Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 9 июня по 15 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 года для всех знаков зодиака предполагает, что нужно любой ценой сохранять мир и согласие с окружающими. А рабочие и семейные дела требуют активных усилий. Читайте гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 для всех знаков зодиака, чтобы знать, что делать. Читайте подробнее гороскоп на 9–15 июня 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 года для Овнов

Приготовьтесь к кропотливой, аккуратной работе, культивируйте дисциплинированность, пунктуальность, "сачковать" – себе во вред. "Нагоняи" от шефа воспринимайте без обид и разрушительного страха, отношения с руководством проходят серьезные испытания, малейшая оплошность может стать толчком к необратимым разрушениям. Дорожите местом работы!

Но и не ставьте ее выше семейных, бытовых обязанностей, нынче в родных пенатах куется счастливое будущее. Берите бразды правления главы семьи в свои руки, и все сложится замечательно. А тех, кто игнорирует, ждут неприятности.

Многих джин конфликтов вероятно будет провоцировать на протесты, скандалы, создавая наэлектризованную атмосферу. Стремитесь любой ценой сохранять мир и согласие с окружающими. Меняйте обстановку, путешествуйте, вдохновляющие впечатления нужны как воздух, именно они нейтрализуют накопленный негатив.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 года для Тельцов

Источник вдохновения для вас -- это реализация глобальных желаний по обустройству личной жизни, семейного благополучия - процесс идет динамичным темпом. "Хочу" зажигает, командует парадом, вы способны достаточно заработать, приобрести запланированные покупки, ведь владеете высоким деловым искусством. Преуспеть можете везде, только не ленитесь и занимайтесь самообразованием!

Умственный труд сейчас самый плодотворный, качайте интеллектуальные мышцы, обогащайтесь интересной информацией, учитесь новому, расширяя познавательный кругозор. Повышение образовательного уровня, общение с разнообразными людьми, однокурсниками, одноклассниками, соседями, попутчиками есть судьбоносной задачей. Не принимайте близко к сердцу чужие нравоучения. Зерна истины – в собственных мыслях, убеждениях.

Процветание ждет писателей, студентов, журналистов, телерепортеров, координаторов, агитаторов, информационных аналитиков, брокеров, водителей, диспетчеров, кондукторов, консьержек, осведомителей, проводников, работников средств массовой информации.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 года для Близнецов

Презентация собственной личности на социальном подиуме – в разгаре. Вы изменились к лучшему, освободившись от груза отработанных программ, избавившись от плохих привычек, разум, сердце, душа поют в унисон.

Созидательный энтузиазм, шарм очарования, благодаря внутренней "перезагрузке", зафонтанировал с новой силой, прельщая поклонников. Дайте волю самым сокровенным желаниям, они сейчас руководят и формируют удачную судьбу, не следует укрощать даже самые малейшие импульсы. Если что-то влечет — делайте! Покупки, доходы, траты — сфера, требующая ревизии, наведите здесь порядок, ведь вам нужно жить по средствам, хозяйничать, рассчитывая прежде всего на себя, а чужие ресурсы — тема регрессивная. Дастся – спасибо. Не дастся — значит так надо. Не вздумайте требовать. Но выполнять долговые обязательства следует неукоснительно.

Рабочие, семейные дела требует активных усилий. Усердно выполняйте порученную работу, консолидируйтесь с благоверными, вместе можете горы перевернуть. И следите, чтобы деньги не превратились в яблоко раздора в союзе.

Процветание ждет банковских работников, косметологов, композиторов, инвесторов, кондитеров, кассиров, модельеров, музыкантов, налоговиков, певцов, танцоров.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 9–15 июня 2019 года для Раков

Ваше место то "за кулисами", то на сцене. Маневрируйте, это поможет экономно распределить силы, и не распылять их вхолостую. Период напряженный. С одной стороны, нужно проявлять альтруизм, безвозмездно помогать, решая чужие проблемы. А с другой — активизировать сильную волю для самоутверждения, не позволять собой манипулировать (малейший инициативный перекос чреват враждой, истощением сил). Ведь конкуренты, соперники, недруги одержимы железобетонными принципами и держать в такой атмосфере удар чрезвычайно сложно. Но нужно ради победы! Последнее слово предназначено вам!

