Гороскоп на неделю: Девам нужно разобраться с финансами, а Козерогам уладить конфликты в семье

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября подготовила астролог Любовь Шехматова

Гороскоп на неделю. Фото: pixabay

ОВНЫ

Партнерские отношения являются животворным источником, автономное плавание запрещено. Сила ваша в гармоничной деловой команде и прочном браке. Не тяните одеяло интересов на себя, живите в любви и согласии с супругами, ваша роль в союзе – дать шанс избраннику самореализоваться как личности, максимально способствуя во всем. Окрыляйте, вдохновляйте любимую половинку и непременно выполняйте все ее пожелания!

В дружеском окружении дежа вю, если отношения себя исчерпали, не мучайте друг друга, будете деградировать. Ищите новые совместные интересы для прогрессивного развития. Если их нет – дистанцируйтесь.

ТЕЛЬЦЫ

Вокруг вас тайное становится явным, все, кто маскировался, покажут истинный лик далеко нелицеприятный. Вы также обнаружите, что в многих вещах были слепы, самообманывались, а теперь прозрели. Особенно на службе. Не отлынивайте от работы, творческий энтузиазм должен вас зажигать в любом деле. Сейчас вы солдат- труженик готовый закрыть амбразуру деловых нагрузок не рассчитывая на карьерные лавры. Вы должны стать специалистом широкого профиля и доказать всем свою кадровую ценность! Заботьтесь семейном благополучие и не выносите сор из избы! И пора "прибарахлиться", поменяйте гардероб, прическу. Внешний вид требует "преображения"! Вы должны нравиться и держать на "магните" желаний любимых!

БЛИЗНЕЦЫ

Хватит погрязать в бытовой трясине, завершайте домашние дела, вас заждалась публичная арена. Вы блестящие эрудиты, обладаете ораторским даром, чувством юмора, талантом массовика –затейника, тамады. И притягательным романтизмом. Будьте в центре внимания, развлекайтесь, стремитесь сделать окружающих счастливыми, вдохновляйте тех, кто пал духом. Светские "тусовки", праздничные шоу нынче неотъемлемая часть бытия. С вами везде должно быть весело, интересно. А если влюбились в работу (она в этом году благословенная), это замечательно, сейчас куется будущее карьеры! У брачных пар идиллия, лучших помощников (они окутали вас заботой, во всем помогают) не найти.

РАКИ

Вам предстоит разрываться между двумя фронтами: семьей и работой. На должностной олимп не рвитесь, а ищите утешение в творческой работе, вдохновенном деле и непременно влюбляйтесь, вокруг порхают любовные ангелы! А если на сердце пусто – плохой знак, вы деградируете, делая себя несчастными как сейчас, так и в будущем.

Одновременно заботьтесь о семейном благополучии, здесь бьют ручьи животворных сил. Конфликтов следует избегать (берегите брачные узы), на посторонние ресурсы на рассчитывайте, чужой хлеб быстро черствеет. Вы самодостаточная личность, знаете, чего хотите и способны достичь желаемого, ведь владеете прекрасными деловым опытом и профессиональными навыками. Дети, любимые чрезвычайно порадуют своими успехами. И помните о чужой черной зависти, вы под дулом людей духовно неразвитых. Чужого не берите.

ЛЬВЫ

Избегайте по возможности рутины, она угнетает. Для поднятия тонуса следует разнообразить бытие, прибавить ярких эмоциональных красок в жизненную палитру. Двигайтесь (но не далеко от дома, дальние турне отложите), вас везде будут встречать с радостью и любовью. Меняйте обстановку, знакомьтесь с интересными людьми, наполняя душевные сосуды свежими впечатлениями, нужной информацией. Интересоваться нужно всем, полученные знания пригодятся непременно.

Левые "лямуры" отменяются: дом, семья – это благословенная территория, где можно выпускать пар страсти. Бразды правления в ваших руках, действуйте, а если брачная половинка "брыкается" – воспитывайте, просвещайте. И не смейте быть подкаблучниками!

Тема здоровья актуальная и серьезная (хронические болезни изматывают), придерживайтесь здорового образа бытия, не переутомляйтесь, малейший сбой в ритмах организма (который является сбалансированной системой), то сигнал, что вы где-то нарушили режим "труд-досуг".

ДЕВЫ

Ничего не занимайте, нужно срочно сделать ревизию доходов и расходов, расплатиться с долгами, выполнить данные обещания. В социуме вы авторитетная фигура, блестяще преуспеваете. Живите на полную "катушку", лелейте в сердце радость, занимайтесь благотворительностью, реализация сокровенных замыслов набирает успешных оборотов, где "хочу" будет праздновать победу.

Сфера контактов самая плодотворная, знакомьтесь, активно общайтесь с людьми, с которыми вас объединяют общие интересы, завязанные отношения является транслятором удачи. С коллегами, соседями, братьями, сестрами сложатся отличные отношения.

