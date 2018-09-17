Гороскоп на неделю: Близнецам надо уделить время семье, а Скорпионам – налаживать рабочие связи

Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября подготовила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на сегодня

ОВНЫ

Для вас любая профессия, независимо от социального статуса (от уборщицы до президента) требует терпеливого самоотверженного служения на благо других и творческого огня. Реализация глобальных жизненных планов зависит от искусства взаимоотношений с подчиненными, шефом, который спуску не дает. Работайте с удовольствием, не переутомляйтесь, здоровья и работа – вещи взаимосвязанные.

В дружеской сфере сложно, будьте бдительны! Удовлетворяйте пожелания, прихоти партнеров, сейчас танцевать следует под дудку чужих запросов, интересов, тогда и вам фортуна будет улыбаться.

ТЕЛЬЦЫ

Жизнь нынче – праздничное шоу. Обустраивайте сердечное бытие, влюбляйтесь, развлекайтесь. Романтические флирты, ухаживания – замечательный жизненный тоник. У супружеских пар идиллия, а тем, кто одинок, следует интенсивно "примагничивать" любимую половинку. Вселенная услышит ваш "посыл". А вот на работе требуется самодисциплина, ответственность. Шеф со странными выходками, но бунтовать – себе во вред. Вы "винтик" деловой команды, работайте слаженно, уважайте деловых (брачных) партнеров, они привлекательны, влиятельные, везучие (пускай рулят), вместе горы свернете. Ваша духовная эволюция – в семье, детях, браке, а карьерные амбиции, – это отработана тема, высасывающая драгоценные силы. Тут движение вверх пока заблокировано. 18 и 19 сентября удачные дни.

БЛИЗНЕЦЫ

Разгребайте "завалы" в домашних пенатах, вы Атлант семейного благополучия, на котором держится счастье семьи, бытовой комфорт. На работе все прекрасно, любая робота – праздник. Не ленитесь, здесь вы мастера на все руки и счастливчики, материальное вознаграждение тоже будет достойным. У многих завяжется служебный роман. В далекие путешествия лучше не отправляться (удача бродит рядом), чужих нравоучений не слушать, сейчас вы сам себе способны правильно сформировать собственное мировоззрение. Любая критика в ваш адрес на самом деле необъективна и разрушительна. Не принимайте ее близко к сердцу.

РАКИ

Если в вашей жизни командуют парадом собственные интересы – это прекрасно! Нынче вы сам себе господин. Берите ситуацию под контроль и меньше беспокойтесь по поводу чужих потребностей. Преуспеют те, кто рассчитывает на себя, не берет в долг. И берегитесь черных завистливых людей! К сожалению, ваш успех, достижения многим нынче, как кость в горле. На любовном небосклоне пока сияет счастливая звезда (скоро закат), влюбляйтесь, ваши чувства имеют магическую силу, поэтому когда "жертва" попала в сердечные сети, будьте уверены, с того плена уже ей не убежать. На взаимность не ориентируйтесь, искренняя любовь является залогом личного счастья! Дети тоже порадуют, у них колоссальный взлет. У брачных пар, где последнее время отношения дышали на ладан – медовый месяц.

ЛЬВЫ

Время "ковать" деньги и с выгодой их тратить. Важных покупок намечается много, поэтому продуктивно работайте и надлежащую сумму получите. Семья, дом -благодатная крепость, решайте проблемы с недвижимостью, арендой, ремонтом жилья. У многих намечается расширение семьи, реставрация давних родственных связей. Пробудятся генетические таланты. Избегайте провокационных столкновений, ваше поведение должно быть образцом тактичности, интеллигентности, благородства. Вы яркая личность, которая призвана быть в передних рядах социума. И не смейте брести в хвосте или прятаться за чужие спины, на вас равняются!

ДЕВЫ

Не цепляйтесь за прошлое, оно уходит в небытие, освобождая место для новых начинаний. Вам нужна публичная сцена, где сущность расцветет радужными красками и запылает творческим огнем. Где талант тайного стратега проявится с максимальной эффективностью. Только вкалывать за других не смейте, ограничьте круг трудовых нагрузок, дайте волю лени, много работать – разрушать здоровье. Внутренний мир очищается благодаря духовным практикам, это сейчас судьбоносная задача. "Релаксируйте", меняйте обстановку, удовлетворяйте интеллектуальные аппетиты. Смена впечатлений крайне необходима. Короткие поездки, общие интересы с брачными партнерами заряжают чрезвычайными положительными эмоциями. Не пропустите романтическое знакомство! 18, 19 сентября удачные дни.

