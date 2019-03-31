Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Астрологический прогноз на неделю с 31 марта по 6 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

ОВНЫ

Внутренний мир требует срочных кардинальных перемен, вам предстоит пройти фазу духовного преображения, чтобы не затормозиться в развитии. Вкусы, привычки, интересы кардинально меняются, что, в свою очередь, положительно отражается на характере, внешнем имидже. Не пасите задних, вы образец смелости, неукротимого духа, командир, что ведет за собой людей на благие дела, демонстрирует образец заботливого семьянина. Двигайтесь, активно контактируйте с людьми, стремитесь идти в ногу со временем, проявляйте чуткость и милосердие к окружающим, идите на жертвы ради сохранения гармоничных брачных отношений. Профессиональные тяготы (карьерный тормоз), закручивание гаек суровым начальством воспринимайте без обид на судьбу, так надо. Только смиренным воздастся с лихвой. Контакты с Близнецами, Львами самые плодотворные.

ТЕЛЬЦЫ

Вам предстоят испытания на социальной передовой и на тайном духовном фронте с плодотворной подпиткой. Здесь идет процесс очистки подсознания, переосмысления прошлой жизни. Подводите итоги года, избавляйтесь от промахов, иллюзий, ложных самовнушений и прозревайте! Многие скрытые доныне вещи станут очевидными. Космос транслирует именно через вас мощные энергопотоки, которые следует вовремя направлять в русло прогресса, общих дел, суметь гармонично вписаться в ритмы социума, где все непредсказуемо. И где вы должны быть обязательно востребованы! Охотно учитесь новому, всем интересуйтесь, наверстывайте пробелы в образовании и не превращайтесь в неприступную крепость консервативных догм.

На любовном небосклоне солнечно, вы любимы и желанны. В материальной сфере тоже высокая динамика, амплитуда "прибыль-траты" стремительно растет. Держитесь Рыб.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергопотенциал высокий, жизнь бьет ключом, вливайтесь в ее бурное течение, проявляйте активность, творческую изобретательность, тогда реализация социальных устремлений пройдет на ура. Ваше место – в обществе. В дружеском окружении переформатирование: былые друзья, с которыми отношения себя исчерпали и уже не удовлетворяют ваши духовные запросы, вскоре уйдут, отпускайте охотно и не цепляйтесь за вчерашний день. Свято место пусто не бывает. Братья по духу придут непременно.

Укрепляйте и наслаждайтесь партнерскими узами, истинно счастливы те, кто живет душа в душу в паре. Профессию любите, она вдохновляет, у многих появится Муза на работе (внимание мужчинам), но этот роман скоротечный, без серьезных последствий. Будьте осторожны с личными желаниями. Да, они диктуют будущее, но страстное "хочу" может стать камнем преткновения в отношениях. Жесткие ультимативные требования опасны, если вам отказывают в чем-то (не раскошеливаются), уступите, потерпите, воспитательный урок судьбы для укрощения Эго продолжается. Везде стремитесь рассчитывать только на свои ресурсы.

РАКИ

Путь усовершенствования деловых навыков ведет на профессиональный (карьерный, бизнесовый) Олимп, где проходят кадровые модернизации, чтобы вписаться в виражи духа времени, и где именно тружеников, готовых вкалывать на все 100 опекает фортуна. Отлынивать от работы глупо, самое время неустанно трудиться и хорошо зарабатывать. Силы умножатся, творческий огонь усилится. Сейчас у вас имидж блестящего специалиста, поэтому теснее общайтесь с шефом, заботьтесь о гармоничном микроклимате в коллективе. Идите навстречу просьбам коллег, подставляйте плечо в трудный момент. Тогда и вам помогут. С конкурентами воевать себе во вред, нокаутировать их невозможно – это стрельба в прошлое, что приведет к истощению сил. Стремитесь договориться на щекотливые темы, чтобы ничьи интересы не были ущемлены. Высший пилотаж отношений - это когда вчерашний заядлый соперник (враг) станет союзником. 4—6 апреля – кризисные дни.

