Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

Сегодня, 05:21

Астрологический прогноз на 10 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 10 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Овна

Сегодня вы можете столкнуться с большим количеством вопросов и проблем, которые необходимо решить быстро. Избегайте конфликтов и выяснения отношений. Не занимайтесь сегодня делами, в которых есть хоть малая доля риска.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет удачный день, вы сможете разнообразить ваши отношения с любимым человеком и подарить ему много своего внимания. Старайтесь уделить время своим талантам и творчеству – это поможет зарядиться энергией и сменить фокус внимания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня чужие интересы будут выше ваших, и это необходимо принять. По возможности займитесь теми делами, которые вам приятны, тут вы достигнете значительных успехов. Будьте особенно внимательны и заботливы с теми, кого любите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Рака

Сегодняшний день располагает к активным действиям и к новыми делам, которые непременно будут иметь успех. Поэтому, если у вас есть давно спланированные дела, смело беритесь за их осуществление. Положительные эмоции принесет общение с близкими людьми.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Льва

Сегодня вы точно получите все, что так давно хотели. Вы этого заслужили, поэтому обязательно похвалите себя за проделанную работу. В профессиональных делах намечается взлет – будьте к нему готовы. Старайтесь чаще бывать на людях и заводить новые знакомства.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Девы

Сегодня не все будет иметь успех, но если вы приложите максимум усилий, то все же можете рассчитывать на хороший результат. В личном плане все будет замечательно – романтический вечер вам обеспечен. А если любимый человек у вас уже есть, то смело можете рассчитывать на его помощь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Весов

Будьте сегодня доброжелательны, и вы непременно станете успешны во всех делах. Если исключите агрессию, то сможете расположить к себе любого собеседника и получить от него что хотите. Вечер проведите в кругу друзей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете чувствовать себя супергероем, полным сил и энергии. Это хороший период, чтобы подписывать деловые бумаги или браться за новые дела. Вечер уделите родным и близким – они соскучились по вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Стрельца

Старайтесь сегодня быть не слишком активными на работе, все равно ваши усилия не будут замечены. Скоро наступит время, когда вы сможете себя проявить. Будьте аккуратнее с финансами – не тратьте много денег.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Козерога

Хороший день, чтобы заняться вопросом профессионального роста. Идите на курсы повышения квалификации, разговаривайте со своим начальством, ищите новые идеи для улучшения своих дел – все это будет иметь успех.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня не переусердствовать со своими нравоучениями и замечаниями, чтобы не нарваться на скандал или выяснение отношений. Лозунгом сегодняшнего дня должно стать правило: сначала думайте, а потом говорите и действуйте. В личных отношениях все будет хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня все дела, за которые вы будете браться, необходимо хорошенько продумывать. Будьте аккуратнее с деньгами и не совершайте слишком дорогих покупок. Избегайте критики по отношению к любимым людям, иначе недопонимания вам не избежать.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три Какие знаки зодиака самые вспыльчивые Знаки зодиака, которые притягивают деньги: таких только четыре Старость в радость: как стареют разные знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Экологи показали неторопливого обитателя зоны отчуждения
Экологи показали неторопливого обитателя зоны отчуждения

Популярные статьи

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаШоу-бизнес

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

7 августаШоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

7 августаFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

7 августаШоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

7 августаАктуально

Изогнутый монитор Samsung – комфорт для глаз и удобство пользования

7 августаEvents

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

7 августаEvents

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

7 августаШоу-бизнес

Кейт Миддлтон снова надела маску и свое любимое платье во время официального визита в Южный Уэльс

7 августаТехно

Ученые "увидели" предыдущую Вселенную до Большого взрыва

7 августаПсихология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Новости партнеров

Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
В музее Туркменбаши собраны уникальные ковры
В музее Туркменбаши собраны уникальные ковры
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Многослойный салат. Оригинальный рецепт баклажанов на зиму
Британский стартап создал блокчейн для гаитянских фермеров
Британский стартап создал блокчейн для гаитянских фермеров
Украинская девушка Бонда восхитила архивным черно-белым фото
Украинская девушка Бонда восхитила архивным черно-белым фото
Популярные пляжи в Щелкове: где отдыхать и загорать летом 2020 г.
Популярные пляжи в Щелкове: где отдыхать и загорать летом 2020 г.
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять