общем, это благоприятный период для Скорпионов. Ваша инициативность и начинания будут оценены по достоинству, знания этого периода в будущем принесут хорошие дивиденды. В четверг будьте более благоразумны – из-за ваших необдуманных действий и слов могут пострадать отношения с дорогими вам людьми.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Стрельца

Разноплановая неделя заставит Стрельцов волноваться и конфликтовать. Вас ждут мелкие неприятности и какие-то несостыковки на работе, в финансовой сфере и в воспитании детей, однако к концу недели дела пойдут на лад. Выходные постарайтесь провести с теми людьми, которые вас понимают и не осуждают.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Козерога

Начало недели грозит Козерогам выяснением отношений на работе и в семье. Умерьте свою раздражительность, ищите компромиссы, не скупитесь на комплименты окружающим – это поможет сгладить конфликты к середине семидневке. В выходные дни обратите внимание на свое здоровье – оно может побеспокоить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Водолея

Неделя Водолеев начинается со спокойствия в сфере делового общения и приятной романтики в семье. Однако ситуация рискует резко испортиться в четверг. В отношении друзей, любви и семьи вас ждут конфликты и разногласия. В выходные постарайтесь активно отдохнуть, чтобы восстановить утраченное состояние внутренней гармонии.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для Рыб

На следующей неделе Рыбам настоятельно рекомендуется наладить отношения в семье. Среда – достаточно сумбурный и непростой день, грозящий разногласиями во многих сферах жизни. Вы способны обмануть или же обманут вас. Ближе к выходным мир в семье и за ее пределами должен восстановиться.

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