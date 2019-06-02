Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Астрологический прогноз с 2 июня по 8 июня для всех знаков зодиака

ОВНЫ (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Сейчас усидеть на одном месте — скучно, организуйте свою жизнь так, чтобы общение с людьми приносило радость, душа везде наполнялась свежими впечатлениями, интересной информацией, и это стимулировало продуктивность труда. Добросовестное выполнение обязанностей (прежде всего ради блага семьи) – самое актуальное. "Сачковать" нельзя, решение бытовых проблем требует вашего неуемного трудового энтузиазма и организаторского таланта. Прятаться, увиливать от домашней кутерьмы — обрекать на неудачу будущее.

Бизнес, карьера — пока на тормозном пути, начальство нагло "закручивает гайки", лишая привилегий, унижая. Удержаться на плаву повезет только высоким профессионалам. Можете с чистой совестью отдаться благоустройству родного очага, отрегулировать отношения "родители-дети". Будьте милосердны и заботливы к тем, кто от вас зависим.

Внимание Овнам, рожденным 6—11 апреля: грядет кризис (пик в средине месяца), можете потерять работу, статус, будьте осмотрительны, не рубите сгоряча.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Ассортимент глобальных запросов (материальных, духовных) кардинально меняется. То, что хотелось вчера, сегодня уже не актуально. В силу разных причин. Не развращайте желания, живите по средствам, траты и доходы нужно держать под контролем.

Прежде всего сбалансируйте духовное и земное, ведь вам нужна не только телесная, но и духовная пища. Не хлебом единым жив человек. В партнерских отношениях идет справедливый "бартерный взаиморасчет", все получат по заслугам. Подарки от любимой половинки тому подтверждение. Раскулачивайте благоверных, они должники и сейчас щедрые.

Следует регулярно менять обстановку, разнообразить досуг, активизировать общение с братьями, сестрами, коллегами, соседями. Удачу искать за тридевять земель не следует, она ждет вас рядом. В родном краю найдете все что причитается для полного счастья. Далекие путешествия нежелательны. Коммуникабельность - вот ваш надежный союзник. Личное мнение ставьте на пьедестал, а чужое - мотайте на ус.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Смело дебютируйте в любимых сферах. Впрочем, новые проекты должны иметь материальную почву под ногами. И огромное личное желание. Ведь то, что не дарит удовольствие в жизни, сейчас вам противопоказано. Каждая клетка должна вибрировать от счастья и радости – работаете, отдыхаете или развлекаетесь. Эгоист – капризуля –это нынче нормально. Победоносная презентация "Я" в ближайшее время состоится в сплоченной команде с давними партнерами. Они - на белом коне. Держитесь союзников — будете в выигрыше.

Избегайте ссор из-за материальных благ, все – в общий котел, сейчас должно фигурировать только "наше". Любые потери, убытки, внешние финансовые ограничения имеют кармическую причину. Не дают – не просите, а удовлетворяйтесь собственными ресурсами (кредиты противопоказаны еще год). У вас их предостаточно. Главное — умерить аппетиты, разумно распределять имеющие средства.

РАКИ (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Спрячьтесь подальше от шумного социума. Подсознание очищается от накопленного хлама (за год) негативных эмоций, фобий, обид, самообманов. Прощайте обидчиков, тогда вам простятся грехи. Впрочем, грамотно организовать бытие, жить за рациональным графиком, где каждое мгновение должно приносить практические плоды, не удастся. Расслабьтесь и плывите по течению, попадете в конкретно определенные вам обстоятельства, где придется решать чужие проблемы, активно самоутверждаясь там, где нужно прийти к компромиссу интересов. Балансируйте, взяв бразды правления в свои руки, роль подкаблучника — регрессивна. Сейчас вы первая скрипка в коллективном оркестре. Менять работу пока (до 11 августа) смысла нет. Вы отличный труженик, трудитесь на старом поприще.