ВЕСЫ

Период мистических ситуаций продолжается, поэтому от вашей воли ничего не зависит. Спрячьтесь, "зашифруйтесь", куда жизненное судно причалит – это забота Высших сил, если вы в них верите. Если сидите на финансовой мели – очень плохо, значит сбились с правильного пути. В любовной сфере не все гладко. Не можете разорвать старую любовную связь? А надо! Не ищите удовольствий, здесь вы, к сожалению, окутаны туманом иллюзий.

СКОРПИОНЫ

Вы на пике популярности, личность харизматичная, очаровательная, перед которой открыты все пути: ключ к жизненному процветанию находится в дружном коллективе, с которым вас объединяют практические интересы. Без братской поддержки жизнь неполноценна, зато талантливые с практической жилкой соратники вас окрыляют, поднимают до небес. Самое время укрепить выгодные должностные связи, подружиться с руководством, коллегами. Не жалейте ничего ради сохранения верной дружбы, особенно на профессиональном поприще. Если цель выбрана правильно – будет карьера, любимая работа, деньги, гармоничная деловая команда. А вот с домочадцами море хлопот, здесь пока продолжается негативная полоса. Не обижайте родных.

СТРЕЛЬЦЫ

Профессиональная самореализация в разгаре, если творческое призвание соответствует профессиональному призванию – это прекрасно, лавры престижа и славы гарантированы! Постарайтесь гармонично вписаться в должностную иерархию, грамотно овладеть ролью руководителя и подчиненного. С финансами туго, затяните пояса, не сорите деньгами. Занимайтесь благотворительностью, тогда и к вам придет аналогичная помощь. На собственные взгляды, мысли не следует ориентироваться, они обманчивы, делайте ставку на чужие советы, подсказки. Там зерна истины. Прежде, чем критиковать других , следует вынуть бревно из собственного глаза.

КОЗЕРОГИ

Если загорелись желанием учиться, это замечательно, роль "вечного студента" вам импонирует. Усваивайте всю информацию, однако мертвым грузом она не должна лежать, непременно поделитесь интеллектуальными достижениями с окружающими. С радостью давайте людям советы, если попросят. И не идите на поводу эгоизма. Экономьте силы, не разбазаривайте свою энергию. Чужие ресурсы, источники доходов – вот ориентир правильных действий. Опирайтесь на друзей, это высокие покровители, трансляторы удачи, без которых сейчас жизнь скудна. И сами демонстрируйте дружескую преданность.

ВОДОЛЕИ

Создать надежный союз с лицом, которому полностью доверяете, стать верными партнерами – вот ваша задача. Растворяться друг в друге не следует, вы две самодостаточные независимые личности, которым суждено идти бок о бок, сотрудничать, удовлетворяя обоюдные интересы, зарабатывать деньги и рационально их инвестировать в прибыльные проекты. В профессиональной сфере, карьере, бизнесе благодать, сильные мира сего к вашим услугам, в критические моменты всегда составят протекцию. Единственный минус –собственное поведение (внешний облик), оно, как зеркало, отражает грязь внутреннего мира: гордыня, неискорененные комплексы, агрессия, психологические, физиологические зависимости – вот с ними и боритесь. И не смейте манипулировать окружающими.

РЫБЫ

Вокруг наэлектризованная атмосфера, поэтому чтобы не "подорваться", ищите гармоничную пару и стройте отношения (прежде всего рабочие), на практическом фундаменте. Вам нужно надежное сильное плечо и найти его можно, важно захотеть, однако выбор должен быть скрупулезным. В браке осваивайте роль надежного помощника, рабочей лошади, вместе вам по силам реализовать масштабные проекты. И обязательно стройте планы на будущее, оно манит успешными перспективами. Если штурмуют болезни, лучшее лекарство – любимая работа, где сгорают накопленные стрессовые токсины. Будьте открытыми, ничего не утаивайте. Тот, кто держит за пазухой камень обид, тормозит духовное развитие.