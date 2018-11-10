Гороскоп на неделю: Близнецам самое время ковать деньги, а Львам нужно стать заботливыми

Астрологический прогноз с 11 по 17 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября. Фото: pixabay

ОВНЫ

Страсти достигли градуса кипения, жажда любви, секса, романтики, дружбы и ... материальных благ смешались в один клубок. Хочется все и сразу, но от вас это мало зависит. Все в руках обстоятельств и энергетических, властных, финансовых, деловых ресурсах других людей. Играйте по их правилам, идите на уступки, объединяйтесь сердцами, кошельками, творческим и деловым потенциалом, идеями, тогда будете в выигрыше. Зависимость от чужих запросов не угнетает, а наоборот способствует успешному преображению. Главное – забота о семье. Фронт судьбоносных событий теперь (на полтора года) пролегает через родные пенаты. Все, что вы делаете в жизни, должны посвятить на алтарь семьи. А карьеристов, которым "плевать" на семейный очаг, ждет духовный регресс и масса неприятностей.

ТЕЛЬЦЫ

Тема сотрудничества с достойными партнерами – самая актуальная. Постарайтесь гармонично "вписаться" в опытную деловую команду, однако выбираете не вы, инициатива принадлежит другой стороне. Поэтому чтобы выиграть конкурс, блюстите имидж, и вас пригласят сотрудничать. Для сохранения гармонии в браке, сосредоточьтесь на общих интересах, отдав бразды правления благоверным. Одновременно всем интересуйтесь, будьте в курсе всех новостей, непременно подружитесь с соседями. Удача бродит рядом. Повышайте уровень образования, профессиональная осведомленность крайне необходима на работе, чтобы удержаться на должностном и финансовом плаву. На службе экскурс в прошлое продолжается, наверстывайте давние трудовые хвосты. Выполняйте долговые обязательства (кармические), будьте хозяином данного слова.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы одержимы трудовой страстью, это прекрасно, самое время ковать деньги. Беритесь за прибыльную работу, с творческим огнем тяните воз рабочих полномочий, укрепляйте мосты сотрудничества. Здесь (на год) началась фартовая полоса. Источник обогащения – работа, где вы достигли пика профессионализма. Проанализируйте, что для вас самое ценное на данном этапе, голос желаний является истинным, им и руководствуйтесь в критические моменты.

И помните: чужие потребности не должны вредить персональным интересам!

С благоверными будьте как нитка с иголкой, следите чтобы этих харизматичных созданий (ныне им море по колено) и больших заговорщиков не увели! Придется поиграть в кошки-мышки.

РАКИ

Вы обречены витать на крыльях вдохновения, любить, развлекаться, забыв о надоедливых проблемах. Им ни конца ни края. Воспринимайте жизнь как театр, где можно блеснуть актерским талантом, стать режиссером красивого сценария, перевоплотившись в увлекательную роль и стать счастливыми! Вы командир сейчас во всех сферах бытия. Однако принимая важные решения, должны нести ответственность за их результат. На работе началась везучая полоса (на год), трудовой ассортимент широкий, выбирайте, что вам больше импонирует и обогащайтесь. Трудолюбы полностью застрахованы от безработицы и нищеты.

Внимание брачным парам: если кризис затянулся, последнее слово за вами. Союз, который дышит на ладан, спасет не война амбиций, а настоящая любовь.

ЛЬВЫ

Неделя мелькнет в ретроспективном ракурсе, требуя доработки незавершенных дел. Оглянитесь назад, именно в семье идет внутренний процесс перезагрузки вас как семьянина. Модернизируйте отношения с домочадцами, детьми, благоверными, станьте заботливым хозяином в доме, это залог надежного тыла, защита от различных невзгод. Если потянет на романтическую охоту, это нормально, здесь сплошной кайф. Флиртуйте, ухаживайте, охмуряйте, выпуская шальной пар. А отвечают ли взаимностью – не существенно. Состояние влюбленности – это неотъемлемая часть бытия и душевный тоник (на год). С супружеским спутником (где пробежала черная кошка) удержит на привязи давнее общее увлечение.

Старайтесь меньше работать, трудовые перезагрузки подорвут здоровье. Нынче у вас должна непременно быть творческая отдушина!

ДЕВЫ

Проявляйте честность, благородство, заботливость, чтобы сберечь высокий лидерский рейтинг в социуме! Успешная перспектива самореализации – это обучение, поднятие образовательного уровня, расширение круга знакомств. Интуитивно вы знаете, с кем завязать дружеский контакт, приблизить к себе – в будущем тем деловым отношениям суждено сыграть судьбоносную роль. Если разбогатели, не скупитесь, деньги должны работать, инвестируйте средства в благие дела, делитесь, делайте подарки.

С домочадцами стройте отношения не муштрой, а на философских и религиозных началах, уважая их мировоззрение. Под родным кровом оселилось счастье (на год), очаг пылает благодатным огнем, грейтесь и радуйтесь!