Внимание брачным парам: ныне партнер является опорой, мудрым наставником и очень в вас нуждается. Будьте с ним как нитка с иголкой. Романтических приключений не щите, от них одни неприятности. И умерьте трудовой пыл, занимайтесь только тем, к чему лежит душа. Это залог хорошего самочувствия и здоровья.

ВЕСЫ

Выходите на подиум, жизнь набирает умопомрачительных оборотов, презентуйте себя, вы яркий публичный лидер и дипломат, способен блестяще направлять коллективную энергию в нужное для себя русло. Но стоп! Ни с кем не воюйте, решайте все недоразумения дружелюбно, соблюдая компромисс интересов. И материальных первую очередь. Финансовая Фортуна еще улыбается, но не будьте скрягой, делитесь осыпанными благами (их даже слишком), ведь всем должно быть хорошо. Искренне одаривая нуждающихся, финансируя благие дела, вы умножаете собственное богатство (здоровье, деньги, энергию, карьерный статус) на будущее. Рука дающего не оскудеет. Опирайтесь на достойных друзей, а от старых любовных связей избавляйтесь.

СКОРПИОНЫ

Уйдите в тень. Стартует кармическая полоса, призывая отработать незавершенные проблемы. Не вздумайте устраивать бойкот обстоятельствам, а смиренно делайте то, что от вас требуется, чаще уединяйтесь, тогда интуиция подскажет правильное решение. На службе грядут перемены, работайте на минимальных оборотах, чтобы не навредить здоровью. И не прибегайте к авторитаризму, вы сильная властная личность, владеете шармом обаяния, держите в руках тайные рычаги влияния. Управляйте мудро, чтобы жить со всеми в мире и согласии. На личном фронте все отлично, партнеры вас боготворят, поддерживайте огонь в семейном очаге.

СТРЕЛЬЦЫ

Вы любимцы публики, что стимулирует романтический шал, но дальше легких флиртов это не должно распространяться. Тихо, не афишируя, воплощайте в жизнь стратегические планы (думая о будущем), реванш не за горами. Вы фартовые тактики, обладаете магией влияния, знаете на какие кнопки нажимать, где найти высоких покровителей ради достижения поставленной цели. Делайте ставку на публичную деятельность (политики в зените славы), объединяйтесь вместе с союзниками по духу. Общие взгляды, убеждения, уважение к коллективным интересам – вот незыблемый фундамент, на котором формируется ваше счастливое будущее. И не пускайте в свое пространство людей, которым мало доверяете.

КОЗЕРОГИ

Вы призваны балансировать между домом и работой, обстановка крайне наэлектризованная, в семейных стенах происходят кардинальные изменения, спровоцированными конфликтами, разногласиями. Сосредоточьтесь на профессиональной сфере, там источник творческого вдохновения для карьерного продвижения, материального роста. Тут Вертикаль "начальник-подчиненный", "родители-дети" ключевая, требующая вложения больших усилий. Избегайте острых углов, старайтесь со всеми подружиться. Высшие силы нынче дают талант дружить, с теми, чьи интересы, мировоззрение созвучны вашим. Если кто-то не вписывается в эти ценности, значит вам не по дороге. Дружба для вас нынче – высшая ипостась любви. Внимание тем, кто обустраивает личное счастье.

ВОДОЛЕИ

На сердечном небосклоне солнечно. Партнер вписывающийся в ваш идеал рядом, любите его, учитесь "подтанцовывать" в критический момент, ведь избраннику предназначено рулить в тандеме, а ваша роль – тонко реагировать на малейшие изменения его настроения, вкусов, запросов. Держите себя под жестким контролем, не бунтуйте, внутри притаился джин агрессии, выпустив его на волю – фатально разрушите свою жизнь и здоровье. Эгоцентризм, амбициозность – черты, толкающие на путь регресса. В карьере все прекрасно (у начальства в фаворе), если выбранная профессия соответствует призванию – вы счастливчики. А если нет, срочно ищите, времени осталось мало! Высокие покровители в социуме к вашим услугам. И помните: честь профессионального мундира святое! Добросовестно сотрудничайте в деловой команде без претензий к коллегам. Им нужны ваши советы, опыт для самореализации.

РЫБЫ

Если вас захлестывают бурные порывы и желания, душа изнывает под прессингом неудовлетворенного "хочу" (и в любви тоже), а реальность диктует свои условия, ищите золотую середину, "беру-даю" следует уравновесить. Максимально повезет тем, кто добросовестно трудился, работодатели раскошелятся, вернут долги. Не "сачкуйте", идите на риск, творчески экспериментируйте, не бойтесь форс-мажорных ситуаций. Именно в авральных обстоятельствах вы закаляетесь как специалист, "набивая" себе кадровую цену.