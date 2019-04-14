Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Астрологический прогноз с 14 по 21 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: pexels.com

ОВНЫ

Благодаря колоссальному жизнедеятельному потенциалу и правильному философскому мировоззрению (мудрости), вы способны ракетой взлететь в космос и выйти на правильную орбиту. А также избавиться от пагубных зависимостей, привычек. Это реально. Удовлетворяйте интересы окружения, осваивая искусство дипломата. У вас должна быть отработанная собственная тактика действий. Сейчас станет очевидным кто (что) вам противодействует, ставит палки в колеса, мешая форсировать события. Путь к преодолению любих препятствий лежит через милосердие, чуткость, жертвенность, умение контактировать с людьми. И непременно храните семейный очаг, это святой оазис. Успешно решая домашние, бытовые проблемы, создавая положительную психологическую ауру под родным кровом, вы прогрессируете. Родственники – это эволюционный путеводитель.

ТЕЛЬЦЫ

Ваше место за кулисами, там разворачиваются основные кармические события. Никому ничего не навязывайте, плывите по течению, тогда жизненное судно причалит именно к нужному берегу. Уединение – замечательный помощник и целитель при распутывании нитей тревог, противоречий, ошибок, накопленных в течение года. Все переосмысливайте, очищайте серце от страстей, искупая вину перед обидчиками. И сами прощайте тех, кто вас когда-то обидел. В итоге наступит исцеление от давних болячек, которые свалилились непонятно откуда. Риска не бойтесь: храбрым, которые готовы взглянуть в лицо экстриму, откроются счастливые шансы.

В профессиональной сфере начинается новая полоса, впрочем от некоторых полномочий придется отказаться из-за некомпетентности, малообразованности. Учитесь, углубляйте знания, "ликбез" наложен судьбой!

В отношениях с друзьями демонстрируйте чувственный альтруизм и жертвенность, вас обогатит именно задушевное общение. Самая большая радость – это возврат старых долгов (материальных, моральних), ждите приятных сюрпризов с 10 апреля до 11 августа, но учтите, это не "халява" – вы их ранее заработали. Копилка благ открывается… Внимание брачным парам: дружите, любите, удовлетворяйте запросы, пожелания друг друга – это залог крепости союза.

БЛИЗНЕЦЫ

Арена успешной самореализации – социум, дружеская сфера. В коллективе вы неформальный лидер (энергия фонтанирует), способный мудро использовать групповой ресурс для удовлетворения собственных интересов, укрепить мосты сотрудничества. Старая деловая команда – это благостный подарок, возвращайтесь в прошлое (10 апреля –11 августа) и успешно наверстывайте промахи, взлетайте ввысь. Вам справедливо должны! Если деловой (брачный) партнер стал другом, дышит одним с вами духом, вы счастливчик! Сейчас не время менять коней на переправе. Лучших союзников не найдете. Это иллюзия.

На профессиональном поприще все замечательно, любите свое дело, вкладывайте туда душу, не халтурьте, тогда все воздастся сторицей. Главное получать удовлетворение от любих занятий! Насилие над собой – это регресс. Реализуя чужие эгоистические запросы, знайте меру, это тяжелые гири, отнимающие драгоценные силы, тормозящие развитие.

РАКИ

О покое забудьте, придется метаться между семьей и работой, атмосфера наэлектризованная, градус деструктивности высок, скрытая агрессия в любой момент может воспламениться. Ваша задача – укрепить завоеванные ранее позиции на работе и продемонстрировать высокий уровень профессионализма. Да, в роли специалиста широкого профиля, блестящего труженика обогнать вас сложно, ведь здесь вы достигли совершенства. Хотя конкуренты сильны и игнорировать их нельзя. Это рычаг противодействия на ваши опрометчивые шаги. Нужно мирно "сосуществовать" и трудиться на благо общих интересов. А также держать себя на публике в отличной форме. Имидж (манеры поведения, гардероб, речь, мимика) нынче играет судьбоносную роль, это пропуск в счастливое будущее. Очаровывая, завоевывая симпатии и авторитет у людей, вы укрепляете духовный стержень, самоутверждаетесь как личность, а это уже половина успеха в жизни. Если вы трудяга, имеющий за спиной богатый опыт, не бойтесь отстаивать свои инициативы! Это умножит карьерные бонусы.

ЛЬВЫ

Рекламируйте себя, боритесь за реноме наставника, завоевывайте любовь публики. Персональная философия бытия, в связи с духовным прогрессом резко меняется, избавляйтесь от балласта старых убеждений, прощайтесь с лицами, которые уже не вписываются в "нормативы" ваших интересов - пустая вакансия быстро заполнится! Обстановка в служебном офисе накалена до предела, если не хватает знаний, учитесь, для карьерного роста нужно избавляться от консерватизма, идти в ногу с неумолимым научным прогрессом, осваивать новые технологи. Иначе крах, пополните армию безработных. Менять место работы пока нельзя. Поменяете шило на мыло.

На любовном фронте дежавю (10 марта – 11 августа), вас ждет старая любовь, окунайтесь в вожделенный поток чувств, здесь вы должники и обязаны осчастливить избранника, долг платежом красен! Сейчас вы обладаете сексуальным шармом, что усилит притяжение, активизирует интимную сторону отношений.

ДЕВЫ

Держите очаровательных благоверных на любовной привязи, иначе их украдут соперники. Вас сцементируют общие желания, интересы, дружба и сексуальная гармония. Попытайтесь внести перчинку разнообразия в интимную жизнь, смело экспериментируйте. На деловом фронте не пропустите удачный шанс, закладывается база сотрудничества и расцвета совместного бизнеса на будущий год. Раскошелить партнеров, найти инвесторов не так просто, нужен уникальный оригинальный подход. Впрочем вы его найдете, дерзайте! Только не перегните палку (в порыве эгоизма). Ходите по лезвию ножа, можете как разбогатеть так и обанкротиться.

В личной жизни (семья, дом) решаются "обросшие мохом" старые проблемы, приятное прошлое возвращает то, что в свое время не успели (или до этого не созрели).

ВЕСЫ

Противостояние достигло пика. Вы на пороге кардинального переворота в жизни, так как было раньше уже не будет. Перевоплощайтесь спокойно, без военных действий. Уже поздно махать кулаками. Сейчас жизнь – это боевой ринг, где вас могут отправить в нокаут, но все же есть шанс на "ничью", если подключить дипломатическое мастерство, мудрость, эрудицию, изобретательность, связи с нужными людьми. Чтобы не разрушить до основания союзы (деловые, брачные), шагать в ногу с компаньонами, приспосабливайтесь к их действиям, вовремя парируйте в ответ. Они верховодят, поэтому играйте по их правилам, но все карты не раскрывайте. Козыри выбрасывайте тогда, когда надо уберечь статус, работу, не навредить карьере. Падение категорически противопоказано. Будьте начеку!

СКОРПИОНЫ

Вы на пике профессионального мастерства, пламенные трудяги, отличные рационализаторы, изобретатели. И главное востребованы в социуме (если нет – плохо, отклонились от правильного пути) – пример для рутинеров-колег, не желающих маршировать в ногу с прогрессом. Впрочем, микроклимат в коллективе напряженный, не вступайте в дискуссии с коллегами, трудитесь, зарабатывайте деньги, обогащайтесь духовно. Параллельно заботьтесь о здоровье. Переутомляться противопоказано. Делу время, а потехе час. Если с кем-то в "контрах", ищите компромисс желаний, всем нужно угодить Только совместные усилия принесут плоды. Деньги можна транжирить, самое время делать важные покупки, о которых давно мечтали. Раскошеливайтесь щедро, скупой дважды платит. Не обеднеете, финансовые ручьи пока бурлят.

В сердечной сфере хозяйничает богиня Любви, влюбляйтесь и будьте счастливы! Фальшивое увлечение не грозит.

СТРЕЛЬЦЫ

На серце буяют розы любви. Если вы одиноки, выходите на романтическую охоту и запускайте амурные стрелы, они попадут в намеченную цель. Творите, влюбляйтесь, веселитесь, в искусстве обольщения противоположного пола вам равных не будет. Главное осчастливить и вдохновить окружающих, рядом с вами у людей должны выростать крылья. Супружеским парам следует развлекаться вместе, ваши чувства переживают бурный расцвет, закладывая прочный фундамент для дальнейшего совместного бытия. Обустраивайте быт, дом – место уюта и счастья. Основная задача: отдавайте как можно больше в окружающее пространство энергии любви, которая возвратится сторицей. Если вас обокрали, постигли убытки, это кармическая плата. И не повод для разочарований, позора. Личные ресурсы огромны и сейчас (с 10 апреля по 11 августа) только усилят ваше влияние в социуме.

КОЗЕРОГИ

Дом и работа – самые горячи эпицентры событий. Главное – везде успевать и своевременно, в зависимости от обстоятельств, менять тактику действий. Направьте стратегические материальные и энергетические ресурсы на решение семейных проблем. Вы капитан на семейном судне, трудолюбивый хозяин, заботливый отец (мать), надежный любящий партнер. К любимым отнеситесь с максимальным вниманием, отдайте бразды правления в их руки. Им отведена судьбоносная роль.

Занимайтесь благотворительностью, кстати давние покровители снова появятся рядом, и с 10 марта по 11 августа вернут вам то, что причитается за жертвенные поступки ранее. С соседями, сестрами, братьями, коллегами благодарная пора для гармонизации отношений.

ВОДОЛЕИ

Общение с людьми, короткие поездки, дружеские посиделки, светские тусовки, свежие впечатления вам нужны как воздух для поднятия тонуса, обмена деловым опытом, профессиональными знаниями. Согласовывайте личную свободу действий требованиями окружения, идите навстречу их пожеланиям. В служебной сфере разворачиваются судьбоносные события, где в случае разногласий вам следует уступить и пойти навстречу требований работодателей. Тогда и собственные интересы не пострадают. Не будьте эгоистами! Сидеть квочкой на месте, уединяться нельзя. Движение – это жизнь. Путешествуйте, смена ландшафта положительно отразится на вашем духовном развитии. Транслятор счастья и удачи – старые друзья-покровители. Они придут из прошлого (10 марта – 11 августа), чтобы на взаимовыгодных интересах сотрудничать и также помочь вам стать истинным другом.

РЫБЫ

Вы прелестны, окутаны романтической аурой, можете позиционировать на публике, флиртовать, очаровывать, разбивать сердца! Если заняты поисками прибыльной работы, успех вам сопутствует. Куйте железо пока горячо. С 10 марта по 11 августа возможен возврат на старое место работы, но уже в новом амплуа с повышением статуса и зарплаты. Впрочем высокие покровители к вам благосклонны, труженикам и профессионалам открыты все удачные магистрали в социуме, бизнесе. Любые кадровые перетрубации вам, в отличии от других. на пользу. Будете в выигрыше. Со старими друзьями лучше не толочь воду в ступе (тут регресс), а искать новые интересы для совместного развития.

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