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Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Астрологический прогноз на 28 мая для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:05

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов
Гороскоп на сегодня для Овнов
Фото: Сегодня

Сегодня хороший день для расширения связей за рубежом. Заручитесь поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов
Гороскоп на сегодня для Тельцов
Фото: Сегодня

Удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Соберитесь с силами и выполните задуманное.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Не прячьтесь от начальника. Он может расценить это как неблагодарность с вашей стороны. Старайтесь вести себя так, чтобы никого не обидеть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков
Гороскоп на сегодня для Раков
Фото: Сегодня

Сегодня вам придется очень со многим смириться и подчиниться ситуации. Что ж, иногда приходится принимать и неприятные решения, сегодня как раз такой день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов
Гороскоп на сегодня для Львов
Фото: Сегодня

Постарайтесь сегодня не делиться своими идеями. Во-первых, вы наверняка еще не все продумали. А во-вторых, идеи могут позаимствовать в личных целях.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев
Гороскоп на сегодня для Дев
Фото: Сегодня

Сегодня вам пригодится умение анализировать ситуацию и просчитывать действия на несколько шагов вперед. Стратегия сейчас важна как никогда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

В ближайшее время вас ждет повышение по службе. Поэтому сейчас необходимо показать самые лучшие качества. Будьте решительны — и добьетесь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Фото: Сегодня

Если ваши заработки прямо пропорциональны количеству клиентов, то в этот день вы сумеете найти их намного больше, чем за все последнее время.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Фото: Сегодня

Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Сегодня все внимание стоит сосредоточить на работе, в этом вас ждет успех.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов
Гороскоп на сегодня для Козерогов
Фото: Сегодня

Если сегодня возникнут разногласия с руководством, постарайтесь как можно быстрее все исправить, ну а в идеале — просто не допускайте такой ситуации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев
Гороскоп на сегодня для Водолеев
Фото: Сегодня

Благодаря удачному партнерству вы сможете добиться успеха. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки и с выгодой для вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Возможно, это покажется вам странным, но чем лучше вы будете выглядеть сегодня, тем менее эффективным окажется ваш труд. Как поступить — решать вам.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июнь 2019 для знака Телец

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Источник: Сегодня
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