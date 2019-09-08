Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 8 по 14 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Гороскоп на неделю, 8-14 сентября 2019 года, предусматривает, что нужно плавать по течению, виртуозно балансировать, чтобы всем угодить на службе, удовлетворить собственные интересы и не навредить здоровью.

Пришла пора поэкспериментировать в искусстве лицедейства, все мы в душе актеры и часто прибегаем к юмору, артистизму там, где нужно обойти острые углы, сделать приятное людям. Вдохновить тех, кто пал духом.

Следует меньше зацикливаться на скучном быте, избегать трудовых загрузок. Но будьте начеку, с работодателями возможны конфликты, причина – ваш псевдооптимизм в трудовой сфере.

В личной жизни желательно сосредоточиться на сексуальном аспекте в партнерстве, где для поддержания огня страсти в союзе и прогрессивной духовной динамики нужно активизировать взаимную изобретательность. Вам вместе должно быть всюду интересно. Храните верность постоянному спутнику и не крутите левые интрижки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Овнов

Работа и отдых нынче играют основную роль для поддержания в отличной форме психологического и физического здоровья.

События недели заставят оглянуться назад, чтобы устранить психосоматическую причину своих недугов.

Плывите по течению, виртуозно балансируйте, чтобы всем угодить на службе, удовлетворить собственные интересы и не навредить здоровью. Ведь именно накопленные в течение года стрессовые шлаки сейчас провоцируют болезни. Прислушивайтесь к позывным организма, ваша задача - переключиться на здоровый образ жизни, избавившись от плохих привычек. Сейчас вы – сам себе квалифицированный врач/

Следите за питанием, не злоупотребляйте алкоголем, высокая вероятность отравлений.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Тельцов

Вы – игривы, сексуальны, готовы пуститься на романтическую охоту, однако дальше легкого флирта это не должно распространяться. Храните верность постоянном партнеру, он делает интимную "погоду" в союзе, его желания – святая святых, а вы подстраивайтесь. Жизнь на данном этапе — это развлекательная игра. Пришла пора поэкспериментировать в искусстве лицедейства, все мы – в душе актеры и часто прибегаем к прикольному юмору, артистизму там, где нужно обойти острые углы, сделать приятное людям. Вдохновить тех, кто пал духом.

Тема любви и дружбы – самая напряженная, здесь перемены, где вы рискуете попасть в сети иллюзий. Контролируйте свои дружеские симпатии, не поддавайтесь на крючок чужих идей. Они обманчивы. Друзья нынче – великие искусители. Это касается клубов по интересам, ассоциаций, коллективных проектов, общественной деятельности, корпоративного бизнеса.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Близнецов

Вам хоть разорвись, дом и работа требуют максимальных усилий. Тщательно сосредоточивайтесь на домашних проблемах, но и служебные дела не игнорируйте. В профессиональной сфере – перемены, но не обольщайтесь: от них - никакого толку. Следует пустить в ход творческую интуицию, задействовать арсенал психологического воздействия на шефа и коллег, параллельно с практическими навыками, ответственностью и самоорганизованностью.

Отношения "отцы-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена" требуют срочного оздоровления. Неделя – крайне напряженная, умерьте амбиции, не навязывайте никому свое мнение. Вы склонны к фанатизму, агрессии, ошибочным действиям, плохому вкусу, любые начинания грозят провалом. На покровителей тоже не следует рассчитывать. Визиты в высшие инстанции, юридические консультации отложите.

13, 14—кризисные дни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Раков

Ваш девиз: "да здравствует разнообразие!" На одном месте ничего не высидеть, двигайтесь, меняйте обстановку, общайтесь с интересными людьми, наполняйте душевный храм свежими впечатлениями. Следует меньше зацикливаться на скучном быте, избегать трудовых загрузок. Но будьте начеку, с работодателями возможны конфликты, причина – ваш псевдооптимизм в трудовой сфере. Да, вы специалист широкого профиля, но сейчас будьте максимально ответственны, не беритесь за дополнительные полномочия, задания, избегайте левых подработок, - завалите посевную и запятнаете славную деловую репутацию.

А поскольку конфронтация ослабла, соперники и недруги временно угомонились (а возможно и навсегда), укрепляйте мосты мирного сотрудничества с враждующей стороной, диктуя собственные законы.

Запретите себе идеализировать людей, попадете в сети иллюзий, перепутав черное с белым.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Львов

Сфера прибыли, "беру-даю" самая актуальная, для продуктивного воплощения своих замыслов (инвестиций, важных покупок) нужно все четко до копейки просчитать, чтобы свести до минимума финансовые риски. Брать кредит нельзя. С долгами нужно срочно рас платиться.

Развлекательный досуг – это замечательно, но сейчас здесь негативная полоса, потерпите и не затевайте увеселительных мероприятий.

В личной жизни желательно сосредоточиться на сексуальном аспекте в партнерстве, где для поддержания огня страсти в союзе и прогрессивной духовной динамики нужно активизировать взаимную изобретательность. Вам вместе должно быть всюду интересно. Храните верность постоянному спутнику и не крутите левые интрижки.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Дев

Вы само очарование, восторженные взгляды публики акцентированы на вас везде. На жизненном небосклоне солнечно, энергии хоть отбавляй. Дебютируйте, время "перезагрузиться" и презентовать себя на новом уровне. С интересными планами, прогрессивными творческими проектами.

К сожалению окружающий мир наполнен иллюзиями, склонен к самообману, поэтому лиц, с которыми строите деловые отношения нужно четко проверять и фильтровать (здесь быть переменам), иначе попадете в западню. Залог идиллии в любом союзе – это здравый рассудок и дружеская солидарность, отстаивание групповых интересов, принятие участия в общественной деятельности.

