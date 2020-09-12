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Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

Вчера, 05:38

Астрологический прогноз на 12 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 12 сентября 2020 года. День будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия. А вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Овна

Сегодня стоит исключить любые чрезмерные нагрузки, как физические, так и умственные. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. Могут возникнуть разногласия с коллегами или родственниками – старайтесь контролировать эмоции. Сейчас необходимо больше внимания уделить своему здоровью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет насыщенный день, поэтому расслабиться точно не получится. А если хотите получить еще и хороший результат, тогда придется быть очень активными и целенаправленными. Избегайте любых споров – победа будет не на вашей стороне. Вечером постарайтесь расслабиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы можете получить заманчивое предложение делового или личного характера. Не спешите с принятием решения – постарайтесь все перепроверить и хорошенько продумать. Старайтесь избегать ссор, выяснения отношений и различных конфликтов – вы можете быть втянутыми в нечестную игру.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Рака

Сегодня вас ждет насыщенный день для творческой и физической активности. Любая коллективная работа будет полезна, впрочем, как и всевозможные поездки или путешествия. Старайтесь больше внимания уделять делам, которые приносят вам удовольствие. Так вы сможете сделать и что-то полезное, и что-то приятное.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Льва

Вас будет ожидать успех только в том случае, если вы сможете перебороть свою лень и начать активнее двигаться к поставленной цели. Находчивость и тактичность быстрее приведут к нужному результату. Бережно отнеситесь к своему здоровью и не переутомляйтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Девы

Сегодня вас ждет довольно неоднозначный день, который заставит вас немного понервничать. Приливы ревности и зависти со стороны партнеров или недоброжелателей заставит вас засомневаться в своих силах. Но вы не должны опускать руки и реагировать на других – двигайтесь вперед к поставленной цели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Весов

Сейчас для вас идет благоприятный период, когда все, за что вы не возьметесь, будет приносить вам прибыль и удовольствие. Можете смело начинать новые проекты или завершать старые, встречаться с деловыми партнерами и ехать в командировку. Относитесь ко всему проще и получайте от жизни удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь сегодня оградить себя от людей и мыслей, которые заставляют вас грустить или нервничать. Лучше выберите те дела, которые доставляют удовольствие и вселяют оптимизм. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали. Вечер посвятите планированию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Стрельца

Сегодня можете столкнуться с проблемами на работе, но сумеете быстро среагировать и все решить. Не отчаивайтесь, период неудач совсем скоро пройдет и удача вернется к вам. Пока важно научиться совладать со своими эмоциями и контролировать свои действия. А вечером после всех дел обязательно займитесь дыхательными практиками или медитацией.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Козерога

Сегодня вас ждет хороший день, когда все ваш начинания будут успешными. Вот только вам захочется немного полениться и покапризничать, поэтому важно выставить приоритеты. Постарайтесь плохое настроение не срывать ни на ком, а просто найти дело, которое будет доставлять вам удовольствие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Водолея

Идеальный день для тех, кто хочет укрепить свою деловую репутацию, завязать деловые контакты и сделать рывок в карьере. Все в ваших руках – вы можете легко добиваться результатов, только если не будете лениться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2020 года, для Рыб

Сегодня не все, что вы себе запланировали будет идти по плану. Но расстраиваться не стоит – значит, так должно быть. Старайтесь не давать никому никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. А вот вечер всецело уделите себе и своим увлечениям.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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