ЛЬВЫ

Ваш философский кругозор расширяется, мышление приобретает масштабный размах, даруя шанс притронуться к сокровенным истинам. То, что вчера очень волновало, воодушевляло, становится несущественным. Идеалы эволюционируют. Больше путешествуйте, вкладывайте силы именно в ту деятельность, где ваше творческое призвание расцветает. Там плоды успеха. Собственные запросы ставьте на главное место, а удовлетворение чужих требований сведите к минимуму. И непременно влюбляйтесь! Если на сердце пусто, это плохой знак, вы на самом деле глубоко несчастны, что недопустимо - отвергаете помощь любовных ангелов. Не ждите стимул со стороны, а сами зажгите его чувствами и подключитесь к океану Вселенской любви! И взаимность непременно придет!

Ограничения в работе целесообразны, не хватайтесь за все подряд ради денег, вам нужно стать специалистом узкого профиля, который в совершенстве выполняет свои обязанности.

ДЕВЫ

Если вы намерены взять штурмом любовный Олимп, увы, потерпите фиаско. На самом деле это разыгралась сексуальная страсть, требуя непременной самореализации. А в сердце пока лед… Делайте ставку на постоянного партнера (он очарователен) и не скачите в гречку в поисках волнующих трепетных ощущений. Тема форс-мажорных ситуаций, самоотдачи в партнерстве, обустройстве быта, заботы о семье является самой актуальной. Только не погрязните во взаиморасчетах: считать чей вклад в партнерский "банк" больший – только портить гармоничную атмосферу. Реализация обоюдных интересов пройдет успешно, если поставите запросы половинки на первое место.

В деловом сотрудничестве играйте за чужими правилами, идите на риск, вы зависимы от ресурсов партнеров, где перетягивать на себя одеяло желаний нельзя. В профессиональной сфере взлет, энтузиазм зашкаливает, отношения "начальник-подчиненный" очень напряженные, отсортировывайте главное от второстепенного, чтобы не заниматься пустой работой. Сотрудничество с Рыбами целесообразно.

ВЕСЫ

Кто враг, а кто союзник станет очевидным. В партнерской сфере перезагрузка, возможно с кем-то придется полюбовно разойтись, отношения уже исчерпали себя. В делах закладывается база сотрудничества на будущий год с продолжением, подписанием новых контрактов, от которых зависят профессиональные, карьерные (бизнесовые) перспективы. С кем из компаньонов объединиться, взять в надежные попутчики, создав профессиональную опытную команду? В вашей жизни начинается новая эра. Но чтобы она не стала мрачной, больше общайтесь с нужными людьми, вы чувствуете когда "приземлиться" в нужном месте в нужное время и использовать стечение обстоятельств себе на пользу. Проявляйте максимальную изобретательность на работе. Коллеги, близкие, соседи и даже случайные знакомые для вас - талисман удачи. Если домочадцы грузят давними проблемами, приложите максимум усилий, чтобы их вместе разрулить. Игнорировать семейные обязанности (семья – это ваш надежный тыл), пожилых родственников категорически запрещено! 4-6 апреля – кризисные дни.

СКОРПИОНЫ

Вокруг наэлектризованная атмосфера. Хотите удержаться на профессиональном плаву, иметь власть над людьми – меньше командуйте, укротите мятежный дух. Самоотверженно служите всем, помогайте, идите навстречу пожеланиям, будьте "скорой помощью" в критический момент. Главное – поддерживать гармоничный микроклимат в рабочем коллективе. Сейчас вам отведена роль солдата рабочего фронта, готового выполнять широкий спектр заданий, полномочий. Не бойтесь сменить место работы (если она не устраивает), подрабатывайте на стороне, деньги нынче вам сами плывут в руки, главное (если хотите разбогатеть) – не лениться и хвататься за все. Опыта и сил не занимать! С работодателями торгуйтесь, не скромничайте, вы блестящий мастер на все руки (не занижайте деловую самооценку), и с чистой совестью можете выдвигать свои финансовые условия. Но поскольку работа и здоровье (физическое, психологическое) - вещи взаимосвязанные, энтузиазм следует включать когда вас просят, тогда результат будет продуктивным.