Судьба велит научиться вырабатывать собственную политическую стратегию действий, грамотно использовать ресурсы коллектива, друзей. Примите это к сведенью, если меняете коней на переправе.

На семейный очаг молитесь, здесь судьба прививает вам черты образцового семьянина, любящего партнера, заботливого хозяина.

13-14 – кризисные дни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Весов

Тема работы и здоровья – самая животрепещущая. Прислушивайтесь к физиологическим ритмам, старайтесь не переутомляться, решая проблемы по мере их актуализации. Если очутились в тисках обстоятельств, так нужно, не бунтуйте, смиренно несите это испытание.

На службе перемены, придется расширить круг обязательств, взвалить на плечи новые трудовые полномочия. Но не сильно обольщайтесь в работе, трудовом коллективе полно обманов, коллегам, помощникам не доверяйте. Язык тоже нужно держать за зубами, чтобы не выболтать сгоряча секреты. Рационально нажимайте на тайные рычаги влияния (все до мелочей просчитав) и усердно двигайтесь к цели. В этом году вам предназначено взять высшую планку, получив заслуженный статус в социуме.

Постарайтесь чаще уединяться, в затворничестве удастся выйти на высшие духовные вибрации, получить ценную информацию относительно дальнейших шагов.

10 – удачный день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Скорпионов

У вас есть шанс стать верным другом, блестящим политическим стратегом, общественным деятелем, болеющим за коллективные интересы, пустив в ход свой богатый деловой опыт и творческий потенциал. На профессиональном поприще осваивайте инновационные технологии, карьера советника, консультанта самая процветающая.

На личном небосклоне – тучи иллюзий, не скачите в гречку, никого не соблазняйте, сейчас вы склонны влюбиться совершенно не в того, кто нужен сердцу. И горько пожалеете об этом.

Ориентируйтесь на дружбу с людьми, чьё мировоззрение вам родственно. А личным симпатиям лучше не доверять. Укрепляйте отношения с давними партнерами, сорите деньгами, лишь бы благоверные были довольны. Наслаждайтесь, заботьтесь друг о друге, как на словах, так и на деле, практические знаки внимания, совместные путешествия играют первую скрипку в совместной жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Стрельцов

Семья и работа — два горячих эпицентры, между которыми предстоит лавировать, чтобы везде успеть. Дома перемены (но они обманчивы и нечего хорошего не сулят) будьте милосердными и ласковыми, пусть родные вьют из вас веревки – лишь бы не ссориться.

На службе необходимо полное перевоплощение в трудолюбивого вола. Чтобы удержаться на карьерном плаву, защитить статус, вы должны стать отличным профессионалом, гармонично вписаться в должностную иерархию, где аналитическое мышление плюс практические навыки станут главным козырем.

К сожалению многие планы полетят кувырком из-за ваших неуемных амбиций, неделя неудачна для плодотворных достижений. Берегите и цените то, что имеете.

10 – удачный день.

13-14 – кризисные дни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Козерогов

Вы – на пике творческого взлета, если хотите прорекламировать себя, достичь поставленной цели, благодаря умению планировать, ответственности, практичности, следует еще взять на вооружение дар психолога. Нужно почувствовать, кто чем дышит, суметь отыскать скрытые слабости, тогда сможете вовремя нажать на соответствующие душевные струны людей и достичь желаемого. Соседи, братья, сестры, одноклассники, однокурсники, коллеги - вот сфера, где произойдут неприятные перемены, ибо откроется их внутренняя сущность – лживая и неприятная. Приготовьтесь к разочарованиям и разрыву отношений.

Если готовы простить и принять такими какими они есть, решайте, в любом случае враждовать нельзя, вам нужно любой ценой (уступайте!) жить в мире с окружающими.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Водолеев

Если вас захлестывают бурные порывы и желания, душа тоскует от ненасытного "хочу", а жесткая прагматичная реальность не пускает в рай блаженства, ищите золотую середину. К сожалению, зависимость от рационального окружения (щедрости благоверных) устранить нельзя, бороться с собственническими инстинктами тоже нет смысла. Остается снизить планку аппетитов, объективно оценить ситуацию, пойти на уступки ради дружбы, совместного делового процветания, сексуальной гармонии. Благоверные нынче командуют парадом, и подзадоривайте их не пытайтесь притеснять -- сделаете себе хуже.

Использовать чужие ресурсы, под прессингом зависти не смейте –это провокации лукавого, поддавшись им, рискуете многократно потерять. Живите своим умом, хозяйничая рационально собственными средствами.

10 – удачный день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 8-14 сентября 2019 года для Рыбы

Неделя внутренних перемен, избавления от зависимостей, плохих привычек. Если вы востребованы, нужны людям — это прекрасно, радуйтесь. Отношения "я-ты" выходят на первый план, где стоять крепко на земле помогут брачные партнеры. Они сильны, влиятельны, очаровательны Личная инициативность, творческая оригинальность плюс прагматизм делового окружения — прекрасный сплав для строительства мостов сотрудничества на будущий год.

Минус в том, что собственные поступки подвержены искушениям извне, поэтому прислушивайтесь к советам партнеров, берите пример, пускай их действия служат вам воспитательным уроком и правильным ориентиром в жизни на данном этапе.

Если работа соответствует призванию сердца, значит раскрытие потенциальных возможностей, природных талантов пойдет блестяще. А если нет, но деньги нужны все равно трудитесь. Потом наверстаете, когда наступит удачная полоса в карьере (через месяц).

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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