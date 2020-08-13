Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 13 августа: Львы будут все контролировать, а Деве нужно подключить свою обаятельность

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 13 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 13 августа 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие. Порадуйте себя чем-то приятным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Овна

Старайтесь сегодня приложить больше усилий и тогда сможете решить даже самые сложные вопросы. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей. Вечер уделите себе и своим интересам.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Тельца

Старайтесь продумать все ваши дела на сегодня и записать все в план, чтобы чего-то не забыть. В финансовых вопросах проявите сдержанность, избегайте эмоциональных покупок. Уделите время своим близким и родным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня у вас могут возникнуть недопонимания на работе, но не стоит принимать все близко к сердцу. Вы непременно справитесь с любой задачей, но придется проявить свою силу воли. Считайтесь с интересами родных и избегайте конфликтов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Рака

Сегодня не стоит нагружать себя физическим трудом, лучше займитесь теми делами, которые требуют от вас внимания и фокусировки. Те Раки, в которых нет пары, могут встретить сегодня свою судьбу. Вечер проведите в романтической обстановке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Льва

Ваша способность все контролировать сегодня будет вам только на руку. Возьмите инициативу в свои руки и тогда сможете достичь успеха в жизни. Разговоры с коллегами и начальством могут натолкнуть вас на новые идеи, которые дадут отличный результат.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Девы

Сегодня подключите всю вашу обаятельность и дружелюбность и вы будет на вершине успеха. Следите за тем, что говорите и делаете – сегодня это будет иметь большой эффект. Вечер уделите своим интересам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Весов

Сегодня не стоит показывать свою горделивость и если нужна помощь – тогда обращайтесь за ней. Так вы сможете справиться со всеми задачами намного быстрее и эффективнее. Уделите свободное время тем занятиям, которые приносят вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Скорпиона

Все дела, за которые вы будете браться покажутся вам сегодня очень сложными. Но не стоит отчаиваться, ведь вы сможете все решить, хоть и не так быстро, как хотели. Заручитесь поддержкой и обязательно верьте в себя. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Стрельца

Будьте сегодня серьезнее в тех делах, которые требуют от вас много концентрации. Вечер обязательно уделите родственниками. Они приготовили для вас приятный сюрприз.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Козерога

Старайтесь сегодня больше наблюдать и меньше говорить. Это поможет быть в центре всех действий и при этом не спеша понять, какая позиция вам ближе. День может стать многообещающим для всего, что связано с любовными делами. Возможны новые приятные знакомства.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня можете принимать даже самые смелые и важные решения. Проведение переговоров, собеседований и совещаний будет иметь успех. Получите хорошие новости. Вечер же уделите любимому человеку – вы ему сейчас очень нужны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, для Рыбы

Сегодня у вас может быть этап, когда вы переосмыслите все ваши отношения, как личные, так и рабочие. Так вы сможете выйти на более высокий и качественный уровень. Быстро завязываются новые связи и знакомства.

Что важно знать каждому знаку зодиака про год Крысы – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые злопамятные Какие знаки зодиака более склонны к алкоголизму Какие знаки зодиака самые обидчивые
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт любимой закуски из молоденьких кабачков
Рецепт любимой закуски из молоденьких кабачков
Стало известно, почему Ефремов сел пьяным за руль
Стало известно, почему Ефремов сел пьяным за руль
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой

Популярные статьи

Вчера, 18:12Events

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

Вчера, 13:41Food

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

11 августаFun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

11 августаШоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

11 августаFood

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

11 августаFun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

11 августаШоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

10 августаШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

10 августаШоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

10 августаEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

10 августаFood

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

10 августаШоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Новости партнеров

Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Редкое фото Софии Ротару с мужем попало в сеть
Редкое фото Софии Ротару с мужем попало в сеть
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Эти каши хуже отравы: разрушат и кишечник, и кости
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Эта каша быстрее любого крема избавит от морщин: вкусно и дешево
Эта каша быстрее любого крема избавит от морщин: вкусно и дешево
Корейская Кардашьян вышла на прогулку в узком топе
Корейская Кардашьян вышла на прогулку в узком топе
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять