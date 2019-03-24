Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Астрологический прогноз с 24 по 30 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Прошлое и будущее сплелось в один клубок. Амбициозные карьерные (бизнесовые) планы и глобальные замыслы превратились в заклятого врага, которого не приручить, а только мирно с ним сосуществовать. Почему? Продолжается кармическая полоса, заставляя наверстывать сделанные когда-то ошибки в профессиональной сфере, не рассчитывая на поблажки начальства. Ваша задача – продуктивно работать, зарабатывать деньги и без фанатизма, по-хозяйски их тратить на самое необходимое. Придерживайтесь должностной и семейной субординации, не бейте ни с кем горшки, воздержитесь от манипуляционных соблазнов в супружеских, деловых отношениях. Терпеливо идите на компромисс, не давайте волю эгоцентризму. Ваша задача – обустроить личную жизнь и создать уютное семейное гнездо. Прогресс в развитии –правильное мировоззрение, обретение истинных духовных ценностей.

ТЕЛЬЦЫ

Былое уходит (убеждения меняются), с легкостью отпускайте вчерашний день (взяв полученный опыт на вооружение), тогда ваше сознание настроится на прогрессивную волну вдохновляющих увлечений, знаний, интересов. Сообразительность зашкаливает, энергопотенциал высок: направляйте их на благие дела, занимайтесь благотворительностью, идите на жертвы ради семейного благополучия.

Ощущение, что вы закованы в кандалы, личная жизнь не удалась – продукт подсознания. Эти барьеры создали сами. Убегая от реальности, скрытых проблем, разочарований, вы, на самом деле, бежите от себя, игнорируя саморазвитие. Прорвитесь сквозь воображаемые психологические преграды, раскрепоститесь внутри и освободитесь от тайных страхов, обид, фобий. Уроки прошлого пойдут на пользу, помогут избавиться от иллюзий, ошибок, осознать допущенные в прошедшем году "минусы", а точнее нарушение законов духовной эволюции.

Если средств недостаточно, ищите спонсоров! Сейчас можете рассчитывать на помощь со стороны, брать в долг, "раскулачивать" деловых (брачных) партнеров. Для вас их щедрость неограниченна!

БЛИЗНЕЦЫ

Если неудовлетворенность личной жизнью занозой сидит внутри, значит вы заядлые эгоисты, а нужно культивировать в душе любовь, добро, быть чуткими, милосердными, материально щедрыми. Тема совместных интересов, ресурсов, финансов самая острая, здесь не стоит раскошеливать насильно партнеров (деловых, брачных). Если ваши желания благостные, значит на их реализацию средства судьба пошлет, а вот брать в долг (кредит) нельзя. "Мое-твое" не должно фигурировать в моменты разногласий, сейчас есть только "наше", все в общий котел (силы, деньги, чувства, заботу, привилегии). Если кому-то обязаны, не выполнили обещание – расплатитесь. А те, кто вам задолжал и не возвращает предназначенное, делает себе хуже, фактически обкрадывая не вас, а себя.

Сейчас ваше счастье в гармоничной паре, живите в любви и согласии с любимой половинкой (она благословенна), не ссорьтесь из-за денег и зло обойдет вас стороной. Любое "ЧП", экстремальные ситуации, преодолимы только вместе, здесь искореняется страх и освобождаются колоссальные ресурсы личности для развития.

РАКИ

На профессиональном небосклоне ярко сияет солнце удачи. Если работа не устраивает, ищите новую, фортуна к вам благоволит. Найти в ближайшее время работу по сердцу, где повезет творчески самореализоваться, шансы очень высоки. Дайте желаниям (повысить должностной и материальный статус) зеленый свет! Ведь вы реально являетесь отличным профессионалом и специалистом широкого профиля, багаж делового опыта огромный. И именно его можно конвертировать в высокооплачиваемую, востребованную в социуме статусную работу с прекрасными трудовыми условиями и хорошим коллективом. Главное – научиться искусству сотрудничества с людьми, не перегибать палку собственных интересов, ведь другая сторона стоит на незыблемом волевом постаменте, чьи интересы есть доминирующим фактором. Игнорировать их невозможно, итог – фатальное поражение. Только договориться. Помните, идя на компромисс в моменты разногласий, вы выигрываете, и самоутверждаетесь как личность. Уверенность в себе крепнет. В браке, где отношения "Я-Ты", как на вулкане, аналогичная картина.

