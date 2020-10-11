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Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Сегодня, 05:00

Астрологический прогноз на 11 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 11 октября 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить больше усилий и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Овна

Работа: из-за внутреннего раздражения могут возникнуть проблемы на работе.

Здоровье: уделите время своему внутреннему состоянию, чтобы избавиться от раздражительности и тревожности. Практикуйте дыхательные упражнения.

Любовь: близкие люди устроят вам приятный сюрприз, который вдохновит вас на подвиги.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Тельца

Работа: в решении рабочих дел вам может понадобиться помощь – не отказывайтесь от нее, ведь так вы сможете реализовать то, что запланировали.

Здоровье: настройтесь на положительную волну и с вами будут случаться только хорошие события.

Любовь: в любовных отношениях вас ждут одни победы, поэтому смело можете строить планы на будущее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: наполните свою рабочую и личную жизнь положительными эмоциями и приятным общением.

Здоровье: откажитесь на время от слишком острой и соленой пищи – поберегите желудок.

Любовь: романтическое свидание или романтический ужин способны наполнить вас новыми прекрасными чувствами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Рака

Работа: удачный день для любых дел. Главное правило дня – не ленитесь.

Здоровье: могут проявиться какие-то осложнения в здоровье. Не затягивайте с решением вопроса и отправляйтесь на осмотр.

Любовь: поддержка близкого человека подарит вам много тепла и заботы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня в рабочих делах вас ждут различные соблазны – старайтесь, все же, быть более практичными в принятии важных решений.

Здоровье: откажитесь от общения с людьми, с которыми вам некомфортно общаться – это хорошо скажется на вашем здоровье.

Любовь: соберите всю семью на вкусный ужин и вы почувствуете себя гораздо лучше.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Девы

Работа: не подходящее время для большой активности – лучше закончите начатые дела, а все оставшееся время потратьте на то, что вам делать нравится.

Здоровье: избегайте эмоционального и физического перенапряжения.

Любовь: будьте терпимее к любимому человеку и вы сможете избежать многих конфликтов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Весов

Работа: не принимайте сегодня никаких слишком важных решений для бизнеса – лучше перенесите их на другой день.

Здоровье: больше отдыхайте и высыпайтесь – это непременно пойдет вам на пользу.

Любовь: отличное время для одиноких Весов, когда можно встретить близкого человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: чтобы на работе дела решались быстрее и успешнее – постарайтесь все хорошенько распланировать и не бойтесь просить о помощи.

Здоровье: физические нагрузки пойдут на пользу

Любовь: постарайтесь довериться своему партнеру и отдать инициативу в его руки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: сегодня вам необходимо продемонстрировать всю вашу решительность и напористость. Тогда сможете получить желаемое.

Здоровье: позаботьтесь о своем здоровье с помощью полезной пищи и умеренных физических нагрузок.

Любовь: старайтесь не проводить свободное время в уединении, иначе рискуете предаться меланхолии и унынию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Козерога

Работа: не лучшее время для грандиозных экспериментов. Лучше идите по протоптанной тропинке.

Здоровье: если будете более снисходительными к окружающим, то сможете сохранить хорошее настроение, а соответственно и здоровье.

Любовь: проведите вечер в объятиях любимого человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Водолея

Работа: доверьтесь внутреннему голосу и интуиции – они помогут вам принять верное решение.

Здоровье: старайтесь придерживаться режима дня – это очень важно для восстановления сил.

Любовь: насладитесь общением с любимым человеком и уделите ему больше своего время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2020 года, для Рыбы

Работа: старайтесь принимать сегодня все решения обдуманно, а если чувствуете накал страстей вокруг вас – переключите свое внимание на себя и свои желания, не слушая никого.

Здоровье: старайтесь обзавестись хорошими привычками, связанными со спортом.

Любовь: хорошее время для восстановления давних связей и общения.

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Источник: Сегодня
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