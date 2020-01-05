Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 5 по 11 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

10 января в 21ч. 11 мин. состоится затмение Луны в знаке Рака. Движение по коридору Затмений продолжается, динамика событий предначертана Свыше, и не поддается нашей воле. Идет подведение итогов за последних два года с жесткими сценариями.

Ярко активизируется "то", что было скрыто прежде, выхода нет, нам придется принять, либо расстаться с планами, проектами или отношениями. Это период жесткой постановки "да" или "нет" из-за влияния внешних факторов, предопределенных условий, воздействовать на которые, увы, мы не можем.

В это время можно как потерять, так и найти. Разорвать исчерпавшие себя узы или объединиться и снова начать отношения, сотрудничество на новых условиях.

Все тайное становится явным (указывая, где мы были слепы, заблуждались) чтобы очиститься от допущенных ошибок, нравственной грязи. Она всплывет на поверхность, став достоянием публичных скандалов, чтобы навсегда исчезнуть.

Контролируйте эмоции, сгоряча не делайте скоропалительных шагов, ибо сейчас мы проходим точку невозврата. Важные выборы целесообразно делать после 24 января.

Внимание Ракам, Козерогам, Овнам, Весам: пристегните "ремни безопасности", будьте крайне осмотрительны в своих действиях!

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Овна

Вертикаль "родители-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена" требуют безотлагательной модернизации. Но властный диктат или жертвенная заботливость в ущерб себе, не подходят для воспитательного тренинга. Это крайности.

От вас требуется быть разумно услужливыми, вовремя помогать и не читать нравоучения, а показать на собственном примере, как быть образцовым семьянином, почитать фамильные традиции. Что и станет блестящим воспитательным рычагом. Ваш прогресс в благополучии семьи. Идите везде на компромисс, проявляйте дружескую солидарность к окружающим.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Тельца

Радуйтесь своей востребованности, ведь в этом и заключается счастье, благодарность обязательно вернется. Да, сейчас все, куда не повернешься, от вас "чего – то" хотят, удовлетворяйте их интересы, но и о собственных не забывайте. Они лидируют. Мотайте на ус чужие советы, а личные умозаключения, взгляды ставьте на первое место, их роль судьбоносна. Залог успешного персонального развития.

Делайте любое дело не спустя рукава, а с любовью, творческим огоньком и тогда в вашу жизнь придет изобилие и успех. Профессиональная сфера самая удачная.

Отношениям с близкими (братья, сестры, соседи, одноклассники, коллеги, приятели) суждено перейти на высший виток эволюции. Где резонатором инициатив должны стать вы. Но самое большое достижение – найти себе родственную душу!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Близнецов

Пребывая в тотальной зависимости от обстоятельств, окружающих людей, вы достойны награды героя. Ведь поставив крест на собственных амбициях, шкурных интересах, познали главный постулат: партнерская идиллия, где все ресурсы идут в общий котел – это смерть для эгоизма. И доказали отличным поведением, как можно любовью и терпением, заботливостью, милосердием преодолеть все сложности взаимоотношений.

Старайтесь не обделить себя: удовлетворяя других, творя добро, вы обязаны получать личное наслаждение на всех уровнях, чтобы душа не очерствела.

Рак (21 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Рака

Отправляться в "автономное плавание" на поиски романтических приключений– полное безумие. Ваше место в гармоничном союзе рядом с любимым спутником, которым нельзя манипулировать. Избегайте самоутверждаться за счет других, да вы личность яркая, влиятельная, но если не умеете ладить с окружающими, находить ключ понимания – это плохо.

Основная задача, научиться жить в мире и согласии, диктуя собственные правила игры. Быть подкаблучником запрещено.

Сейчас каждый ваш шаг под микроскопом, чтобы не обескуражить окружающих, шлифуйте имидж, срочно избавляясь от плохих привычек, комплексов, внутренняя трансформация крайне необходима для благополучия в будущем. Если вчерашние недруги, конкуренты станут надежными компаньонами, покровителями, значит вы эволюционируете.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Льва

Путь реализация желаний лежит через ответственную службу на благо других. Хотите быть удовлетворенными и обеспеченными заботьтесь о близких, трудитесь, ваше задание – получить везде продуктивный результат. И не жить за чужой счет.

Сейчас вокруг все тайное станет явным, ложь, заблуждения, подозрения материализуются. Мужественно встречайте истинную правду и делайте соответствующие выводы. Дальше двигаться вслепую нельзя. Работы, здоровья, близкого окружения это касается прежде всего. Держитесь благоверных, если ваши сердца бьются в унисон, значит все нормализуется.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Девы

Вы влиятельны, артистичны, но тяготеете к пуританским вкусам. Пускаться во все тяжкие трезвый разум не дает. Если возникла из прошлого старая романтическая связь, это не случайно, значит "что-то" вы не завершили. Подбросьте "горючего" в тлеющие угли отношений. А дальше решайте сами. Ведь будущее союза зависит от совместных чувств, дружбы, общности мировосприятия.

