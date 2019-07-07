Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 7 июня по 13 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю 7 июня- 13 июля предполагает, что любые разногласия следует устранять мудро и взвешенно, учитывая пожелания, интересы окружающих. Вы обладаете влиянием на окружающих, что умножает шансы на успех в социуме, расширяет сферу коммуникаций, способствуйте успешному самообразованию. Стремитесь улучшить отношения с близкими, коллегами, соседями, родственниками, оздоровить психологический домашний микроклимат, где царит высокое эмоциональное напряжение.

Сейчас целесообразно менять обстановку, действовать на свое усмотрение, слушая собственный голос. Но в то же время будьте услужливыми, толерантными там, где вы зависимы от чужих ресурсов, интересов, желаний, не бойтесь идти на риск. Трудитесь везде с удовольствием, в любую работу следует вносить изюминку красоты и творческой эстетики, повышать на ходу образовательный и профессиональный уровень, быть интеллектуально "подкованными".

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Овнов

Не расшатывайте семейной лодки. Родные — ваш надежный оплот, живите мирно, благоустраивайте быт, искренне любите домочадцев, уважайте фамильные традиции, помогайте материально. Любые разногласия следует устранять мудро и взвешенно, учитывая пожелания, интересы окружающих. У вас – прекрасный философский кругозор, что способствует познанию высших истин. Устраняясь от домашних проблем и отдаваясь фанатично работе, вы допускаетесь фатальной ошибки. Судьба благоволит тем, кто печется не за работу, реализацию карьерных амбиций, а вкладывает ресурсы на благо семьи. Занимаетесь семейны бизнесом. Здесь кузня счастливого будущего.

У многих – крах карьеры, потеря должности (в последне время) есть судьбоносной, не отчаивайтесь, это к лучшему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Тельцов

Вы обладаете влиянием на окружающих, что умножает шансы на успех в социуме, расширяет сферу коммуникаций, способствуйте успешному самообразованию. Любое общение наполняет позитивными эмоциями, дает прекрасный урок знаний, которые сейчас вам очень нужны. Стремитесь улучшить отношения с близкими, коллегами, соседями, родственниками, оздоровить психологический домашний микроклимат, где царит высокое эмоциональное напряжение. Все, что нужно для эволюции, не далеко, а – рядом, будьте внимательны и любознательны. Возник к чему-то интерес – непременно его удовлетворите

Сейчас целесообразно менять обстановку, действовать на свое усмотрение, слушая собственный голос. Но в то же время будьте услужливыми, толерантными там, где вы зависимы от чужих ресурсов, интересов, желаний, не бойтесь идти на риск. Трудитесь везде с удовольствием, в любую работу следует вносить изюминку красоты и творческой эстетики, повышать на ходу образовательный и профессиональный уровень, быть интеллектуально "подкованными".

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Близнецов

Отдайте швартовы "хочу". Энергия бурлит, живите на полную катушку, выжимая из бытия максимум эмоциональных наслаждений. Каждое мгновение призвано дарить сердечное удовольствие, аккумулирующие силы на будуще

Не бойтесь прослыть эгоистом, нынче собственные желания священны (балуйте себя, делайте то, что по нраву), а поддавшись чужому насилию, разрушите будущее.

Единое условие – рассчитывать на собственные ресурсы и ничего ни у кого не просить, чтобы реализовать замыслы. Чужая поддержка, финансирование, кредиты сейчас зона заминированная. Учитесь тонко чувствовать, вам отказали, проигнорировали, уходите без обид, иначе подорветесь.

Заботьтесь о детях, любимых, ныне вы проходите апогей прекрасных партнерских отношений. Если сердца с давним спутником бьются в унисон, значит ваш союз благословенный. Искать лучшего не следует.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Раков

Внутренний мир глобально преображается, вы переполнены экспрессивными чувствами, желание пройти барьеры препятствий и испытать на прочность собственные энергоресурсы невероятное. Впрочем, самоутверждение за счет разрушений — после меня хоть потоп - недопустимо.

