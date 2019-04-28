Гороскоп на неделю: Близнецам важно отдохнуть, а у Стрельцов – перемены на работе

Астрологический прогноз с 28 апреля по 4 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

ОВНЫ

Сфера жизненных ценностей, объективность самооценки проходят перезагрузку. Репертуар желаний кардинально меняется: то, что хотелось раньше, чем горела душа – уже не существенно. Да, хочется жить красиво и комфортно, получая максимальное удовольствие, но обладаете ли вы для этого достаточными средствами? Пересмотрите свои практические и духовные запросы, сделайте ревизию прибыли, расходов, чтобы перейти на новый вожделенный виток. Бережно используйте природные ресурсы.

В профессиональной сфере дежавю в разгаре, придется хорошо повкалывать, чтобы завершить недоделки, избавиться от трудовых хвостов. Если начальство прессингует, навязывает чужие обязательства, – не бунтуйте. Отсутствие привилегий и поблажек на работе – это воспитательный урок судьбы. Нравится профессия – терпите, даже если стали для шефа объектом для битья. Менять работу смысла нет. В критический миг пускайте в ход очаровательность, будьте мудры, это обезоружит самых злых людей. И заботьтесь о семье. Это нынче ваша святая обитель, в отличие от работы. Стремитесь к активному общению, расширяя аудиторию поклонников, сейчас вы обладаете отличной эрудицией и пламенным ораторским даром, регулярно путешествуйте, смена обстановки крайне необходима. Контакты с Близнецами самые плодотворные.

ТЕЛЬЦЫ

Это неделя духовного преображения, внутренне вам предназначено сделать квантовый прыжок на высшую ступень совершенства или упасть ниже, если до этого не занимались саморазвитием. Избавление от плохих привычек, зависимостей, смена гардероба, прически тоже входит в эту программу.

О сокровенном не болтайте, сейчас вы отличный детектив, разведчик, умеете "взять след" и получить нужную информацию, которая была доныне скрыта. Если закрутили тайный роман, не следует об этом афишировать, тихо кайфуйте.

Участие в жизни сестер, братьев, соседей, приятелей положительно отразится на личном развитии. Проявляйте любознательность, всем интересуйтесь, удовлетворяя интеллектуальный голод нужной информацией, а душу –положительными трепетными впечатлениями. Жизнь для вас нынче – увлекательная непрочитанная книга! Контролируйте себя на праздничных "посиделках", высок риск злоупотребления алкоголем.

БЛИЗНЕЦЫ

По возможности больше отдыхайте, занимайтесь любимым делом, творите себе в удовольствие. Стремление к отшельничеству, монашеский образ жизни — это хорошо. Переосмысливайте события прошлого года, будьте честными с собой и окружением, мужественно признайте скрытые слабости, которые сейчас активизируются. Да, вы не святые и имеете право на ошибки, сейчас самое время избавиться от эмоциональных токсинов. Простите обидчиков (и вам простят), стремитесь к сочувствию и благочестию в любых болезненных ситуациях. Чистота совести, материальные пожертвования – залог душевного и физического здоровья.

Занимайтесь благотворительностью, когда рядом бедолага – это ваш "клиент". Стремитесь экономно распределять собственные ресурсы, избегать финансовых рисков, не рассчитывать на чужое. Если перед кем-то в долгу, расплатитесь. Кредиты противопоказаны.

В дружеских рядах витает дух праздничной романтики, активизируйте общение с подругами, приятелями. Супружеским парам следует отдыхать и развлекаться вместе, ведь лучшей половинки не найдете. Вы связаны благословенными цепями (в этом году).

РАКИ

Кардинальные перемены намечаются в дружеской сфере, предстоит отсеять зерна от плевел – закладывается трамплин в успешное будущее. Сейчас вы вышли на пик социальной активности (куда шли год), где следует объединиться с людьми близкими по духу, обрести сообщников. Отнеситесь серьезно к новым знакомствам и развивайте романтические отношения в ключе самоотдачи. Внимание тем, кто крутит амурную пластинку с коллегой, шефом. Залог успеха весь год – интенсивное личное саморазвитие. Следует приложить максимум усилий, чтобы стать яркой инициативной персоной. Отсутствие личного влияния на окружающих, игра с конкурентами в поддавки, – есть тестом на духовную деградацию. Быть подкаблучником – себя разрушить. Дипломатично маневрируйте, нужно разработать грамотную стратегию сотрудничества с соперниками. Любые разногласия должны оканчиваться вашим решительным "да" или "нет". Рулите на свое усмотрение!

На службе вы в фаворе, микроклимат прекрасный, занимайтесь былыми делами, менять работу нет смысла. У многих есть шанс вернуться на предыдущее место работы (до 11 августа), получить выгодные заказы от старых клиентов.

ЛЬВЫ

Переформатирование коснется профессионального направления, карьеры, бизнеса. Грядут реорганизации, смена вида деятельности, руководства, служебного статуса. Дается снова шанс исправить ошибки тем, кто сбился с правильного пути (за прошлый год) и опоздал с реализацией профессионального призвания, которое является природным даром. Не переусердствуйте с полномочиями, ведь вам нельзя много пахать – подорвете здоровье. Увиливать от тяжелых нагрузок следует обязательно, во избежание психологического и физического напряжения, разрушающего жизненные ресурсы.

Занимайтесь тем делом, где вы, как специалист узкого профиля, достигли совершенства, осваивайте и воплощайте новые технологи. Отставать от научного прогресса (освободителя от трудовой каторги), как и переутомляться на работе запрещено. А вообще роптать грешно, вы в этом году баловень судьбы, ищите счастье и радость в досуге, приятных развлечениях, хобби, романтических увлечениях, флиртах, ухаживаниях. Если старая любовь напомнит о себе, всплывая из прошлого, это прекрасно, отдайтесь ей со всепоглощающей страстью, ведь избранник вполне вписывается в ваш идеал.

ДЕВЫ

Для подзарядки жизненного акумулятора вам целесообразно больше путешествовать, общаться с друзьями. Отправляйтесь в далекое турне, встреча с другими обычаями, культурой принесет сюрпризы и в конце концов кардинально повлияет на философское мировоззрение. Лицом к лицу лица не увидать, все хороше видится издалека.

Под родным кровом тоже царит счастье (членов семьи прибавится), обустраививайте личкую жизнь, если у вас есть персональное суверенное пространство, на которое никто не посягает, это замечательно. Удовлетворяйте охотно запросы партнеров, они не плод их Эго, а стимул для вашего роста, как и любые форс-мажорные ситуации, где риск оправдает себя, активизируя геройский дух и самоотдачу.

Если романтизм отсутствует, сердце в цепях безразличия, не отчаивайтесь, эта негативная полоса временная, требующая чувственного аскетизма. Стремитесь к истинной дружбе, стройте мосты дружбы с людьми, чьи взгляды созвучны вашим, и учитесь с радостью принимать чужую любовь, тогда все в жизни сложится замечательно.

ВЕСЫ

Пришла пора моральной и материальной расплаты, срочного выполнения долговых обязательств. Любые ресурсы, незаслужено "приватизированные" в течении года, теперь придется вернуть. Рассчитайтесь с должниками, тогда и вам судьба вернет все, что задолжала!

Если с кем-то в романтических контрах, будьте мудры и сообразительны, чтобы у вас не увели очаровательных возлюбленных. Залог крепкого союза – общие интересы, увлечения, путешествия. Сейчас вы делаете экскурс в прошлое, оно подарит встречу с однокурсниками, одноклассниками, соотечетвенниками, соседями, которые и станут счастливой опорой. Можете на них рассчитывать. А вот в родном очаге холодно и неуютно, но этот крест нужно самоотверженно нести. И учтите, домашние проблемы не должны вас сбить с пути профессионального, карьерного роста, здесь идет праведная борьба за высший статус на работе, в семье, социуме и вы ее должны выиграть. Дадите задний ход, останетесь у разбитого корыта.

СКОРПИОНЫ

Вы нужны всем! Идите навстречу, объединяйтесь и стройте совместные дела на фундаменте взаимных интересов и соблюдения небесных и юридических законов. Злоупотреблять нельзя! Рядом с вами в одной упряжке должны шагать лица высокой нравственной "закваски". Партнеры (и брачные тоже) не вписывающиеся в требования судьбы, должны преобразиться или сойти с орбиты. Хотите быть вместе, перевоспитывайте суженых, финансируйте, любите и заботьтесь о них. К счастью, в материальной сфере все замечательно, вы держите руку на финансовом пульсе, спонсируйте близких, родных, о тратах не переживайте, все с лихвой компенсируется. Вы отличный труженик – заработаете.

