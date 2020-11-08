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Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 8-14 ноября для всех знаков зодиака

Будьте готовы к тому, что многие знаки зодиака в начале недели за мелочами не смогут разглядеть более важные и глобальные темы. Это касается таких важных сфер жизни как работа, бизнес, карьера, партнерские отношения.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Вторая половина недели даст настрой на покой и гармонию. Снизится вероятность конфликтов. Появится желание находить общий язык с людьми и идти на компромиссы.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Овнам следует как можно эффективнее использовать предстоящий период. Уже в понедельник перед вами открываются довольно большие перспективы как в карьере, так и в личной жизни. Поторопитесь с ответственными решениями, потому что из-за переменчивости настроения вас может ожидать фиаско в финансовой сфере.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

В целом Тельцов ожидает ровная, стабильная и ничем не примечательная неделя. Вы неплохо справляетесь с работой, да и дела сердечные не огорчают. Но если вы по натуре романтик или авантюрист, то в какой-то момент вам попросту станет ужасно скучно. Вся надежда на яркие выходные. В среду уделите внимание своему здоровью.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецам следующая неделя сулит интересную творческую работу – вы почувствуете себя мастером. Также будет полное взаимопонимание с детьми и завидный успех у противоположного пола. В остальном спокойный и ровный период вплоть до выходных. Ваша работоспособность на высоком уровне. Здоровье не беспокоит проблемами.

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Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Для Раков предстоит период семейных разборок, конфликтов и недопонимания. Поберегите нервы во вторник. До окончательного разрыва, возможно, и не дойдет, но эмоции могут не на шутку зашкаливать. Так что старайтесь держать себя в руках и уходить от возможных провокаций. Друзья также потребуют вашего внимания.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

У Львов вся следующая неделя пройдет активно и по-деловому. Вы без проблем решаете рабочие вопросы, налаживаете новые контакты и связи. Если в среду вы сумеете обуздать свою взрывную натуру в общении с людьми, то запланированные в этот день дела пройдут на ура, и перед вами откроются новые многообещающие перспективы.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Служебные контакты и финансовые вопросы будут занимать все время у Дев. Дела решаются неплохо, но отнимают у вас слишком много энергии. Будьте к этому готовы, чтобы уже в середине семидневки не свалиться без сил. На выходных вас поглотят проблемы членов семьи – так что имейте в виду, что полноценно отдохнуть не получится.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Очень удачная неделя ожидает представителей знака Весы. Не стоит просто беззаботно плыть по течению, наслаждаясь подарками судьбы, пусть даже и вполне щедрыми. Возьмите инициативу в свои руки, проявите мудрость в решении вопросов, и вы будете незамедлительно вознаграждены. А вот как распорядиться бонусами судьбы – решать вам.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

В течение всей следующей недели Скорпионов поджидает период затишья и вальяжности. Многим будет легче поддаться такому пессимистическому настроению, нежели проявлять усилие и действовать, преодолевая собственную лень. А напрасно. Уделите внимание здоровью, иначе оно может вас подвести и дать сбой в самый неподходящий момент.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Предстоящий период у Стрельцов замечательно подходит для карьерного роста во вторник, решения личных вопросов в среду, а также налаживания любовных отношений в пятницу. Ваши желания сбываются день за днем, а потому грех не воспользоваться такой удачей. Постарайтесь также не забывать об отдыхе, чтобы полноценно восстановиться.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Следующая неделя чревата для Козерогов проблемами в сфере работы и бизнеса. В понедельник прежде чем принимать важные решения хорошенько подумайте и взвесьте свои шансы на успех. Старайтесь исполнять обещанное и все делать в срок, иначе вас ждут проблемы. А вот риски будут неоправданными и не доведут до добра.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям лучше держать язык за зубами и критично не высказываться о чужом мнении, тем более, когда вас об этом не просят. Предстоящая неделя может принести проблемы на работе или обернуться неприятностями в отношениях с близкими и членами семьи. В данном случае молчание для вас – это стопроцентное золото.

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

У Рыб на следующей неделе очень даже неплохо складываются дела, основанные на общении с окружающими. Вас ожидают приятные встречи с нужными людьми, готовыми вам помочь. А новое знакомство в середине семидневки, возможно, станет роковым, и вы наконец-то найдете свою половинку или хотя бы единомышленника.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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