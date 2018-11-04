Гороскоп на неделю: Близнецов преобразит к лучшему любимая робота, а у Львов – изменения в личной жизни

Гороскоп на 4-10 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю

Это неделя плодотворной перезагрузки: все, что отжило себя, уходит в прошлое, освобождая место для новых свершений. Не цепляйтесь за вчерашний день, любые достижения, как победы, так и поражения, лягут бесценным грузом в банк духовного опыта.

И о самом важном: кардинально меняется вектор социальных устремлений, где последние полтора года предпочтения отдавались индивидуальному самоутверждению, демонстрации "Я", романтическом фарсу. Теперь на первое место выходят семейные ценности, национальные, историко-культурные традиции, опыт предков. Дух крови пробудится, способствуя раскрытию генетических талантов, патриотические чувства возрастут. Каждый должен свить собственное гнездо, приложить усилия для продолжения рода. Стать примерным семьянином, любить родной край, заботиться о его процветании.

Отныне на протяжении следующих полутора года вступает в силу судьбоносный девиз: "Родину и родителей не выбирают, они даются Творцом". Это святая ценность, требующая почитания, есть залогом духовного развития.

Отношения "родители-дети" выйдут на благодатный уровень. В критический момент делайте ставку на семейные интересы и будете в выигрыше.

ОВНЫ

Если вы очутились в плену моральных и материальных обязательств перед другими, гармонизируйте желания и возможности, четко определитесь, что вы хотите. Если это благие намерения, тогда судьба пошлет ресурсы для их реализации. Однако интересы и потребности окружения не должны быть ущемленными. Делитесь всем, чем богаты, объединяйтесь усилиями и финансами, тогда и ваши замыслы осуществятся. Пришла пора нырнуть в семейный водоворот, а на карьерных амбициях поставить крест. Перепутаете – пополните армию безработных.

ТЕЛЬЦЫ

В партнерстве – перезагрузка. Забудьте о самостоятельности, первоочередная задача – создать гармоничный союз и жить в согласии с избранником, делить счастье и горе, радости и печали поровну! Однако выбор поручено делать спутнику, он заказывает музыку. А ваша миссия – привлечь партнера своим совершенством, талантами, добродетелями и сосредоточить все помыслы на собственной персоне, чтобы сомнения не отравляли взаимоотношения. И прежде всего полюбить его всем сердцем.

На службе продолжается экскурс в прошлое, разгребайте трудовые завалы и зарабатывайте карьерные бонусы. Тормозная карьерная полоса позади.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас преобразит к лучшему любимая работа. Уважайте коллектив, трудитесь на совесть с максимальной производительностью. Хотите жить в достатке – беритесь за дополнительные служебные задания, не гнушайтесь левыми подработками. Как специалист вы достигли совершенства (на зависть бездельникам-коллегам). Доступ к хлебному месту открыт. Черпайте. Яркое очарование плюс трудолюбие и профессиональная компетентность дадут замечательные плоды: нокаутируете конкурентов, разбогатеете и заработаете карьерные дивиденды. Здоровье, благодаря трудотерапии, тоже окрепнет. Ваши болезни – имеют психосоматические корни, результат накопленных стрессов, которые сейчас успешно испепеляются.

РАКИ

Романтическая эпопея в разгаре, страсти пылают, наполняя вас живительной энергией. Любить и быть любимыми – это так прекрасно, судьба пошлет вам высокое светлое чувство, если "сорветесь" в греховную пропасть, не корите себя, с кем не бывает. Скорее всего это срабатывает дух храброго завоевателя, стремящегося к победам и популярности ради уверенности в своих силах.

Под родным кровом мир и согласие, любите родных, укрепляйте брачные узы. Начинается судьбоносный период (полтора года), где вам отведена роль командира везде, а особенно на супружеском судне. Готовьтесь к лидерству на всех фронтах, трудовым и материальным успехам!

ЛЬВЫ

Вокруг вас аура соперничества, что может омрачить будни, не поддавайтесь на провокации, держите себя в ежовых рукавицах. Дом, семья – арена судьбоносных событий, где идет борьба между интересами домочадцев и вашим авторитаризмом. Кто победит? Любовь, дружба и мудрость. Не нагнетайте атмосферу, стремитесь к взаимопониманию, будьте заботливым семьянином, рачительным хозяином ибо малейшие разногласия могут испортить всем жизнь. У многих стартуют кардинальные изменения в личной жизни, озаренными солнцем любви.

