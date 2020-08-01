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Гороскоп на сегодня 1 августа: Овен будет наслаждаться жизнью, а Тельцу необходимо контролировать деньги

Сегодня, 05:19

Астрологический прогноз на 1 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 1 август 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Овна

Сегодня вы можете быть собой и наслаждаться жизнью. Люди, которые вас окружают могут либо поддержать, либо не мешать вам в достижении своих целей. Главное – не забывать о своих желаниях и целенаправленно двигаться к их достижению.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня не лучшее время для любых финансовых операций. Откажитесь от крупных покупок и заключения важных договоров – это сохранит не только ваши нервы, но и деньги. А вот встречи с друзьями и родственниками точно порадуют душевным теплом и положительными эмоциями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вам захочется проявить свою активность во всех делах и даже в отдыхе. Скучать вам точно не придется. Главное – подберите себе приятную компанию и тогда сможете удвоить свои положительные эмоции. Можете смело отправляться в путешествие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Рака

Сегодня вы будете в меланхоличном настроении и в размышлениях о своей жизни, достижениях, окружении. Постарайтесь уединиться, выбраться на природу и не отвлекаясь на посторонних, помечтать, проанализировать, попланировать. Вечер проведите в приятной компании.

Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Льва

Хороший день, чтобы заняться обустройством дома и быта. Смело можете отправляться на покупки новой мебели или декора, делать дома перестановку или заняться уборкой в гардеробе. Благоприятный день для романтических знакомств и встреч.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Девы

Сегодня вы будете немного агрессивными и даже злыми без причины. Старайтесь контролировать свои эмоции и не устраивать разборок. Будьте внимательными на дороге, особенно если вы за рулем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждут приятные встречи, знакомства и даже свидание. Главное – постарайтесь сегодня расслабиться и насладиться жизнью. Хороший день также для встречи с друзьями, совместного участия в общественных и культурных мероприятиях. Сидеть сегодня в четырех стенах противопоказано.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас будет очень насыщенный день, когда будет казаться будто вам ни на что не хватает времени. Старайтесь с самого начала дня прописать все свои планы и в течение дня двигаться согласно его пунктам, тогда точно ничего не забудете. Уделите сегодня внимание своим близким.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день будет довольно спокойный и размеренный, поэтому не старайтесь наполнить его какими-то слишком бурными делами. Лучше выберите те дела, которые принесут вам удовольствие и радость. Во второй половине дня появятся тенденции к переменам в отношениях между людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Козерога

Сегодня не все будет идти как по маслу, но это не должно вас останавливать. Старайтесь окружить себя правильными людьми и выбирать те активности, которые нравятся в первую очередь вам. Не сидите дома – отправляйтесь веселиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня могут появится разногласия с близкими людьми, поэтому запаситесь терпением. Устройте свидание для любимого человека, приготовьте вкусный ужин или просто прогуляйтесь вместе. Не стоит замыкаться в себе – так только ситуацию усугубите.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, для Рыбы

Сегодня вам необходимо внимательно отнестись к своему здоровью – принципы здорового питания и физическая активность помогут вам вернуть себе силы и прекрасный здоровый вид. Уделите время себе и тому, что приносит вам удовольствие.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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