Случайных людей обходите стороной, только доверенным лицам открывайте душу. У брачных пар дежавю, снова предстоит схлестнуть шпаги амбиций, партнер упрям, далек от совершенства, но рвать узы или дальше мучиться вместе — решать вам.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Львов

Дружба и старая любовь переплелись в один клубок. Возврат давних романтических связей предопределен для завершения каких — то недоработок в отношениях. Анализируйте, что в свое время упустили, и теперь следует наверстать те хвосты. Проявляйте щедрость, заботу, не мелочитесь.

Сейчас вы фаворит в социуме, отличный детектив, сыщик. Авторитет в обществе стремительно растет, благодаря отличным друзьям, тайным рычагам влияния, конфиденциальной информации и чутью идти по следу, тонко ощущать скрытые подводные течения. Не стоит держать душу нараспашку, разглашать служебные секреты. Хвастаться, рекламируя себя, нужно осторожно и избирательно. Коллеги этого не простят!

Шпионьте, добывайте нужную информацию, ведите закулисные переговоры, все это сыграет судьбоносную роль.

Работать нужно там, где достигли совершенства как специалист узкого профиля и не хвататься за все подряд. Переутомления запрещены. Отлынивайте, если вам это дело не по нраву.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Дев

Сейчас вам работа по вкусу, восхищает, для многих есть Музой, дерзайте! Вы достигли апогея профессионального роста и сможете реализовать творческое предназначение. Отношения "начальник-подчиненный", "родители –дети", "муж-жена" – самые динамичные и эволюционные. Помните, что судьбы многих людей сейчас в ваших руках, укротите амбиции, проявляйте справедливость и заботу к нижестоящим. Тогда и вам все вернется сторицей. Роль лидера в коллективе (политического деятеля) борца-революционера за социальную справедливость — самая прогрессивная. Если ощущаете, что все люди для вас братья по духу, чьи интересы созвучны вашим, – это прекрасно, вы на правильном пути! Укрепляйте дружеский фундамент, верный чуткий друг — святая святых.

Избегайте гордости, высокомерия, не резвитесь на публике. Бравада, распутство, развлекательные пристрастия — ваши враги, берегите моральный облик как зеницу ока. И храните семейный очаг. Там благость.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Весов

Вокруг суета-сует, жизнь бьет ключом, манят вдохновением дальние края. Путешествуйте, чем дальше тем лучше, познавайте чужие культуры, расширяйте духовный кругозор, поездки за рубеж очень плодотворны. Но обстоятельства требуют сбавить темп и побыть отшельником, чтобы не навредить здоровью. Если будете форсировать события, возникнет недомогание. Старайтесь трудиться наедине, наверстывать пробелы в работе. Профессиональный рост необходим (хоть разорвись, но взлети!), если давит груз домашних проблем, это не повод замкнуться в родных стенах и проигнорировать работу. Будет хуже. Да, вы заботливый семьянин, рациональный, хозяйственный, но сейчас следует заниматься продвижением бизнеса, карьеры, проявлять себя как надежный деловой партнер, осваивать искусство руководителя и подчиненного. Если работа претит — сменить специальность, заняться любимым делом.

Удача придет через шефа, теснее с ним подружитесь. И непременно занимайтесь самообразованием, наверстывайте пробелы в знаниях, повторение — мать учения.

Внимание домохозяйкам: окунувшись в семейную кутерьму, вы разрушаете свое будущее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Скорпионов

Смотрите на вещи масштабно, с высоты, зацикленность на мелочах и деталях собьет правильных ориентиров, проявите за мухой слона. У многих яблоком раздора станет разногласие мировоззрений, не навязывайте никому личных убеждений, они, к сожалению, регрессивны. Зато чужие советы, взгляды, идеи самые правильные, на них можете полагаться. Философские искания наконец станут успешными, поймете что вам нужно для правильного духовного развития, взращивания добродетелей в душе. Целесообразны занятия йогой.

