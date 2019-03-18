Гороскоп на неделю: Козерогам нужно везде успеть, а Водолеям – нельзя сидеть на месте

Астрологический прогноз с 17 по 23 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Период отшельничества завершается, подсознание отфильтровало в накопленный эмоциональный мусор, очистилось. Ошибки прошлого учтены, переосмыслены и уже не должны повторяться. Кризис назревает в сфере супружества, делового сотрудничества. Рвать узы или продолжать дальше в таком же духе? Решайте, время требует срочно перейти на новый виток отношений. Джина ревности держите в бутылке, выпускать его опасно и демонстрируйте эталон заботливого семьянина. Предпочтение нужно отдавать домашним проблемам, здесь прогресс, а рабочие ставить на второе место.

ТЕЛЬЦЫ

Вас любят всей глубиной сердца, не принимайте это как должное, а платите взаимностью, заботьтесь о возлюбленном. Время сходить с публичной сцены и прятаться за кулисы. Прислушивайтесь к чужим советам, но в итоге делайте по велению собственного разума. Никому ничего не навязывайте, плывите по течению. Уединение – замечательный помощник и целитель при распутывании нитей тревог, противоречий, ошибок, накопленных в течение года. Тема здоровья (психического, физического), профилактических мероприятий – самая актуальная. Не взваливайте на себя больше, чем можете нести, ограничьте ассортимент нагрузок, полномочий. Именно сейчас вам предстоит определиться с золотой серединкой "работаю-отдыхаю". И непременно активизируйте желание общаться с окружающим миром, вы должны находить общий язык со всеми.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы достигли кульминационного взлета на профессиональном поприще, избавившись от отработанных программ (отдавать дань прошлому предстоит до 28 марта). Отрегулировали семейные, должностные отношения. Теперь следует заняться новыми творческими проектами, которые, к сожалению, пока не очень прибыльные, но они нужны, поскольку стимулируют творческие таланты.

Солнце удачи освещает путь тех, кто жаждет совместного плодотворного сотрудничества, имеет достойных друзей, единомышленников, союзников и сам обладает аналогичным талантом. Подобное притягивает подобное. Избегайте одиночества, ваше место в социуме, гармоничном коллективе. На брачных партнеров, компаньонов молитесь, вместе вы огромная движущая, которой подвластны самые неприступные вершины.

Старайтесь получать максимальное удовлетворение от занятия, хобби. Личным интересам – зеленый свет, но с учетом притязаний окружающих. Чужие ресурсы строго регламентированы, больше, чем заслужили, не получите.

РАКИ

Вы избавились от баласта старых убеждений, теперь мир видится в новых красках. Стартует профессиональный апогей, взять высшую карьерную планку в ближайшее время вполне реально (до 20 апреля). Вы мастер широкого профиля, умеете все! У многих возможен успешный возврат на старое место работы или возвращение к прежним обязательствам, полномочиям, заказам. Рычаг противодействия – семья, варьируйте между домом, работой, угождайте супругам, они слишком серьезны, требовательны, но следует подстраиваться, рвать узы бессмысленно, завалите экзамен на зрелость в партнерстве и будете наказаны. Состояться как личность, отшлифовать и приобрести самые лучшие черты характера вам дано только в паре на взаимовыгодных интересах. Партнер прессингует – закаляйтесь, терпите. Любовные увлечения очень зажигают, но учтите, здесь вы находитесь на ложном пути. Это самообман.

ЛЬВЫ

На тайном фронте сплошные форс мажоры и ЧП, все подвохи вскроются, станет ясно, кто верный друг, а кто водит вас за нос, подсовывает свинью. Сейчас вы, как рентген, все просвечиваете насквозь, имеете уникальный "нюх" там, где что-то глубоко скрыто. Блестящий детектив, сыщик, умелец срывать красивые маски с хитрецов и обманщиков! Теперь следует переключиться на благородные вибрации, в мировозрении намечается прыжок, стать образцом нравственности, быть на страже юридических и духовных законов.

На службе меньше вкалывайте, ограничьтесь минимальными нагрузками, работа – это не серые будни, а праздник для души.

У брачных пар кризис, но чтобы выйти из него с минимальными потерями, дайте волю огненным страстям, они быстротечны, но очень сильны. Остыть сердцам не дадут! Держите на привязи половинку, она слишком очаровательна и сумасбродна.

ДЕВЫ

С благоверными вы два сапога пара, поэтому живите в мире и согласии, заботьтесь друг о друге, отношения прошли успешную перезагрузку. Теперь избранник видится совсем в другом свете, сердца бьются в унисон. Вы любимы и желанны, наступило царство душевной и сексуальной гармонии. Левые амурные приключения отменяются.

На деловом фронте закладывается база сотрудничества и расцвета совместного бизнеса на будущий год. Раскошелить партнеров, найти инвесторов не так просто, придется ходить по лезвию ножа, где можно как разбогатеть так и обанкротиться. При выполнении служебных заданий проявляйте изобретательность и находчивость, осваивайте новые технологи, идя в ногу с прогрессом.