На амурном подиуме все чудесно, флиртуйте, обольщайте поклонников!

СТРЕЛЬЦЫ

Ваше место на публичных подмостках, не зацикливайтесь на надоедливых проблемах, им ни конца, ни края. А пытайтесь получить максимум удовольствия, радости от жизни и осчастливить других своей зажигательной харизмой. Жизнь - это театр, а вы шоумен на этой сцене и ставите собственные сценарии. События недели требуют сменить "маскарадный костюм" и выступить совершенно в другом амплуа. Ведь дух конфронтации назревает с колоссальной скоростью, тайные недруги активизируются, что грозит войной (до 17 мая). Но поскольку вы обладаете богатым багажом опыта, знаний, конвертировать его в плодотворный результат можно только там, где есть спрос. Судьба велит удовлетворять не собственные, а чужие интересы, пожелания, если ресурсов не хватает, задушите Эго и то, что вам предначертано, придет в последний момент.

КОЗЕРОГИ

Прогрессивным толчком в будущее станут эволюционные перемены под родной крышей, в отношениях с домочадцами. Они давно назрели. Взгляды на семейные ценности успешно поменяются. У вас должен быть безопасный домашний тыл, где как раз понадобится хозяйственный энтузиазм, жертвенность. Согласовывайте действия с близкими (они – надежная опора), и вместе слаженно трудитесь над созданием в жилище бытового и эмоционального уюта.

Вы сейчас гравитационный центр, который незримо управляет окружающими, укротите командирский гонор, стремитесь никому ничего не навязывать, не лезть на рожон, когда захлестывают амбиции. Дайте шанс взять верх другим, пускай командуют и самоутверждаются – это пик мудрости, духовной силы. А также шанс обрести достойных союзников. Занимайтесь благотворительностью, тогда и вам тайные покровители (соседи, коллеги, близкие, знакомые, братья, сестры) помогут в трудную минуту. 4—6 апреля – кризисные дни.

ВОДОЛЕИ

Движение—это жизнь! Меняйте обстановку, ваша любознательность, деловитость, уникальная эрудиция будет способствовать адаптации в разнообразных условиях, ускорит расцвет талантов, поможет самоутверждению в социуме. Активизируйте сферу знакомств, они трансформируются в надежные дружеские отношения. Сейчас друзья - это транслятор удачи. Но вы также проявляйте аналогичные качества, стремитесь быть настоящими друзьями с теми, кто дышит с вами одним духом, разделяет общее мировоззрение, болеет за судьбу общества. Развивайте интеллект, накачивайте умственные "бицепсы", ваша блестящая деловая смекалка - залог триумфа в любой деятельности. Но в паре с любимой половинкой. Она – опора, помощник, советчик, движущая творческая сила. Вместе все преграды преодолеете!

На работе с душой трудитесь не перебирая заданиями, полномочиями, но только за достойную оплату. Удача сопутствует ответственным труженикам. А вот безвозмездно помогать нуждающимся нужно без вреда для себя. Если станете жертвой "халявщиков" (душевных, энергетических, материальных, интеллектуальных), то заболеете. Учитесь чувствовать эту грань.

РЫБЫ

Самое время зарабатывать и тратить, работа - это денежная кузница. А когда есть материальный стимул (и это не мираж, а реальность) – способны горы перевернуть. К счастью, у руководства вы ходите фаворитом, очаровать боса труда не составит (бальзам для честолюбия), поэтому повысить должностной статус (найти прибыльную работу) удастся без особых усилий. А вот под родным кровом поселился дух агрессии (до 17 мая), не поддавайтесь на провокации, избегайте ссор, вам нужно поддерживать гармоничную атмосферу в семейном очаге, заняться благоустройством быта.

Приловчитесь обходить острые углы, задабривайте родных подарками. А поскольку, хотите или нет, произойдет переформатирование собственных аппетитов, это положительно отразится на финансовой стороне. Избегайте импульсивных трат, вы должны войти в резонанс с чужими запросами, рентабельно инвестировать заработанное. И главное – получать наслаждение от жизни, душа должна регулярно наполняться радостными вдохновенными эмоциями и транслировать их в окружающий мир.

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