Договаривайтесь и приспосабливайтесь к обстоятельствам. Да, вы готовы пробить любую стену преград ради продвижения вперед. Если нет энергетической взаимоотдачи из окружающего мира, это знак, что вы слишком эгоистичны и мало обращаете внимания на реакцию среды. А надо детонировать в людях аналогичные качества и зажечь их на большие дела. Путь к процветанию лежит через компромисс интересов.

Работу менять нецелесообразно, она у вас замечательная, разгребайте старые трудовые завалы, подрабатывайте на стороне и уделяйте максимум внимания домашним делам.

Ракам, над которыми висит "дамоклов меч" супружеского развода, совет: в итоге решать вам. Проявляйте благоразумие и помните об ответственности за окончательное решение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Львов

Вы фигура яркая, эпатажная, везучая и до безрассудства отважная, готова ринуться в бой ради правого дела. Вокруг все тайное становится явным, предчувствия, подозрения оправдываются, у многих проснется дар ясновидения. Кто чем дышит (обманы, предательства), какие вынашивает планы, заговоры - все, как на ладони. Это дает возможность как явного, так скрытого влияния на ситуации, окружающих.

Судьба дает шанс проявить себя блестящим стратегом и тактиком как на передовой так и в тылу. Придерживайтесь духовных и юридических законов, избегайте авантюр, берегите секреты, в ваших руках скрытые рычаги влияния, а это огромная сила на пути реализации собственных планов.

Только не насилуйте себя ради прибыли нелюбимой работой. Она изматывает, отнимая драгоценные силы. Проявляйте артистизм, в актерском амплуа вы само совершенство. Рекламируйте свои достижения, таланты, чем привлечете нужную публику. И непременно любите все сердцем окружающий мир, вибрации ваших чувств несут благодатную силу.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Дев

Вам отведена роль общественного деятеля, политического стратега на социальной арене. Энергия больших коллективов (дружеских, деловых) мощна и животворна. Объединяйтесь с теми, чье мировозрение созвучно вашему, стройте мосты дружбы с людьми, чьи убеждения близки вашему высшему "Я". Сейчас вы – сердце и мозг любого коллективного организма, сплоченного общим интересом (дома, на работе, в обществе). И можете успешно с пользой использовать этот колоссальный ресурс. Достойному лидеру судьба дарит призы.

Тем, кто переживает из-за нехватки романтического драйва, совет, не отчаивайтесь, вы вышли на тот уровень, когда дружба есть высшей ипостасью любви. Амурные страсти — это тема отработанная. Но вы любимы и желанны.

Раскошеливайтесь, время сорить деньгами, делать подарки, важные покупки для дома. И будьте начеку, тайные враги ополчились (до 19 августа).

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Весов

Неделя очень напряженная, прошлое и будуще сплелось в один клубок, тормозя восхождение в карьере (бизнесе). А это является первоочередной задачей. Не зацикливайтесь на домашних делах, вам следует заниматься работой, совершенствовать профессиональное мастерство, стремиться к высшему статусу. Придерживайтесь должностной субординации, Отрегулируйте отношения "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена". Вы обладаете прекрасным талантом общения, отличной эрудицией, изобретательность, в искусстве коммуникаций с людьми вне конкуренции.

Этим и руководствуйтесь в моменты ссор, разногласий. На домочадцев не обижайтесь, это ваш крест, несите его смиренно и дозировано. Перегрузки, скандалы дома противопоказаны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Скорпионов

Ваш философский кругозор успешно прогрессирует, то, что вдохновляло ранее, уже себя изжило и уходит в прошлое. На смену вчерашним идеалам приходят новые ценности, увлечения. Их источник -- высшее образование, поездки за рубеж, туристические вояжи, ознакомление с другими культурами, менталитетом. А также люди высокой духовной культуры, учителя. К тем, кто находится далеко от родных мест, судьба благоволит. Не ропщите, даже если все складывается не по вашему сценарию, в итоге будете в выигрыше. А вблизи от дома, вам ничего хорошего не светит, одни проблемы. Расширяя мир познаний вы развиваетесь духовно. А также готовите тайный плацдарм для карьерного роста, повышая образовательный уровень, совершенствуя квалификацию.