ВЕСЫ

Противостояние накаляется, нет смысла оголять шашки, идти в атаку, чтобы взять власть над другими. Вы от природы блестящие дипломаты и самое время воспользоваться этим даром, чтобы сохранить мир с окружающими, наладить узы сотрудничества. Если избежать конкурентной борьбы нельзя, пускай она станет стимулом к профессиональному росту, интеллектуальному, духовному развитию. Рулить предназначено партнерам, они сильны, влиятельны, что игнорировать опасно, играйте за их правилами, вы большие умницы осилите!

Не стоит мелочиться, берите с размахом, чем выше ваши цели в этом году, тем больше удачных шансов приходит для их реализации. Вы должны не обрастать мхом, а двигаться интенсивно вверх, получить высокий статус в социуме. Главное не навредить семье.

Если неожиданно влюбились, это самообольщение, немного понаслаждайтесь, вскоре шальной порыв пройдет не стройте серьезных планов по этому поводу.

СКОРПИОНЫ

В творческом и профессиональном плане вы достигли совершенства, ведь пламенные труженики в социуме востребованы. Если микроклимат в коллективе напряженный, не вступайте в дискуссии с коллегами, трудитесь, зарабатывайте деньги, обогащайтесь духовно. Параллельно заботьтесь о здоровье. Переутомляться противопоказано. Делу время, а потехе час.

Если с кем-то в "контрах", ищите компромисс, задача судьбы – превратить соперников в друзей, практичных союзников. Только совместные усилия принесут плоды.

Деньгами разрешается сорить на благие дела, все вернется сторицей, в этом году фортуна работает на ваш кошелек, но с условиям, что вы готовы щедро делиться с другими. У брачных пар кардинальный переворот в отношениях. Не разжигайте пламя войны, на почве материальных интересов. А с любовью охраняйте семейный очаг.

СТРЕЛЬЦЫ

Завершайте хлопотную домашнюю эпопею, роль семейной берегини отработана. Сердце жаждет любить и вы готовы направить бурный поток чувств в окружающий мир. Выходите на публику, флиртуйте, завоевывайте симпатии людей, очаровывайте тех, кто понравился. Ваша задача – окрылять и зажигать людей на большие дела, делать их счастливыми, не ожидая мгновенной отдачи. Она потом придет.

Сейчас вы обладаете яркой харизмой, что имеет колоссальное влияние на пространство, но в то же время обязывает вести себя безукоризненно, держать имидж на высоте. Избегайте стабильности, это якорь в прошлое. вам нужны великие потрясения, ЧП, риски, за ними прогресс и удача. Лавры героя предназначены экстремалам, тому, кто победит страх в себе.

КОЗЕРОГИ

Направьте стратегические материальные и энергетические ресурсы на решение семейных проблем. О работе тоже не забудьте. Вы отличный психолог и капитан на семейном судне, трудолюбивый хозяин, заботливый отец, надежный любящий партнер. К детям, возлюбленным отнеситесь с максимальным вниманием. Главное везде успевать, как дома, так и на работе и своевременно, в зависимости от обстоятельств, менять тактику действий. В критические моменты разногласий на рожон не лезьте, пропускайте вперед энтузиастов, стремящихся самоутвердиться, избегайте манипуляций. Пускай делают по своему, вы личность зрелая, сильная все без обид поймете.

Одиноким время создавать союз, если готовы делить поровну радость и печаль с избранником, Вселенная услышит ваш импульс и пошлет половинку.

ВОДОЛЕИ

Вам, обладающим магией очарования, общение с людьми, короткие поездки, дружеские посиделки, светские тусовки, свежие впечатления нужны, как воздух, для поднятия тонуса, обмена деловым опытом, профессиональными знаниями. Согласовывайте личную свободу действий требованиями окружения, идите навстречу их пожеланиям.

В семейных пенатах разворачиваются динамичные события, где в случае разногласий вам следует без сумасбродных поступков уступить и пойти навстречу требованиям родных. Тогда и собственные интересы не пострадают. Не будьте эгоистами!

Сидеть на месте нельзя. Движение - это жизнь. Поездка в святое место (прежде вы там были), подальше от дома положительно отразится на духовном развитии. Отшельничество должно быть дозированным, вам следует регулярно трудиться для поднятия эмоционального тонуса, тупой механический трудоголизм вреден для здоровья. Если душа поет во время вдохновенной работы, это идеальное лекарство от болезней.

РЫБЫ

Если вы правильно себя позиционируете в обществе (а это плод внутреннего развития), то будете иметь колоссальное влияние на людей. Что может спровоцировать желание манипулировать, прогибать под себя, что недопустимо. Будущее карьеры, бизнеса радужное и перспективное, здесь вы под крылом фортуны, не пропустите удачу, вашим протеже может стать совсем случайный, знатный покровитель. Особенно повезет отличным профессионалам.

На друзей не стоит делать ставку, старые дружеские ряды поредели, поскольку отношения себя исчерпали. Здесь хозяйничает прошлое, забирая долги. А вот с теми, кто любим и дорог следует строить красивые романтические отношения и ловить наслаждение от жизни. Если скука и рутина засасывает, нужен праздник и вы его обязаны создать! Проявите изобретательность!

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