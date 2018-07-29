Гороскоп на неделю: Скорпионы могут получить престижную должность, а Овны приготовтесь к убыткам

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

Приготовьтесь к неожиданным убыткам, тратам и даже грабежам. Воры, жулики не дремлют. Экономно распределяйте собственные средства, семейный бюджет, збалансируйте "хочу" и "надо", делая только необходимые покупки, тогда не сядете на финансовую мель. Водночасье добросовестно трудитесь на професиональном поприще, трудолюбивым нищета не грозит. Если дружба трещит по швам, несчастны в браке, равнодушным партнерам плевать на ваши чувства – не беда, все поправимо. Любое поражение нынче – стимул к победоносным действиям. Зажгите сердце высокой любовью и чудо свершится, вас снова горячо полюбят! Это судьбоносная задача, успешно решив ее, заложите благостный фундамент на предстоящие годы.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Вовремя реагируйте на реакцию окружающих, контролируя личное поведение, оно должно быть безукоризненным, никого не раздражать. Проблемы в карьере являются "отработкой" кармических долгов (за 10 лет). И меньше на них зацикливайтесь. Семья на первом месте. Сейчас в вашей натуре ярко проявятся черты, генетически унаследованные от предков, поэтому с пониманием относитесь к поведению домочадцев, ведь яблоко от яблони не далеко падает. Уважайте фамильные, национальные традиции, создайте уютную семейную атмосферу и силы зафонтанируют. Дом – это источник творческой енергоподзарядки. С благоверными примудряйтесь шагать в унисон, помогайте, делитесь богатым жизненным опытом. И искренне любите их! 4-е августа – кризисный день.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Если идеалы рушатся, авторитеты падают с пьедестала – это хорошо. Рвите цепи заблуждений без разочарований, а с радостью. Наконец-то поймете, что следует жить собственным умом (там сокровенная истина) и меньше реагировать на чужие советы, критику. К обманам и ухищрениям не прибегайте, все выплывет на поверхность. Никому ничего не навязывайте, только когда вас попросят, проявляйте инициативу, идите навстречу, помогайте, прислушиваясь к позывным организма – есть риск истощиться в порыве трудового энтузиазма (меньше фанатизма) и заболеть. Здоровье – святая святых, которое следует беречь, избегая переутомления, вовремя отдыхать. Благотворительность проявляйте в первую очередь к родным.

Гороскоп на неделю: РАКИ

На финансовом поприще хозяйничает удача, радуйтесь, впрочем расходы будут расти пропорционально доходам. Хочется все и сразу, и это нормально, вы обязаны модно "прибарахлиться", чтобы выглядеть великолепно, восхищая окружающих. Придерживайтесь золотой серединки в желаниях и возможностях, нарушение баланса "беру-даю" (и в любовной сфере тоже) недопустимо. Если вы скряга, эгоист, скупитесь раскошелиться, о любовном счастье не мечтайте. Только рыцарские духовные натуры могут рассчитывать на благодатные дары в личной жизни. Избегайте зависти, реализовать заветные желания повезет тем, кто не посягает на чужое, а является щедрым спонсором для других. Вовремя расплатился со своими долгами (кармическими), тянущимися из далекого прошлого. Любые конфликты на почве финансовых интересов несут фатальные разрушения.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Вы харизматичные лидеры, достигли творческого пика, способны популярностью затмить любого, что многих очень раздражает. Спрячьте диктаторский меч, консолидируйтесь, ваша миссия – дипломатическая, объединяйтесь и отстраивайте расшатанные партнерские мосты на миротворческих принципах. Бизнес в расцвете, здесь прибыльная полоса. На службе (где много искушений) усердно выполняйте рабочие, а дома семейные обязанности, окутайте заботой родных, решайте бытовые проблемы. Тема брачных уз – самая болезненная, конфликты за последнее время были неизбежны. Если отношения себя исчерпали, но любовь не угасла, есть шанс их "перезагрузить", последнее слово за вами ... решайте!

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Завоевать симпатии окружающих удастся с ходу. Стрелы вашего очарования сразят любого. Избегайте диктовать свои условия, продолжаются кармические испытания, когда все тайное становится явным, рассеивается пелена иллюзий. Где были слепы, в чем ошибались, заблуждались – станет очевидным. Глаза откроются на многие вещи, и вы воспрянете духом. Спрячьтесь и не афишируйте о своей деятельности, масштабные дела творятся в тиши. Примудряйтесь по ходу обстоятельств вовремя заявить о себе, а когда надо – спрятаться в подполье. И меньше вкалывайте! Внимание трудоголикам: заработанные деньги уйдут на лекарства. Занимайтесь любимым творческим делом, самообразованием. Чем шире круг интересов, тем лучше. Смена обстановки, новые знакомства, общение с людьми высокого духовного уровня – самое плодотворное. Одновременно занимайтесь благотворительностью, это нынче неотъемлемая часть бытия.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Очутившись на гребне социальной популярности, став сердцем, мозгом, творческим двигателем братского коллектива, не злоупотребляйте своим статусом. Уважайте и держитесь верных друзей – то судьбоносный двигатель, вместе заработаете денег, в этом году вы баловни финансовой удачи на фоне окружения. Но имейте в виду: дается небесами благ, привилегий с избытком не случайно, а с целью делиться с другими, финансировать добрые дела. Не будьте жадинами, проявляйте щедрость, помогайте нуждающимся ибо придет время и в наказание обанкротитесь. Внимание тем, кто переживает за фигуру: сдерживайте аппетит, следите за весом, до осени высока вероятность располнеть. Женщины, завершайте свой тайный роман, он будущего не имеет. Мужчины-Весы на белом коне, ибо могут "купить", взяв в плен любую понравившуюся женщину. Но помните о семейном очаге, его разрушать запрещено! Несите смиренно крест испытаний!

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Градус конкурентной борьбы (дома и на работе) высок, однако вам удастся найти свою нишу -лавируйте. Семейные отношения зашли в тупик и теперь их нужно строить на новых критериях, взяв на вооружение опыт прошлых ошибок. Если вы отличный специалист в сфере, отвечающей творческому призванию, поставили цель взойти на карьерный Олимп и разбогатеть, куйте железо пока горячо, сможете получить престижную должность или укрепить завоеванные деловые владения. Здесь проходите тест на святость в роли начальника и подчиненного. Как личность в социуме вы очень авторитетные, влиятельные: соблюдайте нравственные законы, избегайте амбициозного фарса, и публика вас будет боготворить.

4-е августа – кризисный день.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

Не превращайте ради популярности офис в арену для рекламы достижений, талантов, наработанного опыта – это опасный возбудитель для тайных авантюр, все выплывет на поверхность. Практицизм, аналитика, самодисциплина – вот козыри в профессиональной деятельности, которые пойдут на пользу. Мужчины: "охмуряйте" шефиню, любите работу, это на пользу карьере, а женщинам следует поставить точку на романтических "заигрываниях" и похождениях. Они безперспективны. Деньгами не сорите, затяните пояса, судьба нынче приучает к экономности и аскетизму во всех сферах бытия. Давать в долг противопоказано. Только тем, кто в беде, нужно подавать милостыню.

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

У вас высокий риск оказаться в плену сексуальных пристрастий, за которые придется хорошо "раскошелиться", джин чувственных наслаждений требует платы повышенной самоотдачей – сердечными, энергетическими, чувственными, материальными ресурсами. Ублажайте избранников (они пополняют и распределяют общий бюджет) и искренне любите их. Тогда будете иметь все, что нужно для полного счастья. И имейте в виду: дружба – это высшая ипостась любви, где один пульс сердца на двоих, единое мировоззрение.

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

Организованность, мобильность, четкость мышления – залог нейтрализации критических ситуаций, конфликтов, которые будут интенсивно штурмовать течение недели. Успешно решить профессиональные проблемы удастся благодаря гармоничной деловой команде, а справиться с домашними хлопотами помогут брачные спутники. Повезет тем, кто в паре, автономное плавание противопоказано! Вы обладаете колоссальным духовным арсеналом (скрытым внутри), которым следует непременно поделиться с половинкой. Иначе он превратится во взрывчатку.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Вы на словах, как на цимбалах, и на деле, как на балалайке! Универсальные специалисты (и дорого оплачиваемые!) способны справиться с самыми сложными задачами, выполняя одновременно широкий фронт работ, за что начальство достойно оценит и зарплаты прибавит. Принимайте активное участие в модернизационных трудовых процессах, идите в ногу с прогрессом, осваивая инновационные технологии, с конкурентами не воюйте, а обменивайтесь практическим опытом. Интересы команды следует ставить на пьедестал. Вы в одной "обойме". О здоровье не беспокойтесь, во время вдохновенной любимой работы переплавятся все стрессовые токсины, сбалансируются физиологические ритмы организма. И гоните прочь "халявщиков", пытающихся жить за ваш счет.