ЛЬВЫ

"Погода" в социуме работает на вас. Самое время завоевать популярность, максимально "раскрутить" имидж, прорекламировав свои достижения, таланты. Путешествуйте, экспериментируйте с жизнью, преодолевайте рубежи собственных границ, учитесь чувствовать и смотреть на мир по-новому, расширяя привычные представления о действительности, меняйте взгляды на многие вещи! И обязательно постарайтесь проникнуть и понять суть чужих культур, менталитета. Все познается в сравнении, в том числе и духовные ценности. На любовном фронте все замечательно, романтизм зашкаливает, вы готовы всех любить, дарить безвозмездно чувства, делая людей счастливыми.

Ахиллесова пята – работа и здоровье. Тема сложная, с кармическим подтекстом. Возможно, вы трудоголик и устали от нагрузок, служебных полномочий (тянете чужой рабочий плуг), теперь можете заболеть. Это хороший знак, нужно научиться расслабляться на работе (и даже иногда саботировать), больше отдыхать, чтобы душа получала удовольствие. Сжигать себя следует не на трудовом, а на любовном костре! Обязательно найдите хобби, это прекрасная отдушина

ДЕВЫ

Вас ждет захватывающий эволюционный процесс в столкновении с форс-мажорными ситуациями и вещами, которых вы в глубине души очень боитесь. Объявите бой страхам и мужественно ныряйте в бурное течение жизни, риск – миссия благородная. И помните: то, что вас не сломает, сделает сильнее! Освободится заблокированная энергия. Стрессовые обстоятельства, где символически "умрете" и "возродитесь" из пепла испытаний – на благо.

В сфере любви, где переплелось прошлое и будущее, нужно развязать кармический узел (перестрадать), чтобы перевести отношения на высший уровень, отдав предпочтение дружбе. Именно не бурная страсть, а дружеские чувства должны стать цементом в союзе сердец. Храните семейный очаг, он благословенный, заботьтесь о домочадцах, успешно решайте бытовые проблемы. Отношения "зять-дочь", "сын-невестка" самые острые и требуют вашего пристального участия.

ВЕСЫ

Если семейный очаг превратился в арену сведения счетов с домочадцами, бытовая рутина угнетает, поглощая драгоценные силы, будьте смиренны и не вымещайте зло на окружающих. Мудро совмещайте семейные и профессиональные обязанности. На кон поставлено будущее деловых союзов, брачных отношений. Ваши партнеры властные, презентабельные, успешные, цените их, уважайте, вместе горы свернете. Эрудиция, сообразительность, профессиональная компетентность, умение блестяще контактировать, виртуозно подбирать ключ к душам людей, использовать выгодные связи станет залогом вашего процветания на всех фронтах.

В сфере контактов, стратегических расчетов вы гений! Вливаясь в деловую команду, сумеете прийти к обоюдному соглашению и всегда договориться на щекотливую тему с учетом обоюдных интересов. Материальная сфера требует порядочности и высокой финансовой дисциплины.

СКОРПИОНЫ

Круг служебных полномочий расширяется. У вас колоссальная работоспособность, в порыве трудового энтузиазма способны на высокие продуктивные результаты. Тем более, что есть высокий материальный стимул, и это не мираж, реально вам готовы хорошо платить, даже с лихвой. Торгуйтесь с работодателями и не смейте продавать свой труд за копейки! Самое время искать дополнительные подработки, дать толчок бизнесу.

