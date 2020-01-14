Гороскоп на сегодня: Львам нужно контролировать эмоции, а Рыбам – заняться собой

Астрологический прогноз на 14 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Овна

Важный день, чтобы задуматься о своем здоровье и начать им заниматься. Откажитесь от плохих привычек, приучите себя к занятиям спортом или хотя бы легкой зарядке по утрам. Перейдите на здоровое питание и продумайте, как сделать вой отдых активным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Тельца

У вас сегодня намечается очень спокойный и размеренный день. Вы сможете не перетруждаясь сделать все запланированное на сегодня и вечером провести мило время со своими родными.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня обуздать свои эмоции, чтобы избежать конфликтов и ссор в семье. Время удачное для работы – погрузитесь в нее в головой и убьете двух зайцев сразу: покажете хороший результат начальнику и не будет времени на выяснения отношений с родственниками.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Рака

День пропитан романтикой. Будете сегодня иметь успех у противоположной стати. Если хотите серьезных отношений, будьте скромнее и благоразумнее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Льва

Эмоции сегодня могут сыграть с вами плохую шутку. Контролируйте себя, иначе рискуете наломать дров не только на работе, а и со своими домашними. Постарайтесь расслабиться и сделать то, что доставит вам удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Девы

Отличный день, чтобы проявить себя и закоренеть свой авторитет как дома, так и на работе. Будьте уверены в себе и своих действиях, смелее делайте то, что приблизит вас к успеху и вы непременно получите хороший результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Весов

Сегодня вас ожидает очень семейный день в кругу самих близких и преданных людей. Общение с ними наполнит вас необходимой энергией и мотивирует на новые свершения. Будьте сегодня милы и обаятельны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Скорпиона

Не стоит сегодня рассказывать всем о своих планах. Особенно остерегайтесь душевных разговоров с коллегами. Это сейчас опасно для вашей карьеры, которую вы так тщательно выстраивали.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Стрельца

Отличный день для общения и новых знакомств, которые могут стать не только полезными, а и судьбоносными. Будьте открытыми и оставайтесь собой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Козерога

Сегодня у вас у будет отличная возможность побыть в центре внимания. Причем это касается как рабочих проектов, так и семейных дел. Наслаждайтесь этим периодом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Водолея

Сохраните ваши мечты и планы у себя в голове или в блокноте и не рассказывайте о них никому. Так вы сможете реализовать их быстрее и надежнее, избежав ненужных советов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 января 2020 года, для Рыб

Сейчас отличное время, чтобы заняться собой: реализовать карьерные планы, наладить режим питания, спорта и сна. Структурируйте все свои цели и желания и не бойтесь конкуренции – вам все под силу.

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