У брачных пар испытание судьбы на зрелость в союзе продолжается. Гоните прочь мысли о разводе. Следует дать спутнику шанс разорвать цепи всевозможных зависимостей, комплексов, чтобы изменить себя к лучшему.

ЛЬВЫ (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Пришло время перевернуть новую страницу в дружеских отношениях, показать на собственном примере, что вы умеете быть преданным единомышленником по духу, с которыми связывают общие идеалы.Имидж друга кардинально меняется, братское настроение усиливается.

Сейчас предстоит сдать "экзамен" на жертвенность, хотите или нет — этот процесс неподконтролен. "Что-то" отнимется, а "что-то" прибавится. Удовлетворяйтесь всем, что получите: прошлое заберет "то", что должны отдать. И забыть! А будущее включит "программу" эволюции, послав блага для реализации замыслов(здоровье, хорошую работу).

Пахать, как лошадь, ради денег — запрещено, любое занятие должно приносить удовольствие, малейшее переутомление грозит тяжелыми болезнями. Больше спите, отдыхайте для восстановления сил в организме.

Непременно подавайте милостыню нуждающимся, в Небесной канцелярии все зачтется. И всем сердцем любите окружающий мир, здесь каждая букашка, птичка, цветочек нуждаются в ваших прекрасных солнечных чувствах.

ДЕВЫ (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

В профессиональной сфере, бизнесе – "перезагрузка", у руководства — семь пятниц на неделю, приспосабливайтесь и старайтесь везде все успеть. Реноме профессионала должно быть на высшем уровне. Кто заказывает музыку, тот и платит. Если работа надоела, вы ощущаете, что аккумулятор творческого призвания безвозвратно сел, нужно менять специализацию, заняться новыми проектами. Опирайтесь на друзей-союзников (они ваш судьбоносный ориентир), проявляйте активную позицию в социуме, боритесь за справедливость.

Личная жизнь требует сделать экскурс в прошлое (до 11 августа), наверстать упущенные возможности. Вам нужно свить уютное домашнее гнездо, окружить домочадцев любовью и заботой, что поможет избавиться от бремени бытовых проблем.

Охотникам скакать в гречку за страстными ощущениями — совет, там ничего хорошего не найдете –пустая затея. Романтические увлечения обречены на провал.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вы проходите кризисную полосу, агрессивно настроены на штурм должностных профессиональных высот, и это правильно. Но борьба предстоит напряженная, сумеете героически выдержать удар преград — честь вам и хвала. Любое поражение — это не приговор, а стимул к дальнейшему действию. Упали – вставайте и двигайтесь к цели. Наэлектризованные взаимоотношения с руководством - предначертаны, их не избежать, но не следует "рабски" подчиняться, а "гнуть свою линию", демонстрируя умение гениального стратега и тактика, на которого можно полагаться. Талант договориться на любую тему – уникальный, опирайтесь на старые приятельские связи с людьми.

Сейчас личное мировоззрение преображается к лучшему, вы видите далеко с высоты масштабных перспектив, что станет залогом успеха в будущем.

А под родной крышей ждет "генеральную уборка", разгребайте "завалы", семейная жизнь требует возврата в прошлое для доработки изъянов в отношениях, устранения бытовых неполадок. Если от домочадцев никакого толку, терпите и не обижайтесь.

СКОРПИОНЫ (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

О покое забудьте, приготовьтесь встретиться тет-а-тет с болезненными ситуациями, которых доныне избегали, но увы, их надо мужественно пройти. Если очутились между двумя "стульями", попали в зависимость от чужих ресурсов, метаясь в экстремальной атмосфере, рисковать, вопреки всем преградам, – нужно. "Пан или пропал", будет зависеть от долгов перед любимыми, друзьями. Сумеете переплавить бурную страсть в серьезные дружеские отношения, превратить любовниц (ков) в друзей – создадите трамплин в будущее. Удача витает в далеких краях, зарубежье, смело отправляйтесь в туристическое путешествие (эмиграцию, на заработки нет резона), дома — никакой пользы (еще год). Соседей, родственников, знакомых обходите стороной, иметь с ними серьезных дел нет