Но будьте осторожны, если вы связаны старыми узами выгоды с людьми, и рассчитываете на их помощь (или они на вашу), возможны инциденты, которые прояснят картину, чтобы изгнать дух меркантильности, шкурных интересов. Ибо вам нужны тонкие чувственные отношения с людьми, где царит не прагматизм, а душевная взаимопомощь, милосердие. Общайтесь с теми, к кому лежит душа. Избегайте разногласий, объединяйтесь только с надежными, проверенными в "боях" партнерами-союзниками, ведь вы нуждаетесь друг в друге и можете создать сильное деловое ядро. Играя за чужими правилами, умело поддерживая инициативы окружающих, сделаете правильно.

СТРЕЛЬЦЫ

Демарш самоутверждения в разгаре! Потребность быть в центре внимания, возвеличить себя вполне естественна, сейчас жизнь – это театральная сцена для реализации талантов, где вы сам себе режиссер, актер, продюсер и любимец публики. Кстати, людей это не раздражает, а наоборот зажигает, вы излучаете колоссальную позитивную энергию, служа донором для тех, кто пал духом, депрессирует. В итоге аудитория почитателей, воздыхателей, любовных поклонников только умножится. Тех, кто нацелился взять штурмом романтический Олимп, тоже ждут лавры победы в ближайшее время.

Критический Рубикон проходят лица, ставшие заложниками долгоиграющих прагматических желаний, одержимость "хочу" истощает, но вы умеете смиренно ждать, терпеть и именно за это воздастся. Или отнимется. У жадных и эгоистов. Свершится так, как надо. По закону Высшей справедливости. Убытки, потери – это урок, научить вас не привязываться к земным благам. И помните о своих моральных кредиторах, они святые путеводители.

КОЗЕРОГИ

Вам предстоит с творческим пылом и трудовым рвением окунуться в семейные дела. Заняться благоустройством быта, наладить отношения с родственниками. Идите на искупительные жертвы, благотворительность нынче – это спасительный ковчег, возможность закрыть долговые греховные хвосты, накопленные за долгое время. Уединение в домашних стенах самое приятное, способствует накоплению сил, выздоровлению от болезней. Не позволяйте джину эгоцентризма завладеть вами, проявляйте скромность, не распыляйте по пустякам силы, и непременно (если одиноки) ищите спутника для совместной жизни. Он явится. Любовный пар бурлит, требуя выхода, влюбляйтесь, это подтолкнет к созданию крепкого надежного союза.

ВОДОЛЕИ

Ваша цель – поддерживать с окружающими отношения на дружелюбной ноте, угождать работодателям и деловым компаньонам, поддерживать гармоничный микроклимат в служебном коллективе. Если донимают скрытые необъяснимые болезни, это кармическая расплата за многолетние прошлые ошибки. Стремитесь получить свежие разнообразные впечатление для бодрости духа – они вам нужны, как воздух! Не далеко, а рядом. Расширяйте дружеское окружение, общайтесь с интересными неординарными личностями, обменивайтесь информацией, деловым опытом.

Семья, домашнее хозяйство требуют максимальных вложений сил. Занимайтесь бытовыми проблемами, наводите порядок в доме, даче, работайте в саду, на огороде. Сплачивайтесь с теми, кто вам симпатичен, одобряет действия, с кем чувствуете душевное, интеллектуальное родство, единство взглядов, убеждений. В этом и заключается истинная дружба, ныне освященная благодатью.

РЫБЫ

Сфокусируйте сознание на глобальных ценностях, запросах. Что для вас самое дорогое на данном этапе бытия? Если материальные блага, карьерное продвижение, бизнес, профессиональное призвание – это нормально. Работайте, приструнив возросшее самолюбие, штурмуйте должностные высоты (поиски престижной работы очень кстати, здесь фартовая полоса ) – добыть денег повезет. Предстоят большие траты.

Стремитесь получать везде удовольствие, праздник души должен царить на всех фронтах – работаете вы или отдыхаете. Если ощущаете что вас не любят (друзья остыли), значит где-то промахнулись, сейчас идет "отработка" прошлых ляпсусов в сфере "любовь-дружба". Насильно мил не будешь, но это не приговор. Если ресурс для дружбы есть, можно воскресить отношения на другом уровне. Детям, любимым суждено играть судьбоносную роль.

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