Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6-12 сентября для всех знаков зодиака

Начало недели задаст ровный и спокойный тон в настроении большинства знаков зодиака, что позволит без проблем решать накопившиеся вопросы. Будет ощущение оптимизма, подъема сил и твердой почвы под ногами.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

К концу недели активность и деятельность в поступках усилится, вы сможете свернуть горы, найти полезные знакомства и переговорить с великим множеством людей на интересные и актуальные темы.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Овна

Начало недели для Овнов не слишком благоприятное в сфере развития личных отношений. Вам лучше не проявлять чрезмерный эгоизм и гнаться за удовольствиями. Кроме того, вам придется налаживать добрые отношения с детьми. Выходные лучше провести в кругу друзей и родных людей, чтобы переоценить свои приоритеты.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Тельца

На следующей неделе у Тельцов складываются удачные взаимоотношения со всеми членами семьи: и с детьми, и с любимым человеком. Даже ваша изначальная пассивность и изменчивость настроения не станет помехой в любовном проявлении чувств. Однако будьте осторожны, не заиграйтесь и не поддайтесь искушению измены.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Близнецов

В течение всей следующей недели у Близнецов все складывается благополучно. В семье царит мир и гармония, а на работе можете рассчитывать на бонус. Вы способны решить любые, даже сложные вопросы. Однако в выходные вас может подстерегать обман, сплетни и потеря доверия. Опасайтесь мошенников и краж.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Рака

Раки на предстоящей неделе будут готовы к новым знакомствам, деловым контактам и даже любви с первого взгляда. Но не позволяйте окружающим наживаться на вашей доброте и отзывчивости. Покупки, совершенные в конце недели, несмотря на свою дороговизну, будут удачными и прослужат вам долго.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Льва

Благородным Львам на следующей неделе будет свойственно состояние умиротворенности и отзывчивости по отношению к окружающим. Люди будут вам доверять и поддаваться вашему влиянию. Благоприятный период, чтобы посвятить его активному отдыху, спорту, а также заняться укреплением здоровья, начать курс лечения.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Девы

Чтобы найти гармонию с собой и миром, Девам предстоит покопаться в себе, пофилософствовать и поразмышлять о своем предназначении в этой жизни. В среду возможны незначительные проблемы в личных делах. Но пусть они вас не отвлекают от работы. Будьте аккуратны за рулем и следите за здоровьем.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Весов

Весы большую часть следующей недели будут лениться, будут растеряными, в состоянии повышенной нервозности. Это, конечно же, может негативно сказаться на работе, а также на ваших отношениях с начальством и окружающими. В таком состоянии лучше не начинать новых дел. Но зато к концу недели все образуется.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Скорпиона

Скорпионов ожидает вполне благополучная семидневка. Работа во вторник доставит особое удовольствие. Ваши партнеры будут легко идти на контакт. Покупки будут удачными. В пятницу займитесь решением семейных вопросов и потребностей ваших детей. Также полезно будет своевременно избавиться от ненужных вещей.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Стрельца

В этот период Стрельцам часто предстоит делать сложный выбор, быстро принимать решения и идти на компромиссы, чтобы сохранить гармоничные отношения с окружающими. Такой напряженный график на протяжении всей недели потребует хорошего активного отдыха. Возможен приезд родственников.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Козерога

Проявление эгоизма и сиюминутного удовольствия в середине недели для Козерогов чревато проблемами и ссорами в уже устоявшихся прочных взаимоотношениях. Подумайте, нужен ли вам такой обмен? Благоприятным будет совместное решение хозяйственных вопросов, а также развлечения и отдых на выходных.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Водолея

Начиная с понедельника Водолеев ждет сложный период, когда вашим коллегам, друзьям и знакомым потребуется ваша помощь. Будьте внимательны – вас попросту могут использовать. Не берите на себя лишней ответственности. Постарайтесь хорошенько отдохнуть, иначе вам не избежать нервного и физического перенапряжения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Рыб

У Рыб будет удачная во всех смыслах неделя для налаживания личных отношений, занятий с детьми, романтических знакомств и флирта. Встречи и беседы с приятными людьми пойдут вам на пользу. В субботу старайтесь не злоупотреблять алкоголем, иначе вам не избежать проблем со здоровьем. А это будет совсем не вовремя.

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