Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет выгодное предложение, а Козерогам нельзя сидеть сложа руки

Гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака

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Овен

Сегодня у Вас не окажется ни единой свободной минуты на отдых и на разговоры с коллегами: весь день придется посвятить исключительно труду.

Телец

Сегодня вашему начальнику будет непросто вам объяснить, что именно необходимо сделать: либо вы не хотите слышать, либо он не желает пояснять.

Близнецы

Даже самые незначительные манипуляции с деньгами потребуют от вас максимум внимания. Опасайтесь быть втянутым в подозрительные сделки.

Рак

Нынешний день благоприятен для заведения новых полезных контактов, благодаря которым вы и получите необходимую для работы информацию.

Лев

Этот день подходит для того, чтобы открыть собственный бизнес и приступить к работе на себя. Однако не забывайте про ответственность.

Дева

Одного вашего желания недостаточно для того, чтобы решить возникшую проблему. Придется приложить куда больше усилий, чем вам бы того хотелось.

Весы

Не мудрите, пытаясь придумать какую-то уникальную возможность подзаработать. Нынче самыми верными решениями будут наиболее простые.

Скорпион

Сегодня вас может заинтересовать очень выгодное деловое предложение. Однако звезды советуют быть осторожнее, чтоб не попасть в переделку.

Стрелец

В этот день вы можете решать любые вопросы, кроме финансовых, поскольку не исключено, что, совершив рискованную сделку, вы многое потеряете.

Козерог

Постарайтесь воспользоваться каждым деловым предложением, которое поступит к вам сегодня, они окажутся удачными. Только не сидите сложа руки.

Водолей

Будьте улыбчивы и общительны, помните только о хороших чертах вашего характера, тогда мир вокруг вас изменится к лучшему, вот увидите.

Рыбы

Сегодня вы совершенно точно сможете устоять под любым натиском и при этом сохранить прекрасное настроение на протяжении всего этого дня.