Социум – самая активная сфера, будьте на общественном плаву, возобновите дружеские связи, здесь решается будущее судьбы. Если друзья требуют теплых заботливых отношений, с радостью выполняйте их пожелания. Именно в амплуа заботливого сердобольного товарища вы будете духовно развиваться.

Профессионалов, бизнесменом ждут судьбоносные выгодные контракты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Весов

Атмосфера очень наэлектризована. Вы под перекрестным огнем семейных, партнерских, рабочих проблем. Хоть разорвись!

Нужно тянуть огромный воз семейных нагрузок и на работе перевоплотиться в тягловую лошадь, угождать начальству.

Если дома вы рациональный прагматик, то на работе все наоборот, стремитесь к тонким задушевным отношениям с коллективом, здесь нужно удержаться на карьерном плаву, чему будет способствовать позитивная эмоциональная атмосфера с сотрудниками, высшим руководством.

Главное не побить горшки с шефом, проявляйте толерантность, не сталкивайте людей лбами!

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Скорпиона

Прошлое воскресло, к вам вернулись родственные души, старые знакомые, друзья, соседи и даже места встреч. Казалось бы ниточка оборвалась, но увы, нужно эту связь "перезагрузить" и общаться дальше. В будущем отношения сыграют судьбоносную роль.

Поэтому выкладывайтесь на все "сто" и постарайтесь отсортировать ненужных людей, а точнее тех, кто не дышит с вами одним духом. Впрочем окружающие "рулят" на свое усмотрение, у них свой курс, подстраивайтесь под их ритм, не прогадаете. Принуждать к действиям, навязывать собственные взгляды опасно, это минное поле. Ищите высший духовный авторитет для себя!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Стрельца

Тема материальных взаимоотношений последнее время накладывает фатальный отпечаток на вашу жизнь. Скрестив в борьбе за финансовое лидерство в любом союзе (деловом, супружеском) шпаги личных интересов, победы вам не одержать, хотя на ничью можете рассчитывать. Во избежание необратимых разрушений.

Деньги не должны стать яблоком раздора, помните об этом всегда, и вовремя давайте задний ход. Если окружающие требуют уступить, раскошелиться, профинансировать – не жадничайте, богатеет тот, кто делится! Чужие желания нынче для вас есть судьбоносным ориентиром.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Козерога

Вы благородный покровитель для окружающих и это прекрасно! Но если альтернатив не приемлете, принципиальны, как скала, поступиться на пядь никак не готовы, все плюсы натуры нивелируются, накладывая негативную печать на славный имидж. А хуже всего – отнимают драгоценные силы. Порхать бабочкой не мечтайте.

"Отматывайте пленку" назад и наверстывайте упущенные возможности, искореняйте негативные черты, плохие привычки.

Пришло время начать новую жизнь на абсолютно других условиях, где первую скрипку играет партнер, окружающие. А ваш удел – шагать в ногу рядом, помогать, делиться опытом. Прислушиваясь к их требованиям.

Если не готовы обуздать Эго, прогнуться, скрытый внутри вулканический процесс приведет к роковому саморазрушению. Или вас партнер отфутболит.

Учитесь приспосабливаться!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Водолея

Вы пленяете очарованием, проживая "сценарии" из прошлой жизни, где все (ошибки, достижения) переплелось, требуя навести порядок. Иначе в будущее двери закрыты. Главное – не "провалиться" из реальности в другое виртуальное измерение, и достичь баланса на внутреннем уровне. Сейчас от вас требуются жертвы на алтарь благотворительности. Не скупитесь, с радостью делитесь с бедолагами. Но знайте меру и не позволяйте садиться себе на шею. "Халявщиков" гоните прочь.

Ваша задача трудиться и зарабатывать собственными силами. А за помощь, услуги получать эквивалентную плату. Судьба благоволит труженикам, чутким и заботливым, готовым рьяно трудиться на любом поприще. Не смейте продавать свой труд по заниженной цене!

Многим предстоят перемены на работе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 5-11 января для Рыб

Прочь сомнения, вас любят, откройте сердце навстречу пламенным чувствам, пусть любовь поглотит вас, разрушит, воскресит и в конечном итоге изменит навсегда! Встречайте старых друзей, братские взаимоотношения снова возвращаются из прошлого, требуя доработки. Пообщайтесь, поностальгируйте. В прошлом вы прошли достойный путь с рационалистичными подругами, товарищами, умеющими крепко стоять на земле, с которыми творили большие дела и зарабатывали деньги. Развили в себе практицизм, хозяйские черты. Чудесно.

Но теперь судьба вносит коррективы, вам нужно настроиться на романтическую волну и влюбиться, чтобы воцарился праздник в душе. Милые Рыбы, если чувство окрыленной влюбленности (из-за прагматизма) атрофировано, судьба за вас побеспокоится вдвойне ибо это вносит диссонанс во мироздании. Наслаждайтесь с теми, кто симпатичен, люб и дорог! Вкусы страстных увлечений кардинально меняются.

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