ВЕСЫ

Вы на пике влияния: обаятельны, привлекательны, диктуете свою волю. Платите и заказываете музыку. Ключевая тема недели – материальные достижения, нажимайте на трудовые педали и упорно отстраивайте карьеру, бизнес. Высшая должность для достойных профессионалов – не мираж, а реальность. Статус в социуме на протяжении полутора лет должен непременно вырасти.

Роль спонсора выполняйте мудро, не сорите деньгами, удовлетворяя собственные прихоти, развлекаясь. Финансовая удача (что баловала год) уже блеснула пятками. Хватит шиковать по инерции, пришла пора затянуть пояса. Шара (презенты, бонусы, привилегии) закончилась. Отныне предстоит зарабатывать только собственным трудом и профессиональным мастерством. Это путь духовной эволюции.

СКОРПИОНЫ

Вы на пороге новой жизни, магия воздействия на окружающих чрезвычайная. Однако на внутреннем плане кипят термоядерные эмоции, разрушая уверенность в себе. Укротите их, вы основной повелитель на жизненной арене, от которого люди в восторге. Заявляйте о себе, презентуйте достижения, таланты везде. Сейчас судьба посылает именно в те места, где ваше присутствие крайне необходимо, чтобы блеснуть самым лучшим и главное – почувствовать веру в собственные силы.

Отныне з безденежьем покончено, материальная фортуна взяла под свое крыло (в год). Пришла пора роскошевать, баловать себя и окружающих подарками, вкладывать инвестиции.

С домочадцами храните дружелюбные отношения, не прибегая к диктату, здесь вы равноправные друзья, все проблемы решайте по-братски.

СТРЕЛЬЦЫ

Живите с полной самоотдачей, подводите итоги прошлого года, исправляйте ляпсусы, кайтесь в грехах. Когда жертвуете собой, прощаете людей за их пакости, вы наполняетесь колоссальной силой, главное дать людям понять, что вы пассажиры одного поезда. А все, что происходит вокруг, то кармическая суета-сует, следствие ваших как разумных, так и безрассудных действий. Душу малознакомым не открывайте, делитесь сокровенным только с доверенными лицами.

Сейчас ваша харизма пышно расцветет (на год), влияние усилится, поэтому ведите себя достойно, чтобы не подвести поклонников. Эгоистичным запросам дайте приказ "нет!". Кто гребет к себе, тот деградирует, а кто ставит на первое место чужие интересы, тот эволюционирует духовно и процветает везде.

КОЗЕРОГИ

Стать образцовым другом – вот ключевая задача и вы здесь преуспеете! Человек без преданных друзей, как дерево без корней. Организуйте братский круг с лиц, имеющих аналогичные взгляды, убеждения, родственные идеалы, и все сложится замечательно. . Сотрудничество с друзьями – самое плодотворное. Сейчас вам посылают тайных покровителей (на год), именно при их поддержке жизнь набирает счастливых красок. Занимайтесь благотворительностью, помощь нуждающимся транслируется через вас.

Холостяковать запрещено, паруйтесь, животворная сила прибывает в гармоничном тандеме. Достичь глобальной цели в жизни вы не способны без достойного партнера. Позвольте собой командовать. А самостоятельно в гордом одиночестве превратитесь в духовного лилипута, оказавшись на социальной обочине.

ВОДОЛЕИ

Карьерный марафон в разгаре: если ранее выбор творческого призвания был ошибочным, самое время заняться поиском новой работы (бизнеса), заняться деятельностью по сердцу. Определяйтесь, если созрели, меняйте специализацию. Или внесите прогрессивные коррективы в нынешний бизнес. Без этого успешная самореализация в дальнейшем невозможна. Ищите любимую работу (в надежной деловой команде), к которой лежит душа, и которая одновременно дает хорошую прибыль. Убить двух зайцев реально, не расслабляйтесь, леность губительна! Ведь вы отличные труженики и профессионалы.

Везде проявляйте чуткость, деликатность, придерживайтесь должностной субординации, потеря контроля над мятежными эмоциями (их нынче в избытке) недопустима, отпугнете людей, зарекомендовав себя сумасбродным истериком.

На личном небосклоне солнечно, любовь дарит радость, возвращая вас в прекрасное прошлое.

РЫБЫ

Если вас беспокоит смысл бытия, персональной миссии, с какой целью пришли в этот бурный мир, в конце концов сделали хорошего ради блага человечества, а где согрешили, значит вы движетесь правильным курсом. Трансформация ценностей идет успешным темпом, поэтому копайтесь в себе, исследуйте внутренние тайники души (подсознание зашлаковано наваждениями, заблуждениями, иллюзиями, страхами) и преображайтесь к лучшему! Следует непременно прислушиваться к чужим советам, ибо вы склонны делать из мухи слона.

Ищите любые наслаждения в жизни, ваше задание – ощутить себя счатливыми! Тех, кто искренне любит, ждет удача, питает Океан Вселенской любви. И не требуйте взаимности. Любят вас или ненавидят – не столь существенно.