На безденежье жаловаться грех, нынче вы достаточно обеспечены, старые источники прибыли фонтанируют. Не будьте скрягой, делитесь благами, финансируйте нуждающихся. Нынче средств, привилегий дается с лихвой, не только для вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Стрельцов

Для достижения продуктивного результата следует объединяться с теми, чьи ресурсы больше ваших. Особенно если сели на финансовую мель.

Вы зависимы от чужих интересов, сердец и кошельков, и они к вашим услугам, если укротите Эго, не будете скрягой. Умерьте аппетиты, держите себя в моральных рамках, делайте все с чистой совестью и получите все благ вдоволь: любви, уважения, здоровья. Личные увлечения, хобби следует перевести в разряд профессиональных, именно здесь ваши творческие порывы найдут благодатную почву.

Если работаете в большом коллективе или сплоченной команде единомышленников можно взять на себя функции лидера, готового экспериментировать, идти на риск. Главное не перегнуть палку, пытаясь самоутвердиться за чужой счет. Это уже разрушающий эгоцентризм. Живите экономно, взаймы ничего не давайте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Козерогов

Обстановка наэлектризованная, отношения, "я-окружающий мир" достигли критического пика. Избегайте командирского тона, не прите напролом как бульдозер там, где вам сопротивляются. Приноравливайтесь, идите на компромисс, будьте дипломатом, нахрапистые действия несут фатальные разрушения.

В браке отдайте бразды правления благоверным. А одиноким самое время искать гармоничную половинку. Автономное плавание подходит к концу.

Сейчас вам нужно действовать очень деликатно, в одночасье следя за реакцией окружающих, чтобы вовремя дать задний ход. И не запустить маховик скандалов. Если человек раздражает, значит он ваше зеркало, носитель негативных качеств, которые следует срочно искоренить в себе.

Внимание карьеристам: достойных конкурентов у вас много, не расслабляйтесь, а беритесь за все, что вам поручают работодатели. И даже трудитесь безвозмездно. Волонтеры, меценаты призваны выполнять высшую благотворительную миссию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Водолеев

На службе пертурбации идут динамичным темпом. Вдохновенно тяните трудовой плуг, пашите на совесть, "репертуар" нагрузок и обязанностей расширится, требования руководства возрастут. Однако вас, мастеров на все руки, ничем не запугаешь. Придерживайтесь должностной субординации, на ходу учитесь профессиональным премудростям, тогда разбогатеете и здоровья прибавится.

Сфера счастливых шансов — трудовой коллектив, коллеги, начальство, где следует проявлять солидарность, играть за их правилами. Тогда никто вас не "подсидит". Проблемы социума - тоже на повестке дня, проявляйте активную гражданскую позицию, воспитывайте в себе дух братства, коллективизма. Но бунтов, протестных акций не устраивайте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 7 июня-13 июля 2019 года для Рыбы

Жизнь – это увлекательная эмоциональная игра, где вам отведена роль вдохновенного актера. Приспосабливайтесь к обстоятельствам, меняйте маски, играйте, получая в первую очередь для себя удовольствие. Романтические игры тоже входят в этот репертуар, где вам предназначено ставить собственные сценарии, быть режиссером и актером, чтобы осчастливить аудиторию поклонников и любимцев.

Судьбы детей, возлюбленных выходят на судьбоносный маршрут, служа вам ориентиром. Дайте им возможность самоутвердиться, заявить о себе в социуме. Занимайтесь профессиональным ростом (но только любимым делом), здесь широкий спектр возможностей, конвертировать природные таланты и профессионализм в хорошую должность.

На друзей не полагайтесь, здесь полный штиль, дружеская сфера требует обновления — со старыми друзьями неинтересно. Но до мая 2020 года запустить здесь процесс модернизации пока не удастся.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Овен.

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