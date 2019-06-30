Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 30 июня по 6 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля предполагает, что 2 июля в 19:24 состоится затмение Солнца. Многолетние программы завершаются, ибо отработали свой ресурс, менять что-то поздно, идет перезагрузка, начинается новый жизненный цикл (18.5 лет).

Природа этого затмения символически несет заряд прогрессивных энергий для развития. Движущей вдохновляющей и трансформирующей (силой станет сенсационная информация, толкающая на одержимые действия. Также включите трезвый рассудок, действуйте спокойно, тогда ваши намерения и планы осуществятся.

1-3 июля – время аскезы на всех планах: душевном, телесном, эмоциональном, словесном.

Читайте подробнее гороскоп на 30 июня –6 июля 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Овнов

Вы атлант, на котором держится небосклон домашнего благополучия. А ведь дома накопилось масса проблем. Хлопочите по хозяйству, занимайтесь ремонтом, любите родных, но не позволяйте садиться себе на шею. Отдача должна быть эквивалентной. А работа подождет, здесь командирский гонор принесет вред. У начальства пока в немилости, карьерное продвижение заторможено, и не стоит туда стремиться, даже если вы, как профессионал, заслуживаете на высший служебный статус. Занимайтесь личной и семейной жизнью, вопросами аренды и недвижимости. Это на первом плане.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Тельцов

Жизнь интересна и прекрасна. Вы пребываете в бурном информационном потоке, пополняя интеллектуальный банк новыми знаниями, сможете, как по велению сказочной палочки, "приземляться" в нужном месте в нужное время. Отношения с родными, коллегами, приятелями, соседями должны перейти в прогрессивную фазу под "аккомпанемент" собственных интересов. От этого зависит успех будущего.

Присутствие рядом энергичного преданного партнера, который блестяще обходит острые углы, будет стабилизирующим рычагом как в супружеских, так и деловых отношениях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Близнецов

Вы переполнены вдохновением, "выжимайте" из жизни максимум эмоциональных и телесных наслаждений! Сейчас каждое мгновение дарит удовольствие, аккумулируя силы на будущее. Если активизируется денежная тема, и вы будете оценивать мир с материальной "колокольни", начнете завидовать, знайте – это от лукавого. Одиночества избегайте, удача сопутствует тем, кто в паре, умеет делить поровну радости и печали, победы и поражения. Если сердца с избранниками бьются в унисон, значит вы идете правильным путем. Совершенствуйте отношения со старыми партнерами (до 11 августа), именно здесь вам сопутствует удача.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Раков

Идет процесс интенсивного внутреннего преображения. Теперь вы сами себе господин и повелитель энергичные, влиятельные, инициативные. Желание нырнуть в круговорот бытия, преодолеть барьеры преград, испытать на прочность собственные энергоресурсы — невероятное. Впрочем, самоутверждение за счет разрушений есть безумством. Договаривайтесь и приспосабливайтесь к обстоятельствам, идя на разумные уступки окружающим. Но манипулировать собой не позволяйте, есть красная черта за которую переходить нельзя. Вы не подкаблучник, а личность имеющая свои жизненные принципы, требующие уважения.

Если готовы принять кардинальное решение о разводе, пока не рубите с плеча. Все равно все сложится так, как предназначено. С радостью трудитесь на старом месте работы, здесь пока фартовая полоса, защищающая от убытков.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Львов

Сбавьте динамический темп, уйдите в тень, тише едешь, дальше будешь. Нынче все тайное становится явным, и служит отличным рычагом влияния, выводите всех на чистую воду! Впрочем, слово, не воробей, учитесь держать язык за зубами, берегите секреты, служебная конфиденциальная информация не подлежит публичному разглашению. Если узнаете неприятные вещи (обманы или подтвердятся плохие подозрения) -- это замечательно, вы должны сбросить покров иллюзий и знать, кто чем дышит, иначе двери в будущее не откроются.

Сейчас вы короли на тайном фронте бытия, где умение делать правильный выбор, умноженный на личную удачливость, харизматичность будет урожайным.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Дев

Укрепляйте завоеванные ранее карьерные позиции, тут хлебное место, исполняйте порученную работу с радостью, творческим вдохновением. Цените коллектив, друзей, здесь у вас высокий рейтинг популярности, поэтому на поддержку друзей можно рассчитывать в любой миг. В братских рядах "перезагрузка", лица, с которыми отношения себя исчерпали, отойдут на задний план. Взамен появятся новые. Проявляйте инициативу, нынче вы яркая публичная персона, носитель судьбоносных перспектив, владеете высоким энергопотенциалом, который следует непременно реализовать в сфере сотрудничества под "аккорды" собственной стратегии действий. И непременно с надежными друзьями, а также при помощи родных. Семья несет благодать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Весов

Вы на кульминационном финише к цели длиною в годы и получить лавры победы шансы высоки (в карьере, бизнесе, должностном продвижении). Но для тех, кто вдохновенно вкалывал и заслужил, как высокий профессионал своего дела. Да, в сфере делового мастерства вы достигли пика роста. Никакими сложными заданиями не напугаешь, все по плечу. Сейчас прекрасная возможность "конвертировать" творческий потенциал в хорошую должность. Если внутри точит червяк неудовлетворенности личной и семейной жизнью, боритесь - это глубинный комплекс диктатора, требующий искоренения. Главное не сгонять зло на невинных окружающих в связи с этой личной психологической проблемой. Ибо только наживете врагов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Скорпионов

Жизненная энергия фонтанирует, и не стоит ей ставить "предохранители" – перегорят. Будьте в центре внимания, демонстрируйте, все, чем богаты: таланты, достижения. Вы переживаете трансформацию идеалов (и любовных тоже), то что вчера вдохновляло, увлекало теперь отходит в прошлое ибо не вписывается стандарты ваших требований, тормозит духовное развитие. Вчерашний принц сердца (не готовый меняться) сегодня уже есть гирей, тянущей на путь регресса.

В материальной сфере все чудесно, деньги вас любят, трудитесь, балуйте себя и обязательно делитесь с теми, кто нуждается в материальной помощи.

А также вам предстоит повысить образовательный уровень, ликвидировать профессиональную безграмотность (поступить в ВУЗ, защитить диссертацию, пойти на курсы повышения квалификации), чтобы идти в ногу с научным прогрессом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Стрельцов

Жизненная река делает крутой поворот, призывая к модернизации, так как было раньше уже не будет. Вы зависимы от чужих ресурсов, они к вашим услугам. Только не искушайтесь, а держите себя в нравственных рамках, уважайте чужие интересы, тогда получите помощь достойных людей. Если трудитесь в большом коллективе с жесткими правилами или "спаянной" команде единомышленников можно взять на себя роль лидера. Однако это не избавит вас, яркую влиятельную личность, от необходимости "вкалывать" наравне со всеми. Совместный бизнес (инвестиции) имеет шанс на успех, не скупитесь, а вкладывайте сбережения, берите кредиторы. Если вам доверяют люди, компаньоны — это хороший знак. А если нет, значит где-то в свое время наделали глупостей. Пришла пора справедливой расплаты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Козерогов

Рядом с вами влиятельные опытные партнеры, пускай командуют. Равняйтесь на них, доверяйте, поддерживайте гармоничные отношения с окружающим миром. Равноправие, справедливое распределение привилегий и обязательств, уважение закона святая святых. Теория и практика шагают в ногу, поэтому симбиоз практических расчетов и реальных возможностей плюс деловая смекалка принесут продуктивный результат во всех сферах.

Карьеристы, бизнесмены, "ассортимент" достойных конкурентов у вас огромный, поэтому не расслабляйтесь, а набирайтесь опыта. Атмосфера конкуренции -- это движущая сила вашего духовного развития и возможность получить достойных союзников.

Следует принимать активное участие в благотворительных акциях. Помогать больным, инвалидам, бедствующим. Знайте: любая милостыня -- благословенна. Тогда и на вас свалятся "халявные" блага. Поддержат тайные покровители.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Водолеев

Ваше задание – усердно с азартом тянуть рабочий воз, репертуар полномочий расширится, требования руководства возрастут. Появятся левые подработки. Однако вас, блестящих профессионалов, ничем не напугать, осилите любые нагрузки. Учитесь деловым премудростям на ходу, свято придерживайтесь служебной субординации. И трудитесь не спустя рукава, а с творческим энтузиазмом, тогда силы умножатся, здоровье улучшится, денег прибавится. Лодырничать запрещено, тех, кто увиливает от работы, ждет деградация и болезни.

Для поддержания супружеской гармонии помогайте партнеру и заботьтесь друг о друге. Также проявляйте солидарность в коллективе, любое содружество объединенное высшими гуманными идеалами несет вам благодать.

Товарищи, друзья, приятели с которыми вас связывает общее прошлое, самые полезные сейчас, можете на них положиться в любом совместном деле.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля 2019 года для Рыбы

Не укрощайте свою истинную природу, суть ее в глубоких эмоциональных переживаниях. Дайте волю лабильной психике, это спасательный ковчег из кризисного состояния, что дарит облегчение. Любовь, романтика, творчество, искусство, музыка -- вот сфера где можно забыться, растворившись в эмоциональной эйфории.

Ваша задача – любить окружающий мир, не рассчитывая на мгновенную взаимность. Она придет позже. Больше сейчас инвестируете чувств, больше получите потом. Судьба детей, возлюбленных выходит на первый план и есть для вас судьбоносным навигатором.

На работе успешная полоса, вы в фаворе у сильных мира сего. Случайные покровители помогут продвинуть бизнес, карьеру. Реализовать творческое призвание. Но только по вашему желанию! Насилие над собой (лишь бы заработать) противопоказано. Не лежит сердце, не делайте.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Овен.

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