У тех, кто за рулем, проблемная полоса с авто продолжается. Целесообразны далекие туристические путешествия (работа за рубежом), где проникновение в чужие культуры послужит отличным тоником для развития. На службе возможен пламенный роман с коллегой или любимой работой.

СТРЕЛЬЦЫ

На работе веют ветры перемен, конфронтация в разгаре, ждите кадровых ротаций с новым кругом обязательств, изменений условий труда. Работы и дополнительных полномочий прибавится, а вот что касается зарплаты – вопрос сложный. Судьба в этом году вас приучает к аскетизму на всех уровнях – Эго в темнице, многие желания на замке, сорить деньгами ради себя любимих запрещено. Только ради удовлетворения других. Чужие запроси священны. И не смейте их игнорировать, даже если попадете в экстремальную ситуацию. Кстати любое ЧП – трагедия, катастрофа, драма – есть вашим определяющим будущее путеводителем. Успешным. Стресс имеет положительный эффект.

Подойдите творчески к порученным заданиям, своевременно и артистично перевоплощайтесь в нужные роли (начальник-подчиненный), меняйте "костюмы", эта игра вам давно знакома. Ничего нового. Главное нажать вовремя в архивах памяти нужную кнопку. На романтическом небосклоне солнечно, влюбляйтесь, разбивайте сердца и непременно объясняйтесь в своих чувствах. Пленить избранника медовыми речами (комплиментами) удастся сходу.

КОЗЕРОГИ

Вам предстоит подняться из глубин пессимизма к вершинам романтического блаженства и оценить всю красоту бытия. Расслабьтесь, жизнь – это феерическое шоу, важно воплотиться согласно сценарию в нужную роль, одеть вовремя маскарадный костюм, соблюдая не свои, а чужие правила игры. Вам противопоказано командовать, принуждать к действию! Развлекайтесь, творите, создавайте шедевры, творческая самореализация в расцвете. И никакие проблемы не должны затмить радость праздничного настроения!

Ваше задание: одиноким – создать гармоничный любовный союз, а супружеским парам – вывести отношения на высший уровень. Работу не игнорируйте, здесь сохраняется высокая динамика, трудитесь с энтузиазмом, лентяи рискуют потратить силы на болезни.

Под родным кровом витает дух счастья, дружите с домочадцами, идите на жертвы ради семейного благополуччя, любые безвозмездные вложения поощряются и и окупятся сторицею.

ВОДОЛЕИ

Семейные проблемы штурмуют, требуя реорганизации, бьют по психике, лишая равновесия. Все, что здесь происходит, уже неподвластно вашей воли, пожинаете заслуженное. Отработанные программы сгорают. Смиренно приспосабливайтесь и самоотверженно служите на благо родных, укрепляйте семейное благополучие. Главное, чтобы брачное судно не розбилось о рифы бытовых проблем. Ведь без поддержки любимого партнера вы, как птица с одним крылом, летать не способны. Но к счастью, он вас боготворит нынче – платите взаимностью, заботьтесь, опекайте. Расслабляться, отлынивать от обязательств нельзя, утратите ориентиры, терпеливо трудитесь, вкладывайте душу в работу и перед вами везде будут открываться двери в счастливое завтра.

Если рядом появились из прошлого старые друзья-покровители, значит "что-то" незавершенное осталось в отношениях и требует доработки. Будьте внимательны, это не случайно, а требование социума. Здесь вы востребованы и не прячьтесь! Иначе будет хуже!

РЫБЫ

Вы на пике карьерного, профессионального, материального взлета. Фавориты судьбы те, кто занимается любимым делом, получает сам удовольствие и дарит другим благо своей деятельностью. Сильные мира сего к вам благоволят, поэтому протекция, помощь случайного покровителя прольется манной небесной там, где не ждали.

С домочадцами не ссорьтесь, джин агрессии коварен. Живите играясь, собирайте нектар положительных эмоций в соты счастья, получая максимум пользы от встреч, знакомств, ситуаций, которые являются предопределенными, несущих успешную перспективу.

В дружеской сфере витает дух секонд-хенда. Если чувствуете, что отношения себя исчерпали, не стоит их насильно возобновлять. Нить общего мировоззрения оборвалась. Вам нужна романтика, захватывающие амурные приключения, пробуждающие сердечное вдохновение. Страстно влюбляясь, вы делаете других счастливыми, и это главное.

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