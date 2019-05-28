Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями
Астрологический прогноз на 28 мая для всех знаков зодиака
Сегодня хороший день для расширения связей за рубежом. Заручитесь поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться.
Удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Соберитесь с силами и выполните задуманное.
Не прячьтесь от начальника. Он может расценить это как неблагодарность с вашей стороны. Старайтесь вести себя так, чтобы никого не обидеть.
Сегодня вам придется очень со многим смириться и подчиниться ситуации. Что ж, иногда приходится принимать и неприятные решения, сегодня как раз такой день.
Постарайтесь сегодня не делиться своими идеями. Во-первых, вы наверняка еще не все продумали. А во-вторых, идеи могут позаимствовать в личных целях.
Сегодня вам пригодится умение анализировать ситуацию и просчитывать действия на несколько шагов вперед. Стратегия сейчас важна как никогда.
В ближайшее время вас ждет повышение по службе. Поэтому сейчас необходимо показать самые лучшие качества. Будьте решительны — и добьетесь успеха.
Если ваши заработки прямо пропорциональны количеству клиентов, то в этот день вы сумеете найти их намного больше, чем за все последнее время.
Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Сегодня все внимание стоит сосредоточить на работе, в этом вас ждет успех.
Если сегодня возникнут разногласия с руководством, постарайтесь как можно быстрее все исправить, ну а в идеале — просто не допускайте такой ситуации.
Благодаря удачному партнерству вы сможете добиться успеха. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки и с выгодой для вас.
Возможно, это покажется вам странным, но чем лучше вы будете выглядеть сегодня, тем менее эффективным окажется ваш труд. Как поступить — решать вам.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Телец.
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