ДЕВЫ

Пора разнообразить свое монотонное бытие. Не сидите на месте, срочно нужна смена декораций: волнующие впечатления, яркая эмоциональная палитра – прекрасный жизненный тоник! Процветание зависит от инициативности, умения приспосабливаться к ситуациям, интеллекта, изобретательности, чтобы получить максимальную пользу от контактов, знакомств. Дружба с людьми сейчас набирает судьбоносных тонов, поэтому ваша ключевая задача (на полтора года) – окружить себя настоящими друзьями, чьи взгляды, убеждения отвечают вашим.

ВЕСЫ

Вы неотразимы! Излучаете сексуальные флюиды, искушая противоположный пол на любовные подвиги. Скучать некогда, жизнь прекрасна, полна сюрпризов, приключений, аромат свежих впечатлений будоражит дух, зовет на публику, где можно завести массу интересных знакомств. Однако вам следует делать ставку на материальную сферу, делать грамотно инвестиции, не сорить деньгами. И сосредоточиться на реализации личных замыслов, где карьерное восхождение, высокий профессиональный статус является приоритетными (на полтора года).

Определитесь со своей глобальной миссией, за ней – удачные перспективы. А домашние проблемы отодвиньте на второй план.

СКОРПИОНЫ

У вас перезагрузки, начинается новый жизненный виток, объявите войну плохим привычкам! Избавьтесь от отработанного хлама и попробуйте сосредоточиться на важнейших вещах. Устроив "генеральную уборку" прошлого, оставьте на вооружение лучший опыт. Тяга к совершенству – вечный процесс, и все же стремитесь стать образцом во всем, тогда к вам потянутся люди высокой духовной культуры. Вы для них икона! Параллельно занимайтесь благотворительностью, ваши жертвы (любовные, материальные) мотивированны кармически.

СТРЕЛЬЦЫ

Репертуар ресурсов богат, но ими следует пользоваться тайно, у вас есть верные доверенные лица, с которыми пуд соли съели, поэтому вместе удастся горы свернуть. И сами выступайте в роли покровителя, подавайте милостыню нуждающимся (тайно, без огласки), эта миссия благословенная. Одновременно избегайте многолюдных мест, отшельничество – отличный способ для подзарядки жизненной энергией. Если собственные аппетиты пронизаны эгоизмом, душит скупость, тем хуже, потери неизбежны. А когда интересы окружения на первом месте, тогда и вам достанется лакомый кусок от пирога совместных достижений. Щедрость (материальная, сердечная, физическая) на предстоящих полтора года является стимулятором преуспевания и обогащения.

КОЗЕРОГИ

Чем выше профессиональный успех и социальный статус, тем сильнее ощущение личного счастья. Начальство от вас в восторге, роль любимца можно использовать с пользой и даже закрутить служебный роман. Время реставрировать дружеские взаимоотношения, братайтесь с людьми – это залог триумфа, однако имейте в виду: привилегии выбора друзей предназначенные только вам. Если кто-то не пришелся к сердцу и навязывает себя – с чистой совестью отказывайте. Однако это не должно приводить к обидам, вражде, учитесь мирно сотрудничать, договариваться, идти на компромисс. Ваша задача (на полтора года) – стать дипломатом везде, поставив интересы окружения на пьедестал. Принципиальных, упертых лиц ждет регресс. Одиночки, готовьтесь замуж (жениться). Вам предназначено создать гармоничный союз. Но здесь инициатором будет партнер.

ВОДОЛЕИ

У бизнесменов и карьеристов счастливый звездопад, вероятны кадровые ротации, изменение должности, руководства, профессионального направления. Куйте железо пока горячо, укрепляйте профессиональную крепость, здесь вам равных не будет, если соедините природный талант, деловую смекалку и менеджерскую жилку. А главное сумеете выработать иммунитет против гипнотического воздействия шефа.

В любовной сфере сохраняйте спокойствие, "фрукт" созреет и сам упадет к вашим ногам. Воздействуйте на объект желаний обаянием, грациозностью, это "убойная сила" перед которым устоять невозможно. И контролируйте свое поведение, вы энергичны, импульсивны, а влияние внешних обстоятельств, людей наполнено провокационным злом… Тем, кто нашел свое предназначение (бизнес), ждет много работы (на полтора года). И денег.

РЫБЫ

Мировоззрение требует кардинальных изменений, вооружитесь отрицательными и положительными наработками плюс чужими ошибками и создайте индивидуальную философию бытия, у каждого человека она неповторима. Негативный опыт, тоже опыт.

Если возникнет ощущение фатума – это не плод бурной мистической воображения, поистине все, чего желает Господь транслируется через вас. Миссия высокая, подкачайте духовные бицепсы, тогда сможете блестяще противостоять злу, творить добро, нести в мир любовь, мудрость, гармонию. На сердце весенний расцвет чувств, стартует любовная эпопея (на полтора года), где любовь в сердце должна стать постоянным жизненным тоником.