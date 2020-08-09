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Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

Сегодня, 06:04

Астрологический прогноз на 9-15 августа для всех знаков зодиака

Предстоящая неделя обещает общую расслабленность и умиротворение. Многие знаки зодиака ощутят, что уверенно и твердо стоят на земле, а почва не уходит из-под ног. Также не будет места панике.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Такая тенденция продолжится до самых выходных, и кроме того, появится желание действия и активной жизненной позиции, общения и новых знакомств, творчества и тяги к прекрасному.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Овна

Для Овнов следующая неделя будет вполне благоприятной. И хотя в понедельник ожидаются незначительные проблемы в личных отношениях и профессиональной сфере, уже к среде все образуется. Вы можете быть недовольны налаженными деловыми связями. Имейте в виду, что для вас благоприятна работа в одиночку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Тельца

Следующая неделя для Тельцов складывается хорошо в любовных отношениях. Примерно в середине семидневки прерванные ранее отношения могут возобновиться с новой силой. Одинокие Тельцы имеют большой шанс познакомиться и всерьез увлечься. Также период хорош для деловых отношений и контактов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Близнецов

Благоприятный период начинается у Близнецов. В течение всей недели вас ждет удача в делах, успех в начинаниях и благополучное решение любых накопившихся вопросов. Поэтому ловите момент и старайтесь побыстрее завершить ранее начатые дела, не откладывая на потом. В личной жизни проявите больше чувственности и нежности.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Рака

На следующей неделе Ракам стоит прислушаться к интуиции. Вы полны творческих идей и оптимизма. С середины недели на работе дела начнут складываться успешно. В личных отношениях не стоит скрывать своих чувств или дожидаться какого-то подходящего повода. Просто проявите внимательность и чуткость к партнеру.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Льва

Львов ожидает напряженный период. Из-за непостоянности ваших мыслей и непоследовательности действий уже во вторник могут возникнуть проблемы и существенные разногласия с коллегами. Постарайтесь проявить тактичность – она вам пригодится. В личной жизни вероятно знакомство с интересным человеком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Девы

У Дев наступает насыщенный приятными событиями период. Пришло время отдыха и развлечений. Отношения в семье с любимым человеком складываются гармонично и крепко. А потому старайтесь не проявлять обидчивости – она неуместна. Уделите внимание своей внешности – возможно, пора сменить имидж?

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Весов

Следующая неделя для Весов благоприятна в профессиональных и деловых аспектах. Однако на личном фронте вам грозят серьезные бои, особенно ближе к выходным дням. Обуздайте свою ревность и эгоизм. Вам стоит проявить дипломатичность и такт по отношению к партнеру, иначе вы рискуете потерять доверие и любовь.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Скорпиона

Хороший период для представителей знака Скорпионов. Ваши личные отношения складываются успешно, вы уверенны в себе и привлекательны для противоположного пола – так что не затягивайте со свиданиями и признаниями. Подходящая неделя для домашних дел и крупных приобретений – недвижимости, техники и др.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Стрельца

На следующей неделе у Стрельцов складываются миролюбивые отношения и контакты с окружающими людьми. Поэтому уже с понедельника максимально используйте этот период для общения, налаживания партнерства и сотрудничества. А вот в выходные дни забудьте о работе и проведите наедине с любимым человеком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Козерога

Козероги на следующей неделе из-за своей чрезмерной импульсивности и эмоциональности рискуют нахвататься проблем. Поэтому постарайтесь уединиться, отдохнуть, посвятить время себе и своему имиджу. Отпуск для вас будет как нельзя кстати. Но не стоит совершать крупных покупок – вы останетесь недовольны результатом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Водолея

Для Водолеев следующая неделя складывается благоприятно в сфере профессионализма, бизнеса, карьерного роста и финансовых поступлений. Если вы исполнительны и целеустремленны, это не останется незамеченным со стороны вашего руководства и коллектива. Но вот свой эгоизм в отношениях с партнером вам лучше укротить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 9-15 августа для Рыб

В целом ожидается благоприятная неделя для Рыб. Начало новых деловых отношений и проектов будет успешным. В среду не стоит брать и давать в долг, вы рискуете не вернуть деньги. Займитесь изучением нового и саморазвитием. Личная жизнь налаживается. Ближе к выходным вас могут огорчить дальние родственники.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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