Если желания и возможности разбалансировались, следует их привести к общему знаменателю. Дисциплинировать "хочу" и "надо", приноравливаться умело распоряжаться совместными ресурсами как в семье, так и в бизнесе с компаньонами. Сделать заветные покупки, о которых давно мечтали нужно обязательно.

Посещайте лекции, следует повышать образовательный уровень, грызть гранит науки, любое дело, которым занимаетесь нужно знать в совершенстве (дилетантство противопоказано). Это залог успешного будущего. С риском подружитесь, экстрим, ЧП нынче служат стимулятором жизненных сил.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Стрельцов

Градус конфронтации зашкаливает, соперничество – в разгаре. Идет борьба в перетягивание каната, где пока-что "ничья". Заклятые враги и тормоз эволюции — это прагматичные желания, пронизанные шкурными интересами. Поэтому когда "что-то" фанатично приспичило, но не исполняется, "оно" уже превращается в укоренившийся комплекс, мешающий правильно жить. Отпустите эгоистические желания и найдите в себе силы удовлетворять интересы и чаяния других. Зависимость от обстоятельств, запросов окружающих воспринимайте не как ущербность, а как возможность улучшить свою судьбу.

На работе, если вы отличный специалист, препятствий, проблем не бойтесь, а скрупулезно выполняйте рабочие обязанности, будьте организованными, дотошными в деталях. Опоздания, безответственность подорвут авторитет.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Козерогов

Удовлетворяя чужие запросы, трудясь с воодушевлением, безвозмездно помогая людям, вы идете правильным маршрутом. На службе — отличный профессионал, творческий огонь пылает, берите дополнительные обязательства, левые подработки. Время зарабатывать деньги. В отношениях "я – ти" наэлектризованная атмосфера, что может негативно отразиться на сотрудничестве, а опыт партнеров для вас очень ценен и поучителен. Не стоит предъявлять претензии, избегайте ультимативных форм общения, вас обгоняют – пропускайте смельчаков вперед и не ставьте им палки в колеса. Брачным парам следует рулить семейным судном попеременно, обязательно учитывая пожелания друг друга. А одиноким искать надежного любимого спутника.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Водолеев

В партнерстве любовный развлекательный бум. Одухотворение пылает, активизируя эндорфин наслаждений. Вам предначертано сцементировать союз высокими чувствами, где именно спутник является Музой. Это не временный импульс, а серьезное притяжение. И вы здесь сердечный магнит. Воздержитесь от займов, оформления кредитов, не зарьтесь на чужое.

В профессиональной сфере (бизнесе) нажимайте на трудовые педали, бездельничать разрушать плодотворную почву под ногами. Сейчас для вас любой труд почетный, от уборщицы до президента. Кто служит людям, тот имеете власть над ними. Особое почетное место в жизни сейчас отведено старым друзьям. То посланцы Небес, призваны вас осчастливить.

Заботьтесь о домашних животных, помогайте несчастным, ухаживайте за больными. Судьба требует самопожертв в роли сиделки, уборщицы, кухарки, врача, массажиста, няни, официанта, психиатра, спасателя, охранника, санитарки, ветеринара. Преуспеют военнослужащие, госслужащие, бухгалтера.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 9–15 июня​​​​​​​ 2019 года для Рыбы

Вы – атлант домашнего благополучия.Труд на благо семьи — святое, здесь ваш жизненный аккумулятор заряжается, благосостояние растет. В профессиональной сфере тоже на белом коне.

Стремитесь заниматься любимым делом и получать от всего удовольствие, романтические интрижки тоже одобряются судьбой. Поскольку служат отличным сердечным тоником. На чаше весов "любовь –дружба" следует отдать предпочтение любви. Если что-то в характере людей раздражает, измените свое отношение к ним, преображение на внутреннем уровне, автоматически преобразует окружающий мир, на тот, что соответствует вашему духовному развитию. По ходу событий скорее всего кто-то перехватит инициативу, а вам придется пойти на поводу их планов, желаний, привычек. Смиритесь и попробуйте действовать по обстоятельствам.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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