Личные сокровенные желания (они разнообразны), что сигналят из прошлого, священны, – старайтесь из воплотить до 11 августа.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вокруг накаляется атмосфера конфронтации, активизировались открытые соперники. Они властные, обладают рычагами влияния. Но ваша задача — не нокаутировать их, а превратить в надежных союзников и объединиться ресурсами для дальнейших совместных действий. Если вчерашний враг стал единомышленником -- это чрезвычайное достижение для вас. Так держать! Сейчас вы любимцы публики, харизма завораживает, двери везде открыты, и это апогей влияния на всех фронтах, пришло время реванша, ибо победить, сломать вас — невозможно.

Что касается желаний и возможностей, здесь коса нашла на камень.

Не гребите с алчностью только к себе, в итоге, все потеряете. Дайте возможность другим процветать и богатеть. Ваш заклятый враг - низменное эго, которое следует закрыть под замок аскезы.

КОЗЕРОГИ (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Работы — море, разгребайте накопившиеся трудовые завалы. Сейчас вы мастер на все руки, пчелка-труженица, среди коллег — вне конкуренции, берите вспомогательные обязательства, не чуждайтесь левых подработок, время ковать деньги. И наслаждаться романтическими увлечениями, совмещая гармонично труд и развлечения.

Если возникнут разногласия, избегайте скандалов, градус конфликтности высок, следует любой ценой гармонизировать отношения, даже идти на попятную. Дайте шанс партнерам проявить себя, пускай рулят и самоутверждаются, а вам это совершенно не нужно. Тут — пройденный этап. Мир и согласие –вот ваши надежные друзья. Внимание супружеским парам: отдайте бразды правления половинке.

ВОДОЛЕИ (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Вы на романтическом гребне, воодушевление фонтанирует, активизируя эндорфин удовольствий, толкая на любовные приключения, пробуждая артистические таланты. Отбросьте навязчивые проблемы (это вампиры) и живите играючи. Жизнь нынче — это увлекательный бал-маскарад, где каждый вокруг играет свою роль, пряча истинную суть за маской. И вы не подкачайте, перевоплощайтесь в нужный момент и подыгрывайте.

У брачных пар снова медовый месяц, любовная идиллия приобретает новые благоухающие краски.

Но делу — время, а потехе — час. Абстрагироваться от работы, бездельничать — противопоказано, ваша задача — активно с максимальной продуктивностью трудиться, тянуть воз не из-под палки, а, а с радостью, вкладывая душу в работу. Смысл заключается не в деньгах (лишь бы заработать!), а в самом рабочем процессе. Помогайте коллегам, близким, будьте исполнительны и ответственны, не прячьтесь от трудностей, смело их преодолевая, вы открываете двери в счастливое будущее. Друзей берегите, как зеницу ока, и помните: старый друг, с которым в свое время пуд соли съели, – самый верный и надежный покровитель.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю Фото: Сегодня

Неделя предстоит кризисная. Дом и работа, хоть разорвись пополам. Всем нужно угодить, везде успеть. Под родным кровом назревает модернизация (у многих смена места жительства), генеральная уборка, ремонт. Личная жизнь переходит в новую фазу, где правят балом возлюбленные, дети. Имитировать чувства –себе во вред. Вам следует воспламенить сердце и с искренним воодушевлением наполнять окружающий мир трепетными чувствами. Влияние личной любви имеет судьбоносное значение для всех, кто находится нынче в вашей орбите. А если внутри лед—плохой симптом. Да, ныне многие несчастны от безразличия партнеров. Но это нужно перетерпеть, и вопреки всему любить самозабвенно, не рассчитывая на взаимность. Она придет позже.

У профессионалов расцвет, продвигайте карьеру, бизнес, от бурного социума держитесь подальше и сократите круг друзей. Время быстротечно, то, что вас связывало, уже себя отжило, для дальнейшей дружбы нужны новые объединяющие интересы, убеждения, взгляды.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Близнецу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram