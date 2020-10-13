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Гороскоп на сегодня 13 октября: Водолею нужно уделить время любимому человеку, а Рыбам – позаботиться о себе

Сегодня, 05:56

Астрологический прогноз на 13 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 13 октября 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие и удовлетворение от реализации. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным и хорошенько отдохните. В общении с другими людьми будьте аккуратнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня нельзя просто наблюдать со стороны, что происходит в вашей жизни. Необходимы активные действия.

Здоровье: старайтесь не переутомляться и хорошо отдыхать после насыщенного дня.

Любовь: отношения могут подвергнуться испытанию, поэтому проявите терпение и понимание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Тельца

Работа: планируйте любые длительные проекты – они будут иметь успех, если вы, конечно, приложите все свои усилия.

Здоровье: следите за питанием и режимом дня – это важно для поддержания себя в хорошей форме.

Любовь: хорошее время для знакомства, общения и признаний в любви.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: никаких споров и скандалов на работе – можете испортить отношения с коллегами или начальством, а это чревато проблемами.

Здоровье: избегайте стресса. Так вы сможете сберечь не только хорошее настроение, а и внутренние силы.

Любовь: постарайтесь вытянуть своего любимого человека из дома и хорошенько повеселиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Рака

Работа: сегодня хорошо будет завершить старые дела и только потом приступать к новым.

Здоровье: не стоит брать на себя повышенные обязательства, иначе стресса и головной боли не избежать.

Любовь: будьте осторожнее сегодня в общении с лицами противоположного пола.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Льва

Работа: настройтесь сегодня на кропотливую работу и деловое общение. В конце дня порадуетесь своей продуктивности.

Здоровье: настройтесь на позитив, тогда и состояние здоровья будет на высоте.

Любовь: удачное время, которое благоприятно для всего, что связано с любовью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Девы

Работа: ничего особенного на работе сегодня не произойдет, но лениться точно не стоит.

Здоровье: не выставляйте свои переживания на показ – лучше проговорите все с близким человеком или психологом. Это поможет избежать внутренних копаний.

Любовь: сегодня рядом с вами может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам, поэтому не стоит раскрывать свое сердце малознакомым людям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Весов

Работа: не будьте упрямыми и самоуверенными – только так вы сможете достичь успехов в профессиональных делах.

Здоровье: старайтесь больше отдыхать и находить время для себя.

Любовь: сегодня избегайте важных и серьезных разговоров с родными, особенно со старшими членами семьи, иначе ссоры не избежать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: не затевайте сегодня дела, которые могут вызвать затруднения или потребуют от вас больших физических затрат.

Здоровье: будьте сегодня веселее – это поможет сохранить не только хорошее настроение, а и здоровье.

Любовь: в отношениях никаких разочарований не предвидится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: легко сможете справиться со всем запланированным – главное не лениться и не отвлекаться на мелочи.

Здоровье: не пытайтесь сегодня успеть все сделать – поберегите силы.

Любовь: с любимым человеком проявите больше фантазии и внимания.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Козерога

Работа: сегодня хорошо будет заняться делами, которые позволят получить быстрый результат.

Здоровье: насладитесь днем в тишине, займитесь дыхательными практиками, медитацией.

Любовь: у одиноких Козерогов появится шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Водолея

Работа: идеальное время для новых дел, которые рассчитаны на длительный срок. У вас все получиться – верьте в себя и не ленитесь.

Здоровье: научитесь мыслить более позитивно, тогда и самочувствие будет лучше.

Любовь: уделяйте больше времени любимому человеку, поддерживайте его.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года, для Рыб

Работа: старайтесь активнее действовать для достижения своей цели и верьте в свой успех.

Здоровье: насладитесь временем, выделенным для себя – это поможет вам чувствовать себя лучше.

Любовь: прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь.

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Источник: Сегодня
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