Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

Астрологический прогноз на 1 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 1 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня вы должны быть твердыми, как камень в своей правоте. Только так вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Идеальное время для обустройства дома и расширения семьи – второму пункту уделите особенное внимание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Тельца

Доставайте свою карту желаний и начинайте смело реализовать то, что у вас там написано. А то, что уже сбылось – заменяйте на новую хотелку. Все должно сбываться, ведь вы этого достойны, правда? Вечер лучше не проводить в уединении, а позвать друзей или родственников на ужин. Кто знает, может они тоже помогут с реализацией ваших желаний.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Близнецы

Прекратите ныть – вам самим не надоело еще? То не то, это не так, все ужасно. Быстро берите книгу по психосоматике и читайте, чем чреваты подобные мысли и слова. Окружите себя успешными людьми, которые способны дать вам волшебный пендель. Только помните, без нытья – они этого не любят. Действуйте!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Рака

Хорошее настроение способно сегодня вдохновить вас на великие дела – пользуйтесь этим по полной. К вам будут тянуться люди – но общение сегодня нужно фильтровать, чтобы ваша энергия не ушла в никуда. Вечер обещает быть романтичным, страстным и запоминающимся – насладитесь им сполна.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Льва

Большая энергия ушла и забрала с собой все желания на любую деятельность. Для начала отдохните – много спите, лежите на диване перед телевизором, если хотите и отрегулируйте питание. Но уже к вечеру собирайте волю в кулак, наряжайтесь и отправляйтесь на вечеринку, в гости, на свидание. Больше, чем полдня киснуть запрещено.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Девы

Любимый человек сегодня должен быть на первом месте. Да-да, не вы, а он или она. Вы даже представить себе не можете, как вы от этого выиграете. Делайте сюрприз, зовите на свидание, делайте признания и даже предложения. Ох и вечер вас сегодня ждет!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Весов

Доставайте свою любимую мягкую пижаму, теплые носочки, берите вкусняшки и наслаждайтесь ничегонеделаньем. Можете позволить себе все: посмотреть все серии сериала "Эмили в Париже", поиграть на PlayStation полдня или прочитать книгу, которая пылиться на полке в ожидании. Позвольте себе стать на день лентяем!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня звездой! В любой компании, на любой вечеринке вы будете приковывать к себе взгляды. Наслаждайтесь этим звездным часом и не упускайте возможности обзавестись выгодными знакомствами.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Стрельца

Держать рот на замке необходимо будет не кому-то, а именно вам. Новые идеи по работе, предложения личного характера и чужие тайны должны быть только в вашей голове. А если все же удержаться не получиться – будьте готовы к плохим последствиям. Можете попрактиковать сегодня обет молчания. А что, так и что-то новое для себя попробуете и не скажете лишнего.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Козерога

Коронавирус вам не помеха, поэтому ваш чемодан готов к новой поездке. Надеюсь, вы читаете гороскоп уже в пути к новым эмоциям? Наслаждайтесь жизнью, общением, встречами и окружающим миром – вы этого заслужили.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Водолея

Распланируйте этот день по секундах. Это не шутка. У вас будет много сил, энергии и времени – используйте это по максимуму, иначе просидите весь день на диване, как Букин. Вечером зовите друзей в гости и угощайте их вкусняшками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 ноября 2020 года, для Рыб

Кого сегодня ждет приятный день – тот Рыба. Вспоминайте быстро, что вы любите и рассказывайте об этом всем. Увидите, что под конец дня вы сможете реализовать половину того, что обозначили в своей карте желаний или записали в вишлист.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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