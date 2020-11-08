Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 8-14 ноября для всех знаков зодиака
Будьте готовы к тому, что многие знаки зодиака в начале недели за мелочами не смогут разглядеть более важные и глобальные темы. Это касается таких важных сфер жизни как работа, бизнес, карьера, партнерские отношения.
Вторая половина недели даст настрой на покой и гармонию. Снизится вероятность конфликтов. Появится желание находить общий язык с людьми и идти на компромиссы.
Овнам следует как можно эффективнее использовать предстоящий период. Уже в понедельник перед вами открываются довольно большие перспективы как в карьере, так и в личной жизни. Поторопитесь с ответственными решениями, потому что из-за переменчивости настроения вас может ожидать фиаско в финансовой сфере.
В целом Тельцов ожидает ровная, стабильная и ничем не примечательная неделя. Вы неплохо справляетесь с работой, да и дела сердечные не огорчают. Но если вы по натуре романтик или авантюрист, то в какой-то момент вам попросту станет ужасно скучно. Вся надежда на яркие выходные. В среду уделите внимание своему здоровью.
Близнецам следующая неделя сулит интересную творческую работу – вы почувствуете себя мастером. Также будет полное взаимопонимание с детьми и завидный успех у противоположного пола. В остальном спокойный и ровный период вплоть до выходных. Ваша работоспособность на высоком уровне. Здоровье не беспокоит проблемами.
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Для Раков предстоит период семейных разборок, конфликтов и недопонимания. Поберегите нервы во вторник. До окончательного разрыва, возможно, и не дойдет, но эмоции могут не на шутку зашкаливать. Так что старайтесь держать себя в руках и уходить от возможных провокаций. Друзья также потребуют вашего внимания.
У Львов вся следующая неделя пройдет активно и по-деловому. Вы без проблем решаете рабочие вопросы, налаживаете новые контакты и связи. Если в среду вы сумеете обуздать свою взрывную натуру в общении с людьми, то запланированные в этот день дела пройдут на ура, и перед вами откроются новые многообещающие перспективы.
Служебные контакты и финансовые вопросы будут занимать все время у Дев. Дела решаются неплохо, но отнимают у вас слишком много энергии. Будьте к этому готовы, чтобы уже в середине семидневки не свалиться без сил. На выходных вас поглотят проблемы членов семьи – так что имейте в виду, что полноценно отдохнуть не получится.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
Очень удачная неделя ожидает представителей знака Весы. Не стоит просто беззаботно плыть по течению, наслаждаясь подарками судьбы, пусть даже и вполне щедрыми. Возьмите инициативу в свои руки, проявите мудрость в решении вопросов, и вы будете незамедлительно вознаграждены. А вот как распорядиться бонусами судьбы – решать вам.
В течение всей следующей недели Скорпионов поджидает период затишья и вальяжности. Многим будет легче поддаться такому пессимистическому настроению, нежели проявлять усилие и действовать, преодолевая собственную лень. А напрасно. Уделите внимание здоровью, иначе оно может вас подвести и дать сбой в самый неподходящий момент.
Предстоящий период у Стрельцов замечательно подходит для карьерного роста во вторник, решения личных вопросов в среду, а также налаживания любовных отношений в пятницу. Ваши желания сбываются день за днем, а потому грех не воспользоваться такой удачей. Постарайтесь также не забывать об отдыхе, чтобы полноценно восстановиться.
Следующая неделя чревата для Козерогов проблемами в сфере работы и бизнеса. В понедельник прежде чем принимать важные решения хорошенько подумайте и взвесьте свои шансы на успех. Старайтесь исполнять обещанное и все делать в срок, иначе вас ждут проблемы. А вот риски будут неоправданными и не доведут до добра.
Водолеям лучше держать язык за зубами и критично не высказываться о чужом мнении, тем более, когда вас об этом не просят. Предстоящая неделя может принести проблемы на работе или обернуться неприятностями в отношениях с близкими и членами семьи. В данном случае молчание для вас – это стопроцентное золото.
У Рыб на следующей неделе очень даже неплохо складываются дела, основанные на общении с окружающими. Вас ожидают приятные встречи с нужными людьми, готовыми вам помочь. А новое знакомство в середине семидневки, возможно, станет роковым, и вы наконец-то найдете свою половинку или хотя бы единомышленника.
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