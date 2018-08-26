Гороскоп на неделю: у Львов время "ковать" деньги, а Весам нужно уйти в подполье

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября от астролога Любови Шехматовой

Сезон "затмений" завершился, цепи кармических ограничений из-за предопределенных ситуаций рухнули. Закрытая доныне информация стала доступной, открыв глаза на многие очевидные вещи. Теперь можно действовать на свое усмотрение. Идет гармоничная "диффузия" прошлого в будущее. Старайтесь взять на вооружение былые ошибки и достижения, это залог успеха в перспективе.

ОВНЫ

С усердием вкалывайте на службе, здесь место испытаний на прочность профессиональной брони. А вот на карьерный рост не рассчитывайте (тут тормозная полоса), начальство бьет на за малейшую оплошность. Очень часто "отдуваетесь" за других. И не зря, так надо. Идет исправление кармических ошибок, "шлифуя" из вас блестящего профессионала. Охотно беритесь за дополнительные обязанности, будьте дисциплинированными, организованными, помня что ленивый делает дважды. Меньше отвлекайтесь, избегайте саботажа, пустой болтовни с коллегами, это навредит производительности труда, запятнает репутацию.

С благоверными живите в любви и согласии, они очаровательные, сексуальные, большие умницы и составляют вам замечательную пару.

ТЕЛЬЦЫ

Как реализовать интересный творческий проект и получить хороший результат?

Вопрос сложный, но решающий для вашей практической интеллектуальной натуры, если это касается благоустройства домашнего гнезда, улучшения дизайна, ремонта, покупки мебели. Трудитесь с творческим удовольствием, все получится. Впрочем, создать праздник бытия, экономя на всем, не удастся, проявляйте щедрость – скупой платит дважды!

Нынче профессиональное прошлое и семейное будущее сплелось в один клубок, постарайтесь извлечь из сложившихся ситуаций максимальную пользу.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы блещете обаянием, коммуникабельны, непревзойденные эрудиты, что является беспроигрышным козырем в критические моменты. Семья – место мощной энергетической подпитки, стремитесь к гармонии с родными и не отчаливайте от карьерного берега, в работе вы универсальный специалист широкого профиля, золото кадрового фонда. Неподъемных трудовых вершин, благодаря высоким творческим навыкам, не существует. Опекайте домочадцев, любите суженых, не рассчитывая не мгновенную отдачу, здесь пока идет период кармических взаиморасчетов (до 6 сентября). Романтический пыл огромен, поэтому любовные флирты, развлекательные тусовки тоже входят в жизненное "меню".

РАКИ

Энергопотенциал высокий, не сидите на месте, двигайтесь. Смена окружающего ландшафта обязательна для полноценного бытия. Будьте инициативными, знакомьтесь с новыми людьми, там встретите высоких судьбоносных покровителей. Открывать сокровенные тайники души в эмоциональном порыве малознакомым лицам опасно –делитесь наболевшим только с теми, кому искренне доверяете, прежде всего с родными.

Брак, что дышал на ладан, есть шанс реанимировать, рвать узы Гименея противопоказано. Закаляйтесь и учитесь быть достойной опорой партнеру в горе и радости. Любовь и согласие –вот самый прочный фундамент гармоничных взаимоотношений. А развод – это бессмысленный шаг. Мечтая о новых отношениях, снова наступите на те же грабли. Не бегите от брачных испытаний, а смело в них окунайтесь.

ЛЬВЫ

Финансовая независимость – вот ваше кредо. Время "ковать" деньги. Самоутвердиться на материальном поприще и приобрести нужные покупки. Безденежным Львам грозят комплексы. Рациональный подход при реализации деловых проектов, выполнении служебных заказов обязателен. Чтобы финансы не стали яблоком раздора, придерживайтесь золотого правила: дружба дружбой, а деньги врозь. Взвешивайте все плюсы и минусы при поступлении деловых предложений. На домочадцев молитесь и жестко контролируйте физиологические ритмы организма. Давние болячки не дремлют. Сфера здоровья – это место серьезных испытаний, где легкомысленное отношение, пренебрежение оздоровительными процедурами, вылезет боком. Избегайте скандальных разборок, проявляйте тактичность.

ДЕВЫ

Стартует пора презентаций. Выходите из подполья, зажигайте публику харизмой, стержень духовных ценностей крепко сформирован: знаете, что вам нужно для полного счастья, и это застрахует от бессмысленных действий. Занимаете руководящую должность или в подчиненном статусе (некоторых раздражает ваш кураж) – ищите компромиссные варианты и обязательно пользуйтесь тайными рычагами воздействия для урегулирования служебных, финансовых, личных взаимоотношений. Проявляйте коммуникабельность, радостно общайтесь с людьми, будьте любознательными – это залог процветания. Сейчас вы учитесь в школе под названием "жизнь", где обогащаетесь знаниями, опытом. Окружающий мир (природа) наполнены благостными вибрациями, входите с ними в резонанс и будьте счастливы.

ВЕСЫ

Тише едешь – дальше будешь. Уйдите в подполье и займитесь "партизанской" деятельностью. Чтобы выйти победителем, не следует интриговать, манипулировать убеждением коллег, бесцеремонно навязывать свои взгляды. Вы способны быть тайным кардиналом, доверенным лицом шефа, надежным другом. И эта блестяще сыгранная роль принесет богатые плоды. И помните, что личные чары, сексапильность есть для вас блестящим оружием в борьбе за лидерство на пути достижения целей. Если устали от работы, для отпуска идеальная пора. Уединение на природе – прекрасный целитель души и тела.

СКОРПИОНЫ

Вы влиятельны, импозантны, магнитом притягиваете нужных людей. Если рейтинг популярности в социуме среди влиятельных людей растет, с начальством складываются дружеские отношения, значит вы идете правильной судьбоносной дорогой. Растворяясь в коллективных энергиях, напитываете себя огромными жизненными силами. Обустраивайте карьерное будущее, стараясь гармонично вписаться в должностную иерархию. Собственные интересы можете продвигать благодаря дружеским связям. Особенно с руководством.

Семью, брак берегите как зеницу ока, залог прочности – ваша жертвенная любовь, именно это нужно, чтобы любовная свеча горела.