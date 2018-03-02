Гороскоп на неделю: 4-10 марта

ОВНЫ

Вам предстоит посвятить себя благотворительной деятельности, проявить милосердие к бедным. Регулярно погружаться во внутренний мир, чтобы побыть наедине с собой, где голос совести подскажет правильное решение. Выяснить, готовы ли пойти на самоотречение ради счастья других? Занимайтесь релаксацией, переосмысливайте свою жизнь за прошлый год, избавляйтесь от заблуждений, обид, негативных эмоций. Любите искренне, ублажайте любимых, не рассчитывая на взаимность. Это искупительная плата за допущенные ранее ошибки. Долговой вексель нужно "погасить". И не смейте ничего скрывать, благоверные вас видят насквозь.На публике не прите напролом, как танк, в критический миг рискуете заглушить голос предчувствий. Дайте наитию проявиться сполна, тогда "возьмете нужный след". Нынче все тайное вокруг вас становится явным, туман иллюзий тает, мужественно воспринимайте полученную информацию и берите ее на вооружение.

ТЕЛЬЦЫ

Личная жизнь бьет ключом, с домочадцами и благоверными у вас дружеская идиллия, рейтинг в социуме на высоте. Вы сердце и творческий двигатель коллектива, неформальный лидер, используйте это влияние для реализации собственных интересов. Самое время откорректировать судьбу, внести поправки в намеченные планы на будущее, изменить круг друзей, с которыми отношения уже исчерпали себя. Меньше болтайте, афишировать о планах – отпугнуть удачу. Приглашайте друзей в дом, семейный очаг требует "топлива" и собратья по духу станут здесь отличным стимулятором. Стремитесь уладить все разногласия с окружающими, ведь многие из них противоречат вашим запросам. Если коса найдет на камень, безвозмездно уступите, тогда выиграете. Удача там, где царит компромисс. В долг не берите и везде вовремя расплачивайтесь.

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БЛИЗНЕЦЫ

Держите крепче в руках профессиональный штурвал, намечается поворот в карьере, бизнесе, возможны пертурбации с руководящим персоналом, должностные ротации. Повезет тем, чья специальность соответствует творческому призванию, кто сумеет подружиться с конкурентами, имеет большой умственный багаж. Занимается самообразованием для повышения квалификации. Сгоряча штурмом служебные проблемы не решить, терпеливо "вынашивайте" сокровенные желания, выжидайте момент и четко бейте по цели. Профессиональная сфера – это золотая жила, и за нее нужно бороться! Боевые шпаги спрячьте, воевать за первенство в деловом сотрудничестве, браке – зажигать пламя войны. Используйте дух соперничества для стимуляции бизнеса. 8 и 9 марта критические дни.

РАКИ

Жизнь прекрасна, все видится в радужных тонах, где пессимизму нет места. Настройтесь на лирическую волну, сердце зовет в сказку под названием "любовь", следуйте его порывам, которые не подведут. Вы тонко чувствуете того, кем можно увлечься. Благодаря искренней любви и заботе судьба близких улучшится. На нехватку финансов жаловаться не придется, если вы профессионал и труженик. Отстаивайте права на работе, но осторожно, можете остаться без грамотных помощников, консультантов. Желание заработать и вложить деньги в благие дела – основной двигатель на рабочих магистралях и есть судьбоносной задачей в этом году. "Газуйте", но не переутомляйтесь, ибо заболеете. Чрезмерный энтузиазм опасен для здоровья. От вас нужно не количество (спустя рукава), а качественный творческий "продукт". 6 марта – удачный день.

ЛЬВЫ

У вас блестящие шансы преуспеть в семейном бизнесе, интиме, что укрепит материальную базу и брачные отношения. Главное любить друг друга и не ссориться из- за денег, а свой богатый опыт передать партнеру, и дать ему возможность реализоваться в социуме, сделать карьеру. Домашние хлопоты будут в радость, занимайтесь семьей, обустраивайте личную жизнь. Если тянет "налево" за поисками приключений, то это симптом плохой, опустошите душу и кошелек, запятнаете репутацию. Контролируйте себя на развлекательных тусовках, корпоративах.

ДЕВЫ

Пришло время добавить новых красок к чувственной палитре в браке, вдохнуть огонь жизни в тлеющие угли отношений (а одиноким не упустить ангела брачного счастья). Вы должны стать милосердными, нежными и ласковыми, тонко реагировать на малейшее изменение настроения, следовать за избранником, как нить за иглой, не ревновать его, а дать возможность свободного полета и самореализации. Воплощение собственных желаний пройдет успешно, если станете покровителем другим людям. Творите добро и оно вернется сторицей. Даже через первых встречных. Случайные знакомые является транслятором удачи. Активно общайтесь с людьми, пусть ваша душа будет открыта для всех. Далеко счастья искать не надо. 8 и 9 марта критические дни.

ВЕСЫ

Работа – это мощная "кузница" для зарабатывания денег. Окунитесь в служебную деятельность, но не слишком усердствуйте, от механического исполнения задач пользы не будет. Выполняйте все с душой, творческим горением, поддерживайте теплый микроклимат в коллективе, крутите служебные "лямуры". А главное подружитесь с коллегами, подопечными, шефом! Умение создавать дружескую атмосферу с окружением, разделяя их убеждения, это важная задача в этом году. Как специалист вы сейчас можете проявить себя с лучшей стороны, продемонстрировать уникальную деловую хватку, творческий талант, чем работодатели будут довольны. И достойно заплатят. Деньгами можно сорить, щедрость – залог новой прибыли и доказательство заботы о близких. Тем, кто ищет новую работу, или нанимает рабочий персонал, в ближайшее время удастся осуществить свои желания.

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СКОРПИОНЫ

На карьерном небосклоне солнечно, репертуар возможностей широкий. Медлить нельзя, дорога ложка к обеду. Вовремя включайтесь в выгодные для вас ситуации и постарайтесь с целью успешного сотрудничества на будущее, сесть в свои деловые сани. Больше всего повезет тем, кто настроен созидать, реализует творческое призвание, заложенное природой. Личное счастье тоже не мираж, а реальность. Если сердце переполнено романтическими чувствами, это замечательно! Любовь вас изменит, наполнит добродетелями. Берите инициативу в руки и проявите мастерство ухаживания, создав вокруг возлюбленных кокон обожания. Не рассчитывая пока на отдачу, она придет потом. Приложенные усилия не уйдут в песок. Сейчас вы очень сильны духом, влиятельны, удачливы, но если возникли на пути к цели преграды, они имеют кармическую причину и требуют преодоления. Судьбоносный маршрут в этом году проходит по пиковым вершинам в любой деятельности. Все по максимуму. С чем духовным лилипутам не справиться. Будьте осторожны за рулем, избегайте легкомысленных трат. Для водителей это год серьезных испытаний. 6 марта – удачный день.

СТРЕЛЬЦЫ

Былое требует экскурса назад для исправления допущенных ошибок. Чтобы сделать шаг вперед, нужно покопаться в памяти и повторные сценарии событий трансформировать на новый лад, переосмыслить все с учетом "плюсов" и "минусов", прежде всего в семейной сфере. Восстановите разрушенные отношения с близкими. Счастливая семья и брак – это флагман благополучия, что держится на вашей глубокой мудрости. И не пытайтесь диктовать собственные правила, спровоцируете антагонизм окружения. Мощный энергопотенциал следует направить в практическое русло.

КОЗЕРОГИ

Ваш приоритет – духовные ценности, а за содержимое кошелька не переживайте. Следуйте высоким идеалам, больше общайтесь с друзьями, наполняйтесь свежими впечатлениями, ищите родственные души. Развивайте в себе психологические качества, это чудодейственная сила. И учитесь быть благодарными, сейчас вы баловни судьбы, вас все любят. Но эта манна счастья быстротечна. Постарайтесь не паразитировать, а с максимальной продуктивностью использовать эти привилегии. Заботьтесь о коллективе, здесь вы лидер, на которого молятся, поэтому не подведите и оправдайте надежды соратников, товарищей. События недели мотивированы кармически, каждый пожнет плоды нарушения духовных и юридических законов. Если вскроется и ошарашит что-то негативное, не удивляйтесь. Тайные недруги тоже снимут овечьи шкуры.

ВОДОЛЕИ

У вас огромный ассортимент желаний, но для их воплощения нужны немалые деньги, что сейчас реально. Возможны выгодные деловые предложения, поэтому мобилизуйтесь, отсейте зерна от плевел и остановитесь на перспективных заказах. Профессионализм достиг совершенства, бизнес в расцвете, высокие покровители всегда на подхвате. Но и вы платите аналогичной монетой. Взять под крыло, составить протекцию, помочь росту чужой карьеры нужно непременно. Ведь вы обладаете незримой силой, колоссальным жизненным опытом, что надо срочно отдавать. Именно гармоничные отношения с людьми станут залогом успешной делового сотрудничества в будущем. Способствуя триумфу высшего "Я".

РЫБЫ

Вы на пороге успешных новых начинаний, берите на вооружение хороший опыт, тихо прощайтесь с прошлым. Личные возможности колоссальные, ум ясный, самооценка объективная, вы знаете, чего хотите, а это сокращает путь, устраняет препятствия к цели. Главное ладить с партнерами по работе, договориться и расставить акценты на интересах, пожеланиях, не нарушая баланса между работой и отдыхом. На должностном статусе пока не зацикливайтесь, вы блестящий специалист, мастер на все руки, рост по "горизонтали" с хорошей зарплатой (плюс повезет на левые подработки) вполне вас удовлетворит. Если хромает здоровье, все поправимо. Профилактические мероприятия, спорт помогут оздоровлению. В дружеской сфере возврат к прошлому, вернутся старые друзья. Если это в тягость, скорее всего вам нужно строить отношения на совершенно новых интересах. 